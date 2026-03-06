Yazılım/donanım satın aldım, dönüştüm!

Dijital dönüşüme zorun­luyuz…

Ancak dijital dönü­şüm için, öncelikle, sosyo kültürel değişim gerekiyor…

Örneğin yapay zeka kulla­nımı…

Siestaları, uzun tatilleri ile bildiğimiz ve “verimsiz” diye nitelediğimiz İspan­yollar:

Cep telefonu ve bilgisayar kulla­nımında bizim arkamızdalar…

Ancak…

Yapay zeka kullanımında yüzde 50’ye yaklaşmışlar…

Yani…

Telefonlar ve bilgisayarlar, biz­de, oyun/film/fotoğraf indirme, oyun/fotoğraf/film paylaşma gi­bi aktivitelere aracılık ederken;

Yapay zekayı kullanarak ken­disini/çevresini/işini geliştirme­ye çalışanlarımızın oranı yüzde 10’un altında…

Oysa…

7 yıl önce ve 2 yıl önce bu konu ile ilgili stratejiler belirlenmişti…

Teknoloji yenilemeyi/ geliştir­meyi, yeni istihdam sağlamayı ve ihracat artırmayı hedefleyenler, he­defleri doğrultusunda, parasal des­teklerden faydalanabilecekti…

Kamu bankaları, sektörel fonlar kurulacak, girişim sermayeli şirket­ler devreye girecekti...

Teşvik alan üretecekti;

Üretmeyene yaptırım uygulanacak, cezalar kesilecekti…

Verilen parasal veya kredi fai­zi destekleri, kısa aralıklarla de­netlenecek; verdiği hedefin dışına çıkanlar çeşitli yaptırımlarla hede­fine yönlendirilecekti…

Kamunun maliyet kalemlerinde önemli yeri olan:

Lojistik yatırımlarında, demir yo­lu yük taşımacılığı ve OSB/liman bağlantıları gibi alanlar, özel sektö­re açılacak ve desteklerde bu alanla­ra da öncelik verilecekti…

VELHASIL

Teknolojinin çok uzağındayız…

Dijitalleşmenin tercih olduğuna; yazılım ve donanım araçlarının satın alınmasıyla, görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz…

Dijital dönüşümün, kültürümüzün, davranışlarımızın ve iş yapış biçimlerimizin kökten değişimi olduğuna inanmıyoruz…

Ve yine geri kalıyoruz…

Bilişim Kongresi için, Barselona’daydık…

Gasp, hırsızlık hatırlatmaları ve “Aman dikkatli olun” uyarıları ile kongre salonuna ulaştık…

Fiyatları ve güvenlik sorunlarını artırması nedeniyle:

Barselona’ya turist kabul edilmesini istemeyen İspanyollar, yapay zeka ile geliştirdikleri “fuar deneyimi”, “turizm deneyimi” gibi ekstra deneyimlerle, turizmin katma değerini artırmayı başarmış…