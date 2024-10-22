Sorunlarınızı GRC ile çözün

Şirketlerin hem ortak hem de kendile­rine özgü sorunları var. Stratejik yöne­tememe, yönetim zafiyetleri, verimsizlik, yavaşlık, hantallık, sisteme değil kişilere aşırı bağımlılık, orta ve alt kademelerde, insiyatif kullanamama, pazar ve müşteriyi anlayamama, yetersiz risk yönetimi, finan­sal yönetim sorunları, silolarla yönetim, maliyet ve fiyatlama sorunları ve diğerleri.

Başta patronlar olmak üzere herkes bu sorunların çözülmesini istiyor ama bir tür­lü arzu edilen sonuçlar elde edilemiyor. Pa­halı danışmanlıklar, kurulan departman­lar, projeler, raporlar, harcanan binlerce saat! Ancak nihayetinde beklenen sonuç alınamıyor. Bir yandan rutin operasyon­lar ve her gün ortaya çıkan krizler yönetil­meye çalışılırken, diğer taraftan bu kronik sorunlar için çaba sergileniyor. Peki bu ve benzeri kurumsal sorunları aynı anda tek bir yönetim modeli kullanarak çözebilir miyiz?

Başarılı bir yönetim modeli: GRC

Bunu sağlayan bir model var.

GRC’nin açılımı “Governance (Yöneti­şim), Risk, Compliance (Uyum)”. Dünya­da 2000’lerden sonra ortaya atılmış ancak önemi 2015’den sonra anlaşılmış bir mo­del. Kurumların yönetişimi risk ve uyum süreçlerini koordine etmeleri, entregre şe­kilde yönetmeleri ve yönetim kalitelerini artırmaları için ortaya atılmış bir yönetim modeli.

Modele göre bir şirketin kurumsal so­runları çözmesi ve iyi bir performans ya­kalaması için, bünyesinde yönetişim, risk ve uyum yapılarını oluşturması gerekiyor. Peki bunların kapsamı ne?

Governance (Yönetişim)

Yönetişim (kurumsal yönetim) altında yönetim kurulu yapısı, yönetim kurulu ic­ra arasındaki ilişkilerin kurumsallaşma­sı, yönetim kurulu çalışma usul ve esasla­rı, yönetim kurulu raporlamaları, toplantı organizasyonu, kararlar, komiteler (risk ve denetim komiteleri gibi) ve onların işleyişi ve izleme süreçleri yer alıyor.

Buna ek ola­rak, sürdürülebilirlik ve ESG (çevre, sos­yal, yönetişim) programlarının gözetimi, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminin gözetimi gibi unsurlar yer alıyor. Doğru ça­lışan bir yönetim kurulu, GRC’de ilk adım. Son olarak stratejik yönetim de bu konu al­tında ele alınıyor. Paydaşların çıkarlarını gözeten stratejik niyet, hedefler ve strate­jilerin belirlenmesi ve buna uygun yönet­sel kararlar alınması için gerekli mekaniz­maların kurulması gerekiyor.

Risk

Risk alanı altında bir şirketin tüm risk­lerinin, kurumsal risk yönetimi sistemi ile yönetilmesi, iç kontrol sistemi ile azaltıl­ması ve kontrol altına alınması, iç denetim tarafından da süreçlerin ve risklerin de­netlenmesi gerekiyor. Şirketin sadece ma­li riskleri değil, yasal, itibar ve operasyonel risklerinin de yönetilmesi için bu sistem­lerin kurulması öneriliyor.

Uyum

Şirketin kanun ve düzenlemeler ile iç politika ve prosedürlere uyumu, değişi­me adaptasyonu, bu düzenlemeler ve dış çevredeki değişimin şirket strateji ve ope­rasyonlarına yansımalarının yönetilmesi uyum alanı altında yapılacak işler. Şirket­lerin uyum konusunda birimler oluştur­maları veya bazı kişileri görevlendirmele­ri gerekiyor.

Ne fayda sağlar?

GRC altında yer alan bu üç alanda doğ­ru sistemlerin kurulması ile şirketler pek çok kurumsal probleme çözüm buluyorlar. Yönetişim ile görevi yetki ve sorumluluk alanları netleşirken, risk yönetimi ile ve­rimsizlik, hantallık, hatalı süreç tasarımla­rı, suistimal, hatalı veri ve kararlar, mem­nuniyetsizlik ve itibara yönelik riskler ortadan kaldırılıyor. Uyum ile kanun ve dü­zenlemelere uyum sağlanarak yasal riskler yönetilmiş oluyor. Ayrıca şirketin değişi­me adaptasyonu sağlanarak yıkıcı inovas­yon ve rekabet kaynaklı kayıpların önüne geçiliyor.

Şirketler bu sistemleri kurmak için GRC yazılımlarından faydalanarak, hem ku­rumsal sorunlarını çözüyor, hem de çevik kurumsallaşmayı sağlıyorlar.