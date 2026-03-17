Tarımsal sulamalar uydudan izlenecek…
Sahip olduğumuz temiz suyun:
Yüzde 70’e yakını tarımsal alanda kullanılırken…
Yüzde 20’ye yakını sanayinin payıyken…
Yüzde 10 civarında haneler tüketiyorken…
***
Yüzde 70’lik su kullanımına yaklaştığımız tarımda:
Vahşi sulama, ‘kolaycılık ve verimsizlik kültürü’ nedeniyle popülerken…
***
On yıllardır otoriteler tarafından:
Tarım alanları sulamada yüzde 50’ye yakın oranda tasarruf yapılabileceğine dikkat çekilirken…
***
Bu tasarrufun faydasının sadece ‘su tasarrufu’ olarak kalmayacağı;
Tarımsal üretimde verimliliği artıracağı;
Topraklarda tuzlanmayı önleyeceği;
Daha fazla alanın sulu tarıma açılması için imkan sağlayacağı konusunda çoğunluk ve bilim hemfikirken…
***
Yani…
‘Tarımda su planlaması’ taşıyla, tasarruftan verimliliğe birkaç kuşu vurabilecekken…
Bu alanda da kolaycılığı seçiyoruz;
Ve sadece konuşuyoruz…
VELHASIL
“Su fakiriyiz” diyoruz…
Buna rağmen: Olan suyumuzu tutamıyoruz…
Tutabildiğimiz suyu taşıyamıyoruz/koruyamıyoruz…
Koruyup/ilettiğimiz suyu da tarlada/konutta verimli kullanamıyoruz…
***
Hatta…
Bol suyla tarlaya/araziye zarar veriyoruz…
Bugün alabildiğimiz (gelecekte alamama ihtimalimiz yüksek) ürünün de verimliliğini düşürüyoruz…
***
2026 yılı ile 2035 yıllarını kapsayan Ulusal Su Planı’nın hazırlandığını öğrendik…
On yıllardır beklenen “Su Kanunu” için hazırlık çalışmalarının tamamlanması gerekliliği, plana eklenmiş…
***
Eylemler arsında, tarımsal su tüketiminin izlenmesi/denetlenmesi ve verimlilik esasıyla düzenlenmesi, “Tarımsal su tüketimi uydu görüntüleri ile izlenecek ve düzenli raporlama yapılarak izleme altyapısı güçlendirilecek.” maddesi/cümlesi ile önceliklendirilmiş…
Çok geciktik ama bir yerden başlamamız gerekiyordu…
