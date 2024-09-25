Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Bir insanlık suçu olan savaşlar binlerce yıldır devam ede gelmiş. Çağlar öncesinden, göğüs göğüse ve at sırtında kılıç kalkanla yapılan savaşlarda daha sonraları çeşitli silahlar ve bombalar devreye girmiş. Gününüzde ise, korkunç boyutlara ulaşarak teknolojik savaşlara dönüşmüş ve daha da acımasız bir hal almış bulunuyor.
Dünyanın konuştuğu/tartıştığı, ülkeler arası siber saldırıların (savaşların) olduğu günümüzde, bu hafta mevzuat dışı bir konuya değinmek istedim. Güvenlik uzmanı değilim, ancak ekonomist olmayanların ekonomiyi tartıştığı ülkemizde, bir ekonomist olarak ben de bu hafta güvenlik konusunu yazmak istedim.
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Yiğitliğin, mertliğin destanını yazan Köroğlu şairlik kudretiyle “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” dizesini hafızalara kazımıştır. Köroğlu, kitabında yiğitlik, dostluk, aşk ve doğa sevgisini anlatır. Keşke icat sadece tüfeklerle kalsaydı. Bilişim, gelişim ve teknoloji gerekli elbet, ancak bu gelişmeleri insanlığı yok etmek için değil, insanlığın daha iyi yaşaması için insanlığın hizmetinde kullanılması gerekir. Siber savaşlar zaten 10 yıldır devam ediyordu. Son olarak İsrail’in; önce çağrı cihazları, sonra da telsizler üzerinden, Lübnan’daki bazı merkezlere siber saldırılarda bulunmuştur. Beklenmedik bu saldırılar, bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Saldırıların nasıl yapıldığı, başka elektronik cihazlar üzerinden denenip denenmeyeceği endişe konusu olmuştur.
Teknolojik savaş
Bir devletin, başka bir devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirilen sızma faaliyetleridir. Uluslararası alanda sadece teknoloji ve bilgi üretimi açısından değil aynı zamanda toplumsal yaşamı etkileyen pek çok gelişme de yaşanmaktadır. Bu durum toplumların güvenliğine ilişkin hususları ön plana çıkarmakta, eleştirel güvenlik çalışmaları toplumsal aktörlerin ve diğer kurumların konumundan kaynaklı riskleri ve konumlarını da tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle geleneksel savaş biçimlerinin aksine her alanda ortaya çıkan yeni risk ve tehditler bireyi, toplumu ve devletleri etkilemektedir. Dolayısıyla siber tehditler sadece askerî alanda değil, aynı zamanda toplumsal alanda da güvenliğin parçası haline gelmektedir.
Teknolojik saldırılara karşı teknolojik tedbirler
Dünya akıl almaz bir teknoloji yarışına girmişken, çağın en tehlikeli savaşı olarak tanımlanan teknolojik savaşlara karşı her ülke kendi tedbirini alıyor. Ancak, teknolojinin hızına yetişilemediği gibi alınacak tedbirler konusunda da yetişmek mümkün gözükmüyor. Nasıl ki Patriot’lara karşı füze kalkanları geliştirildiyse, aynı şekilde teknolojik (elektronik/siber) savaşlara karşı da tedbirler alınmalı. Kaldı ki, son yıllarda ülkeler konu hakkında birbiriyle yarış içerisindedirler.
Siber güvenlik; ağları, cihazları, uygulamaları, sistemleri ve verileri siber tehditlerden koruma uygulamasıdır. Birçok ülke siber güvenlik ağlarına yatırımı artırmış, teknoloji eğitimi veren bilim akademileri ve üniversitelerinin sayısını artırmıştır. Siber güvenlik ise; ağları, cihazları, uygulamaları, sistemleri ve verileri siber tehditlerden koruma uygulamasıdır.
Ticari işletmeler de tedbirlerini almalı
Günümüzde kişiler ve ticari işletmeler işlerini sürdürürken çağımızın teknolojik cihazları olan cep telefonları ve bilgisayarlardan yararlanıyor. Son yaşananlardan görüleceği üzere, cep telefonlarına, bilgisayarlara ve elektronik makinelere gönderilen sinyallerle patlatılabilmekte olup, bu saldırılar can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.
Bu tehlikelere karşı kişilerin fazla yapabileceği bir şey yok, bunlar devletlerin alacağı tedbirlerin korumasındadır. Ancak, özel sektör işletmeleri, gündemdeki tehlikeyi acilen gündemlerine alarak gerekli tedbirlerini almalılar, siber güvenlik konularında yatırım yapmalılar. Çünkü, ticari işletmelerin üretim tesislerinde kullanılan makinelerin çoğu elektronik makinelerdir.
Bu can sıkıcı ama gerçek olan konuyu fazla uzatmayalım. İnsan beynini; insanı yok etme üzerine değil, insanı insanca ve çağın nimetlerinden eşit yararlanmak üzere kullanmalıdır.