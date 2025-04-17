Sorunlardan kaçmayın

Herhangi bir organizasyonun, ki bu bir şirket, spor kulübü ya da siyasi par­ti olabilir, en büyük sorunu, tüm kade­melerdeki yöneticilerin çoğunun oturup kendi bölümlerindeki sorunlara bakıp, sanki orada yeterince uzun süre oturur­larsa sorunlar kendiliğinden yok olacak­mış gibi hiçbir şey yapmamalarıdır.

Biz şirketlerden devam edelim. Rutin operasyonu sürdürmek sorunları çözmek için konfor alanından çıkmaya kıyasla ko­lay geldiğinden, mevcut düzeni sürdürüp, sorunların zamanla kendiliğinden yok olacağını varsayarlar. Peki ne olur? So­runlar aksine yok olmaz, çoğu zaman da büyür.

Kurumsal sorunlar çözülmezse ne olur?

Bir organizasyonda çoğu yönetici bu şekilde bir tutum sergileyince, sorunla­rı tespit etmek, dile getirmek ya da yüz­leşmek gibi bir kültür oluşmaz. Sorunlar halının altına süpürülür. Bunlar dile geti­ren ya da yüzleşme yoluna giden yönetici­ler de bu kültür içinde fazlaca tutunamaz, çünkü en başta patronlar bu sorunları duymak istemezler. Bu kişilerin fişi çe­kilir, ya da en iyi ihtimalle dışlanır ve en sonunda kültüre ayak uydurmak zorunda kalırlar.

Şirketinizde, sorunlar ile yüzleşme, on­ları sistematik olarak ele alma ve çözüm bulma kültürü var mı? Yoksa tam tersi, sorunların dile getirilip, çözüme kavuş­turulacağı bir kültür mü var? Bunlardan hangisine sahip olduğunuz şirket ola­rak başarınızı etkileyecek. Neden derse­niz, içinde bulunduğumuz bu dönemde, stratejik riskler çok artmış durumda. Bu riskler, beraberinde pek çok sorun getir­me potansiyeline sahip. Sorun çözebilen, ama en başta sorunları tespit edip konu­şabilen bir organizasyon değilseniz, işi­niz gelecek beş sene çok zor, bunu söyle­yebilirim.

Sorunlardan kaçma eğilimi elbette sa­dece kurumsal dünyada değil, bireyler açısından da geçerli bir durum. Bu ne­denle bu sorunu politika, prosedür veya konuşmayla aşamazsınız. Kültürü kalıcı olarak etkilemek ve değiştirmek zorun­dasınız.

Peki bu konuda neler yapılabilir?

Kültürü sorunlardan kaçma veya gör­mezden gelme kültürü yerine, sorunları ele alma ve çözme kültürü haline dönüş­türmenin en iyi yolu önce patronların ve tepe yöneticilerin bu işe sıcak bakmaları ve kendilerine iletilen sorunları korku­suzca ele almaları, üstüne gitmeleri ve çö­züm için veri, tecrübe ve sezgiyi harman­layan kararlar vermeleridir. Bu kararları ekiple birlikte ortaklaşa vermek, çözüm­lerin sahipliğini artırır.

Şirketinizde birileri birbirleri ile anla­şamıyor ve bu sebeple işler mi aksıyor, bir tedarikçiniz size devamlı rest mi çekiyor, müşterileriniz rakiplere gitmekle mi teh­dit ediyor, rakibiniz sizi olumsuz etkile­yecek yeni bir yatırım mı yapıyor, en iyi çalışan, yeri kolay dolmayacak persone­liniz ayrılmak mı istiyor, aile üyeleri ara­sındaki tartışmalar şirkete mi yansıyor, şirket olarak finansman sorunları mı ya­şıyorsunuz, ya da şirket olarak gelecekte stratejik açından ne yapacağınıza dair bir fikriniz mi yok? Bunların hepsi sorunlar. İki yolunuz var. Adına havalı şekilde ‘den­ge siyaseti’ dediğiniz aksiyon almamak ve akışına bırakmak şeklinde hareket edebi­lirsiniz. Zamanla düzelir diye umabilir­siniz. İkinci yol, sorunları kabul etmek, ekip olarak masaya yatırmak, gerekiyorsa tartışmak, kavga etmek ama en sonunda rasyonel şekilde kararlar vermek ve çöz­mektir. Evet, bu karar süreci ve sonrası kısa vadede acılı olabilir ama aksiyon al­mamak sizi uzun vadede tüketir.

Bunun haricinde risk yönetimini ku­caklamak, sorunları henüz ortaya çıkma­mışken, risk halinde iken yakalayıp ted­bir almak da etkili bir yoldur. Bunun için kurumsal risk yönetimi sistemi oluştur­manız gerekir. Bir diğer yöntem de sorun çözme konusunda çalışanlarınızı eğit­mek, iyi sorun tespit edenleri, çözümü de üretmeleri halinde ödüllendirmek­tir. Bu şekilde kültür, sorun çözme lehi­ne iyileşir.