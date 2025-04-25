Trump’in ani hamlesi Asyalı komşuları yakınlaştırdı

ABD Başkanı Do­nald Trump, tüm ekonomi dün­yasını şoke eden ver­gi tarifelerinde ge­ri adım attı. Özellik­le de tüm gözlerin çevrildiği Çin tica­reti konusunda “Çin ile adil bir ticaret anlaşması yapaca­ğız” diyerek piyasanın nabzını bir nebze de olsun düşürecek açıklamalar yaptı. Fakat sade­ce Çin değil AB’nin de kendi ül­kesini ticari anlamda sömür­düğünü söylemeden geçmedi.

Her ne kadar Trump, sert açıklamalarına devam etse de global ticari ağda uygulamak istediği tarifelerin yere sağ­lam basmadığını piyasalardaki şokla ve kendi halkı tarafından gelen tepkilerle aslında anla­mış oldu.

Amerikan CNBC’nin an­ketine göre Trump’ın ekono­mi politikalarına güven iyi­ce azalmış durumda. Halkın %55’i gerçekleşen son ekono­mik kararlardan memnuniyet­siz. Vergi tarifelerine halkın yarısından fazlası karşı çıkı­yor. Halk açısından güven ta­rafında azalma var. Öte yandan Trump ve FED Başkanı Jero­me Powell arasındaki gerilim ivme kazanıyordu. Piyasala­rın sarsılmasıyla bu adımdan da geri adım attı. Aslında tam bu da Trump’ın tarifeler ko­nusunda attığı geri adıma ben­ziyor. Yani en azından şimdi­lik böyle görünüyor. Trump, FED’in faiz oranlarını düşür­mek için baskı uygulasa da amacına ulaşamıyor. Bu duru­mun ne kadar süre devam ede­ceğinizi hep beraber göreceğiz.

‘İpin ucu kaydı’

Tüm bu gelişmelere ek ola­rak Çin, AB ülkeleri gibi ABD tarafında oluşan güvensizliği diğer ülkelerle onarmaya ça­lışıyor. ABD her ne kadar şu an Çin’in tepkisini çekmeme­ye çalışsa da ‘artık ipin ucu bir kez kaçtı’ diyebiliriz.

Çin Ticaret Bakanlığı karar­lı şekilde her bir ticari adıma karşılık vereceklerini açıkla­mıştı. Aynı şekilde bu konu­daki rahatsızlıklarını dile ge­tiren açıklamalar yapmaya da devam ediyorlar. Bu neden­le Çin Devlet Başkanı Şi Cin­ping, Güney Asya turuyla; Ma­lezya, Vietnam ve Kamboçya ziyareti ile dünyaya mesaj da verdi.

Özellikle ABD vergi tarifele­rinde riskli grupta yer alan ül­kelerle iş birliklerinin artaca­ğının sinyallerini almış olduk. Aslında Trump bu ani hamle­siyle Asya’daki komşuları da­ha da yakınlaştırmış oldu. Çin aynı şekilde ülkemiz de dahil olmak üzere başka ülkelerle iş birliklerini arttırma konu­sunda iletişimini arttıracağını düşünüyorum.