Suriye ambargosunun kalkmasının Türkiye’ye etkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye uy­gulanan tüm yaptırım­ları kaldıracağını 13 Ma­yıs’ta Suudi Arabistan’da duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şey­bani de bunun “Suriye hal­kı için önemli bir dönüm noktası” olduğunu dile ge­tirdi. Aslında arasının iyi olduğu İsrail pek onaylamasa da Trump, “Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster” diyerek olumlu mesajlarını dünyaya duyurdu. ABD, 1979 Hafız Esad döneminden beri yaptırımla­rını uyguluyordu. 2011’de iç sava­şın başlamasının ardından Beşar Esad yönetimini ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla yaptırımları arttırılmıştı.

Suriye için olumlu bir adım

Trump, kararı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikiyle aldı­ğını da ifade etti. Tabii bu adımlar harap olmuş Suriye için oldukça olumlu bir adım. 2025 ocak ayına gidecek olursak da Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Suriye’ye karşı 14 yıldır uygulanan yaptırımlardan bazılarını gevşet­me kararı almıştı.

Amerika ve AB’nin Suriye üze­rinde özellikle ticari ambargoyu kaldırması Türkiye’ye nasıl yarar?

Suriye’ye yaptırımların kaldırıl­masıyla birlikte Türkiye’nin Su­riye ile olan ticaret hacminin art­masını bekleyebiliriz. Özellikle de inşaat, enerji ve tarım gibi sek­törlerde Türk firmaları için yeni iş fırsatları doğması büyük olası­lık. Hem Türkiye’nin güçlü olduğu alanlar hem de sınır komşumuz… Öte yandan Suriye ekonomisinin toparlanması, Türkiye’nin güney sınırındaki istikrarı artırabilir. Bu durum, sınır ticaretinin canlanma­sına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilir. Ayrıca, Suriye’deki is­tikrar, Türkiye’ye yönelik mülte­ci akınının azalmasına ve mevcut mültecilerin gönüllü geri dönüş­lerinin teşvik edilmesine yardımcı olabilir. Suriye’nin yeniden ulus­lararası ticarete açılmasıyla, Tür­kiye üzerinden geçen lojistik ve enerji koridorlarının önemi arta­caktır. Bu durum, Türkiye’nin Orta Doğu ile Avrupa arasındaki tran­sit ülke konumunu güçlendirebilir ve ekonomik kazançlar sağlayabi­lir. Ancak, bu süreçte dikkatli dip­lomatik adımlar atılması ve ulus­lararası iş birliğinin sürdürülmesi önem arz etmektedir.