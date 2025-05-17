Suriye ambargosunun kalkmasının Türkiye’ye etkisi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağını 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan’da duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bunun “Suriye halkı için önemli bir dönüm noktası” olduğunu dile getirdi. Aslında arasının iyi olduğu İsrail pek onaylamasa da Trump, “Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster” diyerek olumlu mesajlarını dünyaya duyurdu. ABD, 1979 Hafız Esad döneminden beri yaptırımlarını uyguluyordu. 2011’de iç savaşın başlamasının ardından Beşar Esad yönetimini ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla yaptırımları arttırılmıştı.
Suriye için olumlu bir adım
Trump, kararı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikiyle aldığını da ifade etti. Tabii bu adımlar harap olmuş Suriye için oldukça olumlu bir adım. 2025 ocak ayına gidecek olursak da Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Suriye’ye karşı 14 yıldır uygulanan yaptırımlardan bazılarını gevşetme kararı almıştı.
Amerika ve AB’nin Suriye üzerinde özellikle ticari ambargoyu kaldırması Türkiye’ye nasıl yarar?
Suriye’ye yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’nin Suriye ile olan ticaret hacminin artmasını bekleyebiliriz. Özellikle de inşaat, enerji ve tarım gibi sektörlerde Türk firmaları için yeni iş fırsatları doğması büyük olasılık. Hem Türkiye’nin güçlü olduğu alanlar hem de sınır komşumuz… Öte yandan Suriye ekonomisinin toparlanması, Türkiye’nin güney sınırındaki istikrarı artırabilir. Bu durum, sınır ticaretinin canlanmasına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilir. Ayrıca, Suriye’deki istikrar, Türkiye’ye yönelik mülteci akınının azalmasına ve mevcut mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin teşvik edilmesine yardımcı olabilir. Suriye’nin yeniden uluslararası ticarete açılmasıyla, Türkiye üzerinden geçen lojistik ve enerji koridorlarının önemi artacaktır. Bu durum, Türkiye’nin Orta Doğu ile Avrupa arasındaki transit ülke konumunu güçlendirebilir ve ekonomik kazançlar sağlayabilir. Ancak, bu süreçte dikkatli diplomatik adımlar atılması ve uluslararası iş birliğinin sürdürülmesi önem arz etmektedir.