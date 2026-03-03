Tüketim malı ithalatı: Verdiği zarar sıcak savaştan farklı mı?

Farklı bir savaş alanı…

Yıllık ithalatımız 365.5 milyar dola­ra çıktı…

Dahada sıkıntılısı;

İthalatın büyük bölümü borçlanarak ya­pıldı…

***

Verdiği/vereceği zarar sıcak savaştan farklı mı?

***

Kazandığımız/kazandırılan “üretmeden /borçlanarak tüketme alışkanlığı” sayesin­de:

Sadece dış ticaret açığı 93 milyar doları aştı…

***

İhracatta, ocak ayında yaşanan, yüzde 4’lük düşüş ise, 1 günlük tatil fazlasına bağ­landı…

Ama…

O “1 günlük tatil fazlası” ithalatı azalta­madı!

***

Tüketim malı ihracatı azaldı ama”, 30 Euroluk alışveriş sınırına rağmen “tarihi yüksek” seviyelerinde kaldı…

***

(Ayrıntılarıyla farklı bir yazı konusu ama hizmetler ihracatımızın yıllık 122 milyar doları aşması (fazla çaba harcamadan) lo­jistik, turizm, yurtdışı müteahhitlik gibi alanlara daha fazla yüklenmemiz gereklili­ğinin işaretini veriyor.)

VELHASIL

İthalat “çok yüksek” ve/veya artıyor ola­bilir…

Ama:

Üretimi/ihracatı artırıyorsa ve turizm/ yurtdışı çalışan gelirleriyle cari denge/faz­la verilebiliyorsa ihtiyaçtır/sürdürülebilir…

***

İthalat “çok düşük” ve/veya düşüyor ola­bilir…

Ama:

Alım gücü, üretim ve/veya ihracattaki dü­şüş nedenliyse çok dikkat edilmelidir…

***

Aynı şekilde:

Dış ticaret, bütçe, cari, tasarruf fazlası ve­ren bir ülkede tüketim malı ithalatının art­ması çoğunlukla refahın göstergesi sayılı­yor…

Borç fazlası veren bir ülkede ise yatırım ve ara malı ithalatı, çoğunlukla kalkınma ve refah için atılan adımları simgeliyor…

***

Ya, “borç fazlası olan ülkeler” de tüketi­min üretime göre fazla vermeye devam et­mesi?

Yüksek enflasyondan/açıklardan/işsiz­likten yüksek faizlere tüm ekonomik sorun­ların temeli…