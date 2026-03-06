Yazılım/donanım satın aldım, dönüştüm!
Dijital dönüşüme zorunluyuz…
Ancak dijital dönüşüm için, öncelikle, sosyo kültürel değişim gerekiyor…
★★★
Örneğin yapay zeka kullanımı…
Siestaları, uzun tatilleri ile bildiğimiz ve “verimsiz” diye nitelediğimiz İspanyollar:
Cep telefonu ve bilgisayar kullanımında bizim arkamızdalar…
Ancak…
Yapay zeka kullanımında yüzde 50’ye yaklaşmışlar…
★★★
Yani…
Telefonlar ve bilgisayarlar, bizde, oyun/film/fotoğraf indirme, oyun/fotoğraf/film paylaşma gibi aktivitelere aracılık ederken;
Yapay zekayı kullanarak kendisini/çevresini/işini geliştirmeye çalışanlarımızın oranı yüzde 10’un altında…
★★★
Oysa…
7 yıl önce ve 2 yıl önce bu konu ile ilgili stratejiler belirlenmişti…
Teknoloji yenilemeyi/ geliştirmeyi, yeni istihdam sağlamayı ve ihracat artırmayı hedefleyenler, hedefleri doğrultusunda, parasal desteklerden faydalanabilecekti…
Kamu bankaları, sektörel fonlar kurulacak, girişim sermayeli şirketler devreye girecekti...
★★★
Teşvik alan üretecekti;
Üretmeyene yaptırım uygulanacak, cezalar kesilecekti…
Verilen parasal veya kredi faizi destekleri, kısa aralıklarla denetlenecek; verdiği hedefin dışına çıkanlar çeşitli yaptırımlarla hedefine yönlendirilecekti…
Kamunun maliyet kalemlerinde önemli yeri olan:
Lojistik yatırımlarında, demir yolu yük taşımacılığı ve OSB/liman bağlantıları gibi alanlar, özel sektöre açılacak ve desteklerde bu alanlara da öncelik verilecekti…
VELHASIL
Teknolojinin çok uzağındayız…
Dijitalleşmenin tercih olduğuna; yazılım ve donanım araçlarının satın alınmasıyla, görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz…
Dijital dönüşümün, kültürümüzün, davranışlarımızın ve iş yapış biçimlerimizin kökten değişimi olduğuna inanmıyoruz…
Ve yine geri kalıyoruz…
★★★
Bilişim Kongresi için, Barselona’daydık…
Gasp, hırsızlık hatırlatmaları ve “Aman dikkatli olun” uyarıları ile kongre salonuna ulaştık…
Fiyatları ve güvenlik sorunlarını artırması nedeniyle:
Barselona’ya turist kabul edilmesini istemeyen İspanyollar, yapay zeka ile geliştirdikleri “fuar deneyimi”, “turizm deneyimi” gibi ekstra deneyimlerle, turizmin katma değerini artırmayı başarmış…
