TAV’ın gözü Nijerya, Karadağ ve Kuveyt havalimanlarında

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin önde gelen markası TAV Havalimanları, yılın ilk 6 ayında hizmet verdiği yolcu sayısını artırmayı başardı. Firma, ilk altı ayda hizmet verdiği yolcu sayısını yüzde 42 artışla 24 milyona, iç hat yolcu sayısını da yüzde 18 artışla 15 milyona çıkardı. Rusya ve Ukrayna’dan gelen yolcu sayısı savaş nedeniyle düşük kalsa da, şirket, Avrupa ve Ortadoğu’dan artan trafik, yurtdışı operasyonlarının ve servis şirketlerinin başarısıyla bu dönemde 560 milyon euro ciro elde etti. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini söyledi.

Cironun yüzde 64’ü yurtdışından

Kaptan, “2022 sonu itibariyle finansal ve operasyonel olarak pandemiyi geride bıraktık. Bu yılın ilk 6 ayında da büyümemizi sürdürdük. Ciromuzun yüzde 64’ü yurtdışı operasyonlarımızdan geliyor” dedi. Kaptan’ın verdiği bilgiye göre, yılın ilk altı ayında 147 milyon euro FAVÖK açıklayan TAV Havalimanları’yıl sonu FAVÖK beklentisi 330 ila 360 milyon Euro arasında. Türkiye’de Antalya, İzmir ve Ankara; yurtdışında da Kazakistan, Şirketin, Suudi Arabistan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya’daki havalimanlarında dış hat trafiği 2019’un üzerinde seyrediyor. Serkan Kaptan “Suudi Arabistan’ın umre ve hac kısıtlamalarını kaldırmasıyla Medine Havalimanı’nda ciddi bir trafik artışı oldu. Rusya ve Gürcistan arasında 4 yıldır devam eden uçuş yasağı mayısta kalktı. Antalya, Bodrum ve İzmir’e Batı Avrupa’dan gelen turist sayısı önemli ölçüde yükseldi. Kazakistan’dan ülkemize gelen yolcu sayısı da 2 katına çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisini fazlasıyla telafi etmiş durumdayız” dedi.

İşletme süresi 8 yıldan 30 yıla yükseldi

Kaptan’ın verdiği bilgiye göre, son 2 yılda Almatı Havalimanı’nı satın alarak portföyüne ekleyen, Antalya’da işletme süresini 2052, Ankara’da da 2050’ye uzatan TAV Havalimanları ortalama işletme süresini 8 yıldan 30 yıla çıkarttı. Kaptan, “Pandemi döneminde önemli bir atılım yaparak şirketin geleceğini güvenceye aldık. Önümüzdeki üç yıl trafik, ciro ve FAVÖK’te çift haneli büyüme bekliyoruz. Böylece 2025’te yaklaşık 1,5 milyar euro ciro, 500 milyon euro FAVÖK ve 110 milyondan fazla yolcuya ulaşacağız” dedi.

2040 yılında yolcu trafiği 19 milyara çıkacak

TAV Havalimanları’nın şu an takip ettiği yeni projeler arasında Nijerya Lagos Havalimanı, Karadağ’ın Podgorica ve Tivat havalimanları ve Kuveyt Havalimanı bulunuyor. Serkan Kaptan, “Nijerya ve Kuveyt’te bu yıl içinde bir gelişme bekliyoruz. Ön yeterlilik aldığımız Karadağ’ı da yakından takip ediyoruz. Yatırımların tamamlanması, trafik artışı, servis şirketlerinin artan katkısı ve operasyonel kaldıraç etkisiyle 2025’ten itibaren güçlü bir büyüme patikasına gireceğiz. 2040’a kadar küresel yolcu trafiğinin iki kattan fazla artarak 19 milyarı aşması bekleniyor. Bu da beraberinde 2,4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı getirecek. Hedef bölgelerimizdeki çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen havalimanı projeleri için gereken bilgi birikimi, finansal ve operasyonel yeteneklere sahibiz” diye konuştu.

15 milyon dolarlık GES yatırımı yapacak

TAV Havalimanları temiz enerjiye geçiş stratejisi çerçevesinde yılda 110MWh kapasiteli güneş santrali yatırımına başlıyor. Sehat Kaptan’ın verdiği bilgiye göre, TAV 2 yılda GES’e 15 milyon dolarlık yapacak. İzmir, Bodrum ve Ankara’da başlayacak yatırımın ardından TAV; Antalya, Gazipaşa, Üsküp, Almatı ve Medine havalimanlarını da kapsama alacak. İki yıl içinde enerji tüketiminin yüzde 41’ini güneşten elde edilmesi planlanıyor. TAV, orta vadede tüm enerjiyi güneşten elde edecek.

Özel jet trafiği rekor kırdı

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’a gelen özel uçak trafiği son iki yıldır artıyor. Pandemi öncesi referans yıl olan 2019’la karşılaştırıldığında, bu yılın ilk altı ayında genel havacılık terminalinden geçen yolcu sayısı yüzde 34 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında genel havacılık trafiği geçen yıla göre de yüzde 3 yukarıda. Milas-Bodrum Havalimanı’nı işleten TAV Havalimanları, özel jetlere hizmet veren genel havacılık terminalinde 1240 metrekarelik terminalde hız ve konfor odaklı bir hizmet sunuyor. Milas-Bodrum Havalimanı Genel Havacılık Terminali 2019’da Türkiye ve yurtdışından 11 bin 800 yolcu ağırladı. 2022’de yolcu sayısı 17 bin 300’e ulaştı, bu yıl da yaklaşık 20 bin yolcuya ulaşması bekleniyor. MilasBodrum’a özel uçakla gelen yolculara bakıldığında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Fransa ve İsviçre yer alıyor. Havalimanında 36 özel jet park pozisyonu bulunuyor ve günde ortalama 25 uçuş gerçekleşiyor. Bu sayı özel gün ve bayramlarda 46'ya çıkıyor.