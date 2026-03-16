7 kat düşük yapım/ bakım maliyetiyle, 8 kat daha fazla yük taşıyabilir(dik)iz…

Ferit Barış PARLAK

Petrol fiyatlarındaki yükseliş:

Üretimden lojistiğe, ekonomik aktivite­nin her alanını zorlayacak…

Öncelik vermemiz, zorunlu olarak yapmamız gereken projeleri hatırlatacak…

Altyapı yatırımlarında yapılan yanlışlarımızı, kaynakları etkin kullanamamamızı da sorgula­tacak…

***

Örneğin yük taşımacılığında, karayoluna ver­diğimiz öncelik…

***

Demiryolu taşımacılığı, karayolu taşıma­cılığına göre:

7 kat daha düşük maliyetle yapılabiliyor­ken…

En verimsiz demiryolu taşımacılığı dahi ka­rayolu taşımacılığına göre:

4 kat daha düşük maliyet ile yapılabiliyor­ken…

***

Üstüne:

Tek seferde çok daha yüksek miktarda yük ta­şıyabildiği için demiryolu, uzun mesafeli lojis­tikte daha düşük navlun oranları sunuyorken…

En kötü ihtimalle:

Karayolu taşımacılığından 4 kat daha dü­şük maliyetle, en az 8 kat daha fazla yük ta­şınabiliyorken…

***

Üstüne:

Demiryolu taşımacılığında altyapı mali­yeti:

Karayolunun altyapı maliyetine göre yüz­de 70 daha az olabiliyor…

En verimsiz şekilde inşa edilen, demiryolu ağı inşaatının maliyeti dahi:

En verimli şekilde inşa edilen karayolu inşaat maliyetinden yüzde 50 civarında düşük oluyor…

***

Üstüne:

Elektronik sistem ve metal aksama rağ­men, demiryolu ağı, karayolu ağına göre bakım masrafında, yüzde 20-25 oranında avantaj sağlıyor…

VELHASIL

Yük taşımacılığı için demiryolu yatırımı (Hız­lı tren hariç; ve farklı bir yazı konusu) yapılma­ması;

Üreten şehirler tüketen şehirlere; sanayi ve tarım bölgeleri limanlara “ucuz taşımacılığın tek adresi olan demiryolu” ile bağlanmaması;

Özel sektöre de “demiryolu yatırımı” için izin verilmemesi nedeniyle:

1 trenle yapılabilecek taşımayı, 150-200 kam­yon ile yapmak zorunda kaldık/kalıyoruz/kala­cağız…

***

Sonra…

“Trafik yoğunlaştı/yoğunlaşıyor/yoğun­laşacak”;

“Kamyonlar, TIR’lar şehir trafiğini mah­fediyor”;

“Karayollarının bakım masrafı da çok ağır”;

“Üreticimiz maliyetlerini düşüremiyo­ruz; Navlun masrafları, fiyatların yüksel­mesine neden oluyor” diye dertlendik/dertle­niyoruz/dertleneceğiz…

Yazara Ait Diğer Yazılar
