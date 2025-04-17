  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Dr. Bertan KAYA
  4. Sorunlardan kaçmayın

Sorunlardan kaçmayın

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM [email protected]

Herhangi bir organizasyonun, ki bu bir şirket, spor kulübü ya da siyasi par­ti olabilir, en büyük sorunu, tüm kade­melerdeki yöneticilerin çoğunun oturup kendi bölümlerindeki sorunlara bakıp, sanki orada yeterince uzun süre oturur­larsa sorunlar kendiliğinden yok olacak­mış gibi hiçbir şey yapmamalarıdır.

Biz şirketlerden devam edelim. Rutin operasyonu sürdürmek sorunları çözmek için konfor alanından çıkmaya kıyasla ko­lay geldiğinden, mevcut düzeni sürdürüp, sorunların zamanla kendiliğinden yok olacağını varsayarlar. Peki ne olur? So­runlar aksine yok olmaz, çoğu zaman da büyür.

Kurumsal sorunlar çözülmezse ne olur?

Bir organizasyonda çoğu yönetici bu şekilde bir tutum sergileyince, sorunla­rı tespit etmek, dile getirmek ya da yüz­leşmek gibi bir kültür oluşmaz. Sorunlar halının altına süpürülür. Bunlar dile geti­ren ya da yüzleşme yoluna giden yönetici­ler de bu kültür içinde fazlaca tutunamaz, çünkü en başta patronlar bu sorunları duymak istemezler. Bu kişilerin fişi çe­kilir, ya da en iyi ihtimalle dışlanır ve en sonunda kültüre ayak uydurmak zorunda kalırlar.

Şirketinizde, sorunlar ile yüzleşme, on­ları sistematik olarak ele alma ve çözüm bulma kültürü var mı? Yoksa tam tersi, sorunların dile getirilip, çözüme kavuş­turulacağı bir kültür mü var? Bunlardan hangisine sahip olduğunuz şirket ola­rak başarınızı etkileyecek. Neden derse­niz, içinde bulunduğumuz bu dönemde, stratejik riskler çok artmış durumda. Bu riskler, beraberinde pek çok sorun getir­me potansiyeline sahip. Sorun çözebilen, ama en başta sorunları tespit edip konu­şabilen bir organizasyon değilseniz, işi­niz gelecek beş sene çok zor, bunu söyle­yebilirim.

Sorunlardan kaçma eğilimi elbette sa­dece kurumsal dünyada değil, bireyler açısından da geçerli bir durum. Bu ne­denle bu sorunu politika, prosedür veya konuşmayla aşamazsınız. Kültürü kalıcı olarak etkilemek ve değiştirmek zorun­dasınız.

Peki bu konuda neler yapılabilir?

Kültürü sorunlardan kaçma veya gör­mezden gelme kültürü yerine, sorunları ele alma ve çözme kültürü haline dönüş­türmenin en iyi yolu önce patronların ve tepe yöneticilerin bu işe sıcak bakmaları ve kendilerine iletilen sorunları korku­suzca ele almaları, üstüne gitmeleri ve çö­züm için veri, tecrübe ve sezgiyi harman­layan kararlar vermeleridir. Bu kararları ekiple birlikte ortaklaşa vermek, çözüm­lerin sahipliğini artırır.

Şirketinizde birileri birbirleri ile anla­şamıyor ve bu sebeple işler mi aksıyor, bir tedarikçiniz size devamlı rest mi çekiyor, müşterileriniz rakiplere gitmekle mi teh­dit ediyor, rakibiniz sizi olumsuz etkile­yecek yeni bir yatırım mı yapıyor, en iyi çalışan, yeri kolay dolmayacak persone­liniz ayrılmak mı istiyor, aile üyeleri ara­sındaki tartışmalar şirkete mi yansıyor, şirket olarak finansman sorunları mı ya­şıyorsunuz, ya da şirket olarak gelecekte stratejik açından ne yapacağınıza dair bir fikriniz mi yok? Bunların hepsi sorunlar. İki yolunuz var. Adına havalı şekilde ‘den­ge siyaseti’ dediğiniz aksiyon almamak ve akışına bırakmak şeklinde hareket edebi­lirsiniz. Zamanla düzelir diye umabilir­siniz. İkinci yol, sorunları kabul etmek, ekip olarak masaya yatırmak, gerekiyorsa tartışmak, kavga etmek ama en sonunda rasyonel şekilde kararlar vermek ve çöz­mektir. Evet, bu karar süreci ve sonrası kısa vadede acılı olabilir ama aksiyon al­mamak sizi uzun vadede tüketir.

Bunun haricinde risk yönetimini ku­caklamak, sorunları henüz ortaya çıkma­mışken, risk halinde iken yakalayıp ted­bir almak da etkili bir yoldur. Bunun için kurumsal risk yönetimi sistemi oluştur­manız gerekir. Bir diğer yöntem de sorun çözme konusunda çalışanlarınızı eğit­mek, iyi sorun tespit edenleri, çözümü de üretmeleri halinde ödüllendirmek­tir. Bu şekilde kültür, sorun çözme lehi­ne iyileşir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2035’te insan olmak 15 Nisan 2025
Oyunu küresel oynamak isteyenlere öneriler 10 Nisan 2025
Patronlara sesleniyorum kaybedecek vakit yok! 08 Nisan 2025
Kavga ederken değişimi kaçırıyoruz! 03 Nisan 2025
Sürdürülebilirlik nasıl sürdürülebilir? 27 Mart 2025
Pazarlama neden eskisi gibi işe yaramıyor? 25 Mart 2025
Doğru yönde hızlı gitmek gerek 20 Mart 2025
Business potpori 18 Mart 2025
Fırsatları kaçırmayalım! 13 Mart 2025
İşi bırakmak isteyen patronlar 11 Mart 2025