Stratejik ortamınız, stratejilerinizi belirler
Yazı dizimizin dördüncü yazısı ile strateji konusunda sohbete devam ediyoruz. Son iki yazıda 1990’dan bugüne popüler olmuş strateji modellerini konuştuk. Birazdan strateji geliştirmeden önce değerlendirmemiz gereken faktörlerden bahsedeceğim. Bu değerlendirme sonrası durumumuza en uygun modeli seçerek stratejilerimizi geliştirebiliriz. Bu sebeple faktörler ve modeller eşit derecede önemli.
Strateji geliştirmede faktörler
Strateji geliştirirken analiz edeceğimiz üç faktör var. Bunlar sektörünüzün öngörülebilirliği, değiştirilebilirliği ve ürün/ hizmetleriniz ya da bunların içinde bulunduğu kategorinin hayat evresindeki yeri. Bu üç faktör ile ilgili gerçekçi tespit ve analizler yaparsanız, seçeceğiniz strateji modeli ve stratejileriniz başarılı olur.
Strateji geliştirme çok zor bir iştir. Bu konuda piyasada çok fazla hatalı uygulama, kötü danışmanlık var. Strateji otellere kapanıp iki günde geliştirilecek bir iş değil. Sadece bu faktörler üzerinde düşünmek, veri toplamak ve analizler yapmak dahi günler sürebilir. Üstüne, doğru strateji modelini belirlemek gerekir ki bu da zaman alır. Bir de uygulama kısmı olacak elbette.
Sektörün öngörülebilirliği
Yüksek öngörülebilirliğe sahip bir ortamda, değişim yavaş ve tutarlı bir şekilde gerçekleşir, bu da yöneticilerin uzun vadeli planlamalar yapmasına olanak tanır. Örneğin, temel ürün ve hizmetlerin talebinin sabit olduğu, az sayıda rakibin bulunduğu veya pazara giriş engellerinin yüksek olduğu endüstriler öngörülebilir ortamlar olarak tanımlanabilir. Öngörülebilirliği yüksek bir ortamda, şirketler genellikle çerçeve olarak “Klasik Stratejiyi” kullanır. Bu stratejide, detaylı analizler ve planlamalar yapılır ve rekabet avantajı elde etmek için uzun vadeli planlamalar ve mükemmel uygulama üzerine odaklanılır. Porter tarafından önerilen rekabetçi strateji modeli ve buna bağlı maliyet liderliği, ölçek, odaklanma gibi klasik stratejiler kullanılabilir.
Öngörülebilirliği düşük bir ortamda, gelecekteki koşullar belirsiz ve hızlı değişken olabilir. Bu tür ortamlarda, “Adaptif Strateji” çerçevesi kullanılır. Şirketler, bu strateji ile çevik olmalı, deneyim yaparak öğrenmeli ve hızlı bir şekilde değişen koşullara adapte olmalıdır. Burada yalın ve çevik strateji modelleri kullanılabilir.
Sektörün değiştirilebilirliği
Değiştirilebilirlik, bir işletmenin kendi stratejik ortamını değiştirme veya şekillendirme yeteneğini ifade eder. Yüksek değiştirilebilirliğe sahip bir ortamda, bir şirket pazardaki kuralları değiştirebilir, yeni iş modelleri oluşturabilir veya yeni pazarlar yaratabilir. Örneğin, dijital teknolojiye dayalı yeni iş modellerinin ortaya çıktığı ve geleneksel oyuncuların pazar paylarının sarsılabildiği sektörler yüksek değiştirilebilirliğe sahiptir. Değiştirilebilirliği yüksek bir ortamda, şirketler çerçeve olarak genellikle “Şekillendirici Stratejiyi” benimser. Bu strateji, pazarı veya sektörü inovasyon ile dönüştürmeyi ve ekosistemler kurma modellerini içerir.
Ürün / kategori yaşam eğrisindeki konum
Ürün veya içinde bulunduğu kategorinin olgunluk seviyesi, uygulanacak stratejiyi belirleyen diğer bir faktördür. Geliştirme, sunuş, büyüme, olgunluk ve gerileme gibi aşamalar farklı stratejik çerçeveler ve modeller gerektirir. Örneğin, kategoriniz artık olgunluk ve gerileme döneminde ise ve sektör değiştirilebilir ise, şekillendirici çerçeve içinde inovasyona dayalı stratejilere ihtiyacınız vardır. Olgunluk döneminin bir kısmında, klasik stratejiler söz konusu olabilir. Geliştirme ve sunuş döneminde ise vizyoner strateji çerçevesi ve mavi okyanus modeli kullanılabilir.
Bir sonraki yazıda strateji geliştirme sürecinin kısaca anlatıp resmi tamamlayacağız.