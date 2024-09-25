Bir insanlık suçu olan savaşlar binlerce yıldır devam ede gelmiş. Çağlar öncesin­den, göğüs göğüse ve at sırtında kılıç kalkan­la yapılan savaşlarda daha sonraları çeşitli si­lahlar ve bombalar devreye girmiş. Gününüz­de ise, korkunç boyutlara ulaşarak teknolojik savaşlara dönüşmüş ve daha da acımasız bir hal almış bulunuyor.

Dünyanın konuştuğu/tartıştığı, ülkeler arası siber saldırıların (savaşların) olduğu günümüzde, bu hafta mevzuat dışı bir konu­ya değinmek istedim. Güvenlik uzmanı de­ğilim, ancak ekonomist olmayanların eko­nomiyi tartıştığı ülkemizde, bir ekonomist olarak ben de bu hafta güvenlik konusunu yazmak istedim.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu

Yiğitliğin, mertliğin destanını yazan Köroğlu şairlik kudretiyle “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” dizesini hafızalara kazımış­tır. Köroğlu, kitabında yiğitlik, dostluk, aşk ve doğa sevgisini anlatır. Keşke icat sadece tüfeklerle kalsaydı. Bilişim, gelişim ve tek­noloji gerekli elbet, ancak bu gelişmeleri in­sanlığı yok etmek için değil, insanlığın daha iyi yaşaması için insanlığın hizmetinde kul­lanılması gerekir. Siber savaşlar zaten 10 yıl­dır devam ediyordu. Son olarak İsrail’in; önce çağrı cihazları, sonra da telsizler üzerinden, Lübnan’daki bazı merkezlere siber saldırılar­da bulunmuştur. Beklenmedik bu saldırılar, bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Saldırı­ların nasıl yapıldığı, başka elektronik cihaz­lar üzerinden denenip denenmeyeceği endi­şe konusu olmuştur.

Teknolojik savaş

Bir devletin, başka bir devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirilen sızma faaliyetleridir. Uluslararası alanda sa­dece teknoloji ve bilgi üretimi açısından de­ğil aynı zamanda toplumsal yaşamı etkileyen pek çok gelişme de yaşanmaktadır. Bu durum toplumların güvenliğine ilişkin hususları ön plana çıkarmakta, eleştirel güvenlik çalışma­ları toplumsal aktörlerin ve diğer kurumların konumundan kaynaklı riskleri ve konumları­nı da tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle ge­leneksel savaş biçimlerinin aksine her alan­da ortaya çıkan yeni risk ve tehditler bireyi, toplumu ve devletleri etkilemektedir. Dolayı­sıyla siber tehditler sadece askerî alanda de­ğil, aynı zamanda toplumsal alanda da güven­liğin parçası haline gelmektedir.

Teknolojik saldırılara karşı teknolojik tedbirler

Dünya akıl almaz bir teknoloji yarışına gir­mişken, çağın en tehlikeli savaşı olarak ta­nımlanan teknolojik savaşlara karşı her ül­ke kendi tedbirini alıyor. Ancak, teknolojinin hızına yetişilemediği gibi alınacak tedbirler konusunda da yetişmek mümkün gözükmü­yor. Nasıl ki Patriot’lara karşı füze kalkanları geliştirildiyse, aynı şekilde teknolojik (elekt­ronik/siber) savaşlara karşı da tedbirler alın­malı. Kaldı ki, son yıllarda ülkeler konu hak­kında birbiriyle yarış içerisindedirler.

Siber güvenlik; ağları, cihazları, uygula­maları, sistemleri ve verileri siber tehditler­den koruma uygulamasıdır. Birçok ülke siber güvenlik ağlarına yatırımı artırmış, tekno­loji eğitimi veren bilim akademileri ve üni­versitelerinin sayısını artırmıştır. Siber gü­venlik ise; ağları, cihazları, uygulamaları, sistemleri ve verileri siber tehditlerden koruma uygulamasıdır.

Ticari işletmeler de tedbirlerini almalı

Günümüzde kişiler ve ticari işletmeler iş­lerini sürdürürken çağımızın teknolojik ci­hazları olan cep telefonları ve bilgisayarlar­dan yararlanıyor. Son yaşananlardan görüle­ceği üzere, cep telefonlarına, bilgisayarlara ve elektronik makinelere gönderilen sinyal­lerle patlatılabilmekte olup, bu saldırılar can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.

Bu tehlikelere karşı kişilerin fazla yapabi­leceği bir şey yok, bunlar devletlerin alacağı tedbirlerin korumasındadır. Ancak, özel sek­tör işletmeleri, gündemdeki tehlikeyi acilen gündemlerine alarak gerekli tedbirlerini al­malılar, siber güvenlik konularında yatırım yapmalılar. Çünkü, ticari işletmelerin üre­tim tesislerinde kullanılan makinelerin çoğu elektronik makinelerdir.

Bu can sıkıcı ama gerçek olan konuyu fazla uzatmayalım. İnsan beynini; insanı yok etme üzerine değil, insanı insanca ve çağın nimetle­rinden eşit yararlanmak üzere kullanmalıdır.