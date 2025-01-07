Sürüden ayrılmadan kâr edilmez!

Çoğumuz hayatta güvenli yolu seçeriz. Bu psikolojik olarak anlaşılabilir bir tercihtir çünkü biliriz ki “sürüden ayrıla­nı kurt kapar”. Ancak bir de sürüye takılıp, sürüyle kaybolmak veya uçurumdan aşağı uçma senaryosu vardır, ki sürü psikoloji­si ile hareket ederken bu riski pek fark et­meyiz.

Bugün Türkiye’de iş yaşamında olan tam da bu. Şirketlerimiz, birbirlerine ben­zer ürün ve hizmetlerle, kalite veya fiyat rekabeti eksenli olarak yarışmaya çalışı­yor.

Bu rekabet türü dahilinde ortada tat­min edici kârlar olmayacağından, serma­ye birikimi de olamıyor ve işleri borçla döndürme ve hayatta kalmaya dayalı yö­netim modelleri ön plana çıkıyor. Faiz in­dirimlerini bekleyen, piyasa canlansın da şu işler eskiye dönsün diyen konjonktürel yapılar haline geldik.

Sürdürülebilir kârlılık için farklılaşmalısınız

Bana bu yazdığım için kızanlar olacak ama bugün rekabet artık daha iyi veya ka­liteli üretmek ile değil, daha farklı olmak, dikkat çekmekle kazanılıyor. Bu eskiden b2c için böyleydi, şimdi b2b için de böyle olmaya başladı. Korkunç bir gürültünün içindeyiz ve piyasada çok rakip var. Tüm şirketler biz buradayız diye bağırıyor, dik­kat çekmek için büyük harcamalar yapı­yorlar.

Bu gürültünün içinde müşteri sizi zor duyar. “Biz daha kaliteliyiz” diyerek veya markalaşarak (markalaşmaya karşı değilim, sadece çok fazla yatırım, çaba ve odak gerektiriyor ve marka olmak dikka­ti çekmenin garantisi de değil) o dikkati çekmeniz mümkün değil.

Bunun tek yolu var. Rekabetten farklı bir şeyler sunmak. Bu değer öneriniz, iş modeliniz, müşteri hizmetleriniz, ürün veya hizmetiniz olabi­lir. Seth Godin’in Mor İneği gibi. Okuma­yan varsa inovasyon ile ilgili bu temel eseri muhakkak okumalı.

Farklılaşmanın yolu inovasyondan ge­çiyor. 2000’lerin konusuydu. Ama ülke­mizde her kavramda olduğu gibi içselleşti­rilmeden, felsefesi ve modelleri konuşul­madan, araçlar seviyesinde ele alındı ve büyük veri- dijital dönüşüm- yapay zeka-sürdürülebilirlik dalgalarının altında ka­lıp, konuşulmaz oldu. Oysa bize tam da şu anda, büyümek için inovasyon gerekiyor.

İnovasyon geri dönüşü hızlı bir yatırımdır!

Şirketiniz içinde, hızlı bir inovasyon modeli oluşturup, iyi fikirleri ürün ve hiz­metlere dönüştürebilir, pazarlama süreç­lerinizde ortaya koyacağınız inovasyonlar ile bir anda farklılaşabilirsiniz. Bu öyle se­neler alan bir süreç de değil.

Çoğu şirkette birkaç ay içinde harika sonuçlar alındığı­na şahit oldum. Şirket kültürünü, yapısını, iş modelini, stratejik niyetini ve kabiliyet­leri analiz edip, şirket içinde inovasyona yönelik projeler ile pek çok inovasyon tü­ründe hızlı kazanımlar elde edebilirsiniz.

Elbette bu sizin inovasyona dayalı strate­jiler ile yönetilen veya inovasyon kültürü­ne sahip bir şirket olmanızı hemen sağla­maz. Bu zaman alır ama iyi bir başlangıç noktası olur. Sürü ile hareket ederek ciro yaparsınız ama tatmin edici kâr elde ede­mezsiniz.

Başlangıç için bazı sorular

-Şirketimizde hangi süreçler, ürünler veya hizmetler iyileştirme potansiyeline sahip?

-Müşterilerimizden en sık aldığımız geri bildirimler veya şikayetler neler?

-Sektörümüzdeki rakiplerimiz hangi yenilikleri sunuyor ve biz bu konuda ne­redeyiz?

-Hangi teknolojiler veya trendler sek­törümüzü dönüştürüyor?

-Müşterilerimizin en büyük sorunla­rı ve ihtiyaçları neler? Biz nasıl pozisyon alalım?

-Müşteri deneyimini nasıl iyileştire­biliriz?

-Müşterilerimize değer katacak küçük ve hızlı değişiklikler neler olabilir?

-Ne yaparsak müşteri nazarında de­ğerli ve rakiplerden farklı bir şey yapmış oluruz?

Bu sorulara kafa yormak ve cevaplar üretmek inanın kalite veya tasarrufa kafa yormaktan daha hızlı ve kolay para kazan­dırır. Tabi inovasyon tek defalık bir iş de­ğil. Bunu sistematik hale getirmek lazım.