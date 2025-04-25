  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Bekir Tamer GÖKALP
  4. Trump’in ani hamlesi Asyalı komşuları yakınlaştırdı

Trump’in ani hamlesi Asyalı komşuları yakınlaştırdı

Bekir Tamer GÖKALP
Bekir Tamer GÖKALP Parametre [email protected]

ABD Başkanı Do­nald Trump, tüm ekonomi dün­yasını şoke eden ver­gi tarifelerinde ge­ri adım attı. Özellik­le de tüm gözlerin çevrildiği Çin tica­reti konusunda “Çin ile adil bir ticaret anlaşması yapaca­ğız” diyerek piyasanın nabzını bir nebze de olsun düşürecek açıklamalar yaptı. Fakat sade­ce Çin değil AB’nin de kendi ül­kesini ticari anlamda sömür­düğünü söylemeden geçmedi.

Her ne kadar Trump, sert açıklamalarına devam etse de global ticari ağda uygulamak istediği tarifelerin yere sağ­lam basmadığını piyasalardaki şokla ve kendi halkı tarafından gelen tepkilerle aslında anla­mış oldu.

Amerikan CNBC’nin an­ketine göre Trump’ın ekono­mi politikalarına güven iyi­ce azalmış durumda. Halkın %55’i gerçekleşen son ekono­mik kararlardan memnuniyet­siz. Vergi tarifelerine halkın yarısından fazlası karşı çıkı­yor. Halk açısından güven ta­rafında azalma var. Öte yandan Trump ve FED Başkanı Jero­me Powell arasındaki gerilim ivme kazanıyordu. Piyasala­rın sarsılmasıyla bu adımdan da geri adım attı. Aslında tam bu da Trump’ın tarifeler ko­nusunda attığı geri adıma ben­ziyor. Yani en azından şimdi­lik böyle görünüyor. Trump, FED’in faiz oranlarını düşür­mek için baskı uygulasa da amacına ulaşamıyor. Bu duru­mun ne kadar süre devam ede­ceğinizi hep beraber göreceğiz.

‘İpin ucu kaydı’

Tüm bu gelişmelere ek ola­rak Çin, AB ülkeleri gibi ABD tarafında oluşan güvensizliği diğer ülkelerle onarmaya ça­lışıyor. ABD her ne kadar şu an Çin’in tepkisini çekmeme­ye çalışsa da ‘artık ipin ucu bir kez kaçtı’ diyebiliriz.

Çin Ticaret Bakanlığı karar­lı şekilde her bir ticari adıma karşılık vereceklerini açıkla­mıştı. Aynı şekilde bu konu­daki rahatsızlıklarını dile ge­tiren açıklamalar yapmaya da devam ediyorlar. Bu neden­le Çin Devlet Başkanı Şi Cin­ping, Güney Asya turuyla; Ma­lezya, Vietnam ve Kamboçya ziyareti ile dünyaya mesaj da verdi.

Özellikle ABD vergi tarifele­rinde riskli grupta yer alan ül­kelerle iş birliklerinin artaca­ğının sinyallerini almış olduk. Aslında Trump bu ani hamle­siyle Asya’daki komşuları da­ha da yakınlaştırmış oldu. Çin aynı şekilde ülkemiz de dahil olmak üzere başka ülkelerle iş birliklerini arttırma konu­sunda iletişimini arttıracağını düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Küresel sistem nereye gidiyor? 18 Nisan 2025
Ne Trump geri adım atıyor ne de Çin… 11 Nisan 2025
ABD, İran gerilimi savaşa dönebilir mi? 03 Nisan 2025
Faiz artışı ve kuru dengeleme politikaları 29 Mart 2025
Gayrimenkul sektöründe 2025 yılı trendleri 21 Mart 2025
Global kaosu Türkiye kendi lehine çevirebilir mi? 14 Mart 2025
Zelenski-Trump arasındaki tatsız görüşmenin ticaret ağına etkisi 07 Mart 2025
Rusya-Ukrayna savaşı sona yaklaşıyor ve bunun küresel ekonomik etkileri 28 Şubat 2025
Ticaret savaşlarının sonu nereye gider? Ülkemizi ne ölçüde etkiler? 21 Şubat 2025
Trump’ın sıkı ekonomi politikaları ve yeni ekonomi düzeni   14 Şubat 2025