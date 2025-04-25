Trump’in ani hamlesi Asyalı komşuları yakınlaştırdı
ABD Başkanı Donald Trump, tüm ekonomi dünyasını şoke eden vergi tarifelerinde geri adım attı. Özellikle de tüm gözlerin çevrildiği Çin ticareti konusunda “Çin ile adil bir ticaret anlaşması yapacağız” diyerek piyasanın nabzını bir nebze de olsun düşürecek açıklamalar yaptı. Fakat sadece Çin değil AB’nin de kendi ülkesini ticari anlamda sömürdüğünü söylemeden geçmedi.
Her ne kadar Trump, sert açıklamalarına devam etse de global ticari ağda uygulamak istediği tarifelerin yere sağlam basmadığını piyasalardaki şokla ve kendi halkı tarafından gelen tepkilerle aslında anlamış oldu.
Amerikan CNBC’nin anketine göre Trump’ın ekonomi politikalarına güven iyice azalmış durumda. Halkın %55’i gerçekleşen son ekonomik kararlardan memnuniyetsiz. Vergi tarifelerine halkın yarısından fazlası karşı çıkıyor. Halk açısından güven tarafında azalma var. Öte yandan Trump ve FED Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilim ivme kazanıyordu. Piyasaların sarsılmasıyla bu adımdan da geri adım attı. Aslında tam bu da Trump’ın tarifeler konusunda attığı geri adıma benziyor. Yani en azından şimdilik böyle görünüyor. Trump, FED’in faiz oranlarını düşürmek için baskı uygulasa da amacına ulaşamıyor. Bu durumun ne kadar süre devam edeceğinizi hep beraber göreceğiz.
‘İpin ucu kaydı’
Tüm bu gelişmelere ek olarak Çin, AB ülkeleri gibi ABD tarafında oluşan güvensizliği diğer ülkelerle onarmaya çalışıyor. ABD her ne kadar şu an Çin’in tepkisini çekmemeye çalışsa da ‘artık ipin ucu bir kez kaçtı’ diyebiliriz.
Çin Ticaret Bakanlığı kararlı şekilde her bir ticari adıma karşılık vereceklerini açıklamıştı. Aynı şekilde bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren açıklamalar yapmaya da devam ediyorlar. Bu nedenle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Asya turuyla; Malezya, Vietnam ve Kamboçya ziyareti ile dünyaya mesaj da verdi.
Özellikle ABD vergi tarifelerinde riskli grupta yer alan ülkelerle iş birliklerinin artacağının sinyallerini almış olduk. Aslında Trump bu ani hamlesiyle Asya’daki komşuları daha da yakınlaştırmış oldu. Çin aynı şekilde ülkemiz de dahil olmak üzere başka ülkelerle iş birliklerini arttırma konusunda iletişimini arttıracağını düşünüyorum.