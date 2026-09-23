Tüketici güveninde tarihi zirve

Tüketici güveni, gele­cek 12 ayda hem ken­di maddi durumun­da iyileşme beklentisi hem de özellikle konut, otomobil ve dayanıklı tüketim malları ta­rafında artan harcama iştahı­nın etkisi ile eylül ayında tari­hi zirveye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile her ayın 1-15’i ara­sında yürütülen Tüketici Eği­lim Anketi sonuçlarından he­saplanan Tüketici Güven En­deksi, eylülde yüzde 1,3 artışla 91,5’e yükseldi. Bunun Tem­muz 2018’den bu yana olan 8 yıl 2 aylık dönemin en yüksek düzeyi olduğu belirlendi. En­dekste kesintisiz yükseliş sü­reci de altı aya ulaştı. Şubatta 85,7 olan Endeks, ABD/İsrail ittifakı ile İran arasında sıcak savaşın yaşandığı mart ayı öl­çümünde ise yüzde 0,8 düşüşle 85’e inmiş, ateşkes ayı nisan­da 85,5’e, mayısta yüzde 0,3 ar­tışla 85,8’e, haziranda da yüz­de 2,5 artışla 87,9’a, temmuzda yüzde 2,2 artışla yüzde 89,8’e, ağustosta yüzde 1 artışla yüzde 90,8’e yükselmişti.

Hane halklarının ekonomi­de genel gidişat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri, gelece­ğe yönelik beklentileri ile har­cama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve ekonomiye ilişkin öncü bir gösterge olan Tüketi­ci Güven Endeksi’nin 100’ün üzerinde olması tüketicilerde ekonomiye ilişkin “iyimser”; altında olması “kötümser” du­rumu gösteriyor. Endeks, son aylardaki kesintisiz yükselişi ile tarihi bir düzeye erişmekle birlikte 100 puanlık nötr sevi­yenin altında kalmaya devam ediyor. Ancak güvende son ay­lardaki belirgin artış ivmesi ekonomik göstergelere olası pozitif etkileri dolayısıyla kri­tik önem taşıyor.

Tüketicinin eylül ayı profili

Yılın son çeyreğine yaklaşı­lırken Tüketici Güven Endek­si’nin alt kırılımları incelen­diğinde; tüketicinin mevcut nakit sıkışıklığına rağmen, ge­leceğe yönelik tasarruf, oto­mobil ve konut edinme eğili­minde çok agresif bir vites bü­yümesi yaşandığı görülüyor.

Eylül ayında alt kırılımlar arasında dikkat çekici bir sıç­rama, hanelerin birikim yap­ma iştahında yaşandı. Tü­keticilerin “gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihti­mali” endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,9 gibi çok güçlü bir ivmeyle yükselerek 48,6 puana ulaştı. Her ne kadar mutlak değer olarak kötüm­ser bölgede kalsa da tasarruf eğilimindeki bu ani canlanma; hane halkının izleyen dönem­de finansal dengelerini rasyo­nel bir patikaya oturtma ve ke­nara para koyabilme inancı­nın pekiştiğini gösteriyor.

Otomobil ve konutta ertelenen talep sahaya dönüyor

Yüksek faiz ve kredi kısıtla­rına rağmen, tüketicinin bü­yük bütçeli varlıklara yönelme iştahı anketin en dinamik mo­toru oldu. Endekste uzun yıl­lardır en düşük değeri alan alt kırılımlardan “gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali” eylülde yüzde 7,9’luk rekor artışla 30 düzeyine çı­karken, “konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali” de yüzde 7,1 gibi sert bir yükselişle 15,9’a yükseldi. Bu iki dev pazarın dipten dönüş sinyali vermesi, ertelenen talebin piyasaya geri dönmeye başladığının ve tüke­ticinin önümüzdeki süreçte fi­nansmana erişim umudunun arttığının göstergesi.

Dayanıklı tüketim ve konut yenileme canlanıyor

Hane halkı, beyaz eşya, mo­bilya ve mülk bakımı gibi har­camaları yapmak için mevcut dönemi çok daha elverişli gör­meye başladı. Eylül ayında “ge­çen 12 aya göre gelecek 12 ay­da dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi” yüzde 3,6 artarak 108,8’e çıkarken, “mev­cut dönemin dayanıklı tüke­tim malı satın almak için uy­gunluğu” da yüzde 3,4 artışla 61,3’e yükseldi. Bu tabloyu yüz­de 6,3’lük artışla 44,8 puana ulaşan “konut tamiratına para harcama ihtimali” destekledi. Tüketim harcamalarındaki bu kararlılık, iç piyasada çarkların hızlanacağının öncü habercisi.

Mevcut dönem makro şokların kıskacında

Geleceğe dönük iyimser beklentiler tablosuna karşılık, tüketicinin mevcut ekonomik gerçekleri ve geçmiş 12 ayın birikimli hasarı güncelliğini koruyor. Geçen 12 aylık döne­me göre “mevcut dönemde ge­nel ekonomik durum” endek­si eylül ayında yüzde 3,6 gibi çok keskin bir düşüşle 62,3’e geriledi. Benzer şekilde hane halkının “mevcut maddi du­rumu” yüzde 0,1, “işsiz sayısı beklentisi (kötümser yönde)” yüzde 0,9 ve “mevcut dönemin mali durumu” da yüzde 0,9 ge­rileme kaydetti.

Enflasyon beklentisinde kırılma

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının (TÜFE) değişimine ilişkin algıyı yansıtan alt endeks yüzde 0,3 artışla yüzde 32,2 olurken; geçen 12 aya kıyasla gelecek 12 ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklentiyi yansıtan alt endeks de yüzde 0,4’lük bir düşüşle 53,7 değerini aldı. Bu endekslerin düşmesi enflasyonda artış; yükselmesi ise düşüş beklentisine karşılık geliyor. Gelecek 12 aya ilişkin beklentiyi gösteren endeks bir önceki ay (enflasyonda yükseliş anlamında) yüzde 5,8 gerilemişti. Buna göre enflasyonda yükseliş beklentisi eylülde önceki aya göre kırıldı.

Yaz coşkusunun ardından son iki ayda gelen veriler, enflasyon beklentilerinin daha gerçekçi ve temkinli bir zemine oturduğuna işaret ediyor. Ağustos ayındaki değişim, mevsimsel fiyat avantajlarının bitişiyle tüketicinin yeniden gerçeklerle yüzleştiğini göstermişti. Eylül ayında ise yaşanan yüzde 0,4’lük sembolik düşüş, fiyat artış hızı beklentisinde yeni bir panik dalgasının olmadığını, aksine algının yatay ve kontrollü bir denge noktasına ulaştığını doğruluyor.

Maddi durum ve ekonomik beklentiler dengede

TÜİK’in manşet endeks hesaplamasına doğrudan dahil ettiği gelecek beklentileri, ılımlı ve istikrarlı duruşunu korudu. “Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi” yüzde 0,6 artışla 93,7’e, “genel ekonomik durum beklentisi” de yüzde 0,5 artarak 89,8’e yükseldi. Bu kırılımlar konut ve otomobil kadar agresif yükselmese de dengeli duruşlarıyla manşet endeksin 8 yılın zirvesine oturmasını sağlayan rasyonel tabanı oluşturdu.

Tüketicinin alışveriş eğilimindeki canlanma, borçlanma eğilimindeki artışla da paralellik gösteriyor. “Gelecek 3 aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali” endeksi, Eylül’de yüzde 2,3 oranında artarak 64,8 puana tırmandı. Halkın gelecekte borçlarını ödeyebileceğine yönelik psikolojik zeminin güçlenmesi, taksitli ve kredili harcamalara yeşil ışık yakıldığını gösteriyor.