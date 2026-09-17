Tarlada ucuz rafta el yakıyor

Tarım üreticileri, eline geçen fi­yatlar enflasyonun kaybını kar­şılamadığı için giderek yok­sullaşıp üretimden cayma noktasına gelirken, nihai tüketiciye kadar olan zincirde hızla artan lojistik maliyetler ve aracılar faktörünün etkisiyle rafta gıda fiyatları el yakıyor. Tarla-market makası son bir yılda daha da açıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı çeşitli fiyat endeks­leri, Türkiye’deki gıda enflasyonunun tarladan değil, tedarik zincirindeki ya­pısal bozulmalardan, yüksek sanayi maliyetlerinden ve kronikleşen aracı zincirinden kaynaklandığını matema­tiksel bir netlikle ortaya koydu. Verile­rin ekonometrik okuma ve zaman seri­si analizi, gıda enflasyonunun çiftçiler kaynaklı olmadığını, aksine ürünlerin­den sağladığı gelirdeki artış genel enf­lasyonun altında kalan üretici kesim reel olarak kayba uğrarken, mutfaktaki yangının tarlada değil, fabrikalar ve lo­jistik hatlarında üretildiğini gösteriyor.

Son bir yılda yüzde 7,3 reel kayıp

TÜİK’in Tarım ÜFE'de ağustos so­nu itibarıyla son bir yıldaki artış yüzde 21,91’lik artış, aynı dönemde TÜFE'ye göre yüzde 31,51 olan enflasyonla in­dirgendiğinde, çiftçinin son bir yılda reel bazda yüzde 7,3 gelir kaybına uğra­dığı görülüyor. Tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki yıllık artışı gıda enflas­yonu ile kıyaslandığında ise makas da­ha da açılıyor. TÜFE kapsamında gıda harcama grubunda son bir yıldaki fiyat artışı ise yüzde 33,79’la üretici fiyatla­rındakinin yaklaşık 12 puan üzerinde. Üretici fiyatlarının manşet enflasyo­nun çok altında kalmasına rağmen top­tan ve perakende fiyatların hız kesme­den tırmanması, ekonomi literatürün­de “tedarik zinciri makası” ve “hizmet yapışkanlığı” olarak açıklanan yapısal faktörlerden kaynaklanıyor.

Tarlada çöküş, rafta yükseliş

Son bir yılın aylık değişim oranları fiyat mekanizmasındaki kırılmayı net gösteriyor. Tarımsal üretimde hasat bolluğunun yaşandığı Haziran 2026’da tarım ürünleri üretici fiyatları önceki aya göre yüzde 9,02 gibi rekor bir oran­da geriledi. Ancak aynı ay, tüketicinin doğrudan muhatap olduğu Gıda TÜFE endeksi düşmek bir yana yüzde 0,17 ar­tış kaydetti. Bu da gıdanın TÜFE’de­ki yüksek ağırlığı dolayısıyla ilgili ayda manşet enflasyona ciddi bir katkı yap­tı. Benzer bir piyasa anomalisi Ağustos 2026’da da tekrar etti. Çiftçinin tarla­daki satış fiyatı aylık bazda yüzde 0,93 düşerken, market raflarındaki gıda eti­ketleri aylık yüzde 0,22 yükselmeye de­vam etti. Bu iki somut veri, tarladaki ucuzluğun perakende aşamasına geçiş­kenliğinin yapısal bariyerlere takıldı­ğını ve tüketicinin ucuz gıdaya erişim hakkının elinden alındığını belgeliyor.

“Tarlada düşen fiyat yolda nasıl şi­şiyor?” sorusunun yanıtını ise Gıda Yİ-ÜFE (Gıda imalat sanayii maliyet­leri) ve Manşet Yİ-ÜFE (Toptan üre­tim maliyeti) göstergeleri veriyor. Ta­rım üreticisinin fiyatta yüzde 1’e ya­kın indirim yaptığı ağustos ayında, gıda imalat sanayisindeki maliyet ar­tışı yüzde 1,65, manşet Yİ-ÜFE’deki artış ise yüzde 2,57 olarak gerçekleş­ti. Çiftçi ürününü ucuza elden çıkar­sa dahi, o ürünü işleyen fabrikanın elektrik, doğalgaz, işçilik ve plastik/ cam ambalaj maliyetleri hızla yükse­liyor. Buna akaryakıt zamları, nakliye ücretleri, otoyol-köprü geçiş maliyetle­ri ve aracıların kâr marjları da eklenin­ce, tarladaki dezenflasyonist etki fab­rikanın kapısından girerken tamamen buharlaşıyor.

Hububatta üretici zararda

Üretim hacmi ve tarımsal katma değer açısından stratejik önemdeki hububat grubunda ise üretici fiyatlarının maliyet artışlarının altında ezildiği görülüyor. Buğday fiyatları bir yılda yüzde 19,1’le enflasyonun çok altında bir artışla 15,54 TL olurken, arpa yüzde 14 artışla 12,51 TL seviyesinde kaldı. Tarımsal girdi maliyetlerinin yıllık yüzde 32’yi aştığı bir dönemde, hububattaki bu düşük artışlar çiftçinin üretim motivasyonunu kırarken; bitkisel yağ sanayisinin ham maddesi olan ayçiçeği tohumunun yüzde 37 artışla 39,84 TL’ye çıkması, sanayi tarafındaki ithal ikame baskısını artırıyor.

Hayvancılık koridorunda ise krizin habercisi, çiğ süt fiyatlarındaki katılık oldu. İşlenmemiş çiğ süt fiyatı bir yılda yüzde 49,8 artış kaydederek 16,79 TL’den 25,15 TL’ye yükseldi. Sütteki bu yaklaşık yüzde 50’lik sıçrama, canlı süt sığırı fiyatlarına da yüzde 37 artış olarak yansımış durumda. Bu durum, önümüzdeki aylarda peynir, yoğurt ve tereyağı gibi işlenmiş süt ürünlerinde perakende (TÜFE) tarafında yeni bir zam dalgasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Tarım ihracatının lokomotifi fındıkta yaşanan yüzde 4,5’lik ve üzümdeki yüzde 18,6’lık gerilemeler ise küresel rekolte ve talep esnekliklerinin üretici fiyatlarını aşağı çektiği istisnai gelişmeler olarak kayıtlara geçti.

Çoğu üründe ciddi reel kayıp var

TÜİK’in Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi kapsamındaki ürün fiyatları listesinde yer alan 75 üründen 32’si son bir yılda enflasyonun üzerinde, 28’i yüzde 1,5-yüzde 34,1 arasında olmak üzere enflasyonun altında fiyat artışı kaydederken, 15 ürünün fiyatı ise yüzde 3,9 ile yüzde 48,9 arasında değişen oranlarda nominal olarak düşüş kaydetti.

Gıda arz güvenliğinin ve perakende etiketlerinin öncü göstergesi olan stratejik 20 tarım ürününde, Ağustos 2025-Ağustos 2026 dönemi fiyat değişimi, tarımsal üretimde yapısal bir dengesizliğe işaret etti. Tablonun en çarpıcı ve piyasa dengelerini altüst eden verisi, mutfakların vazgeçilmezi olan kuru soğan ve patateste yaşandı. Ağustos 2025’te tarlada kilosu 6,02 TL olan kuru soğan, Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 338,2’lik rekor bir artışla 26,38 TL’ye fırladı.

Benzer şekilde, geçen yıl kilosu 6,79 TL olan patates de yüzde 181,7 yükselerek 19,13 TL seviyesine ulaştı. Patates ve soğandaki fahiş artışlar, bir önceki yıl zarar eden çiftçinin ekim alanlarını daraltması (plansız arz çöküşü) ve bu sezon yaşanan aşırı yağışların tarlada çürümeye yol açması nedeniyle yaşandı. Piyasaya sürülen ürün miktarının dramatik şekilde azalması, depolardaki stokların tamamen tükenmesi ve yüksek mazot/gübre maliyetleriyle birleşince fiyat patlaması kaçınılmaz oldu. Yaz döneminde perakende fiyatları baskılaması beklenen sivri biberin üretici fiyatlarında da son bir yılda yüzde 102,6’lık artış yaşandı.

Tarladaki hareket 30 gün sonra mutfakta

Verilerdeki bir diğer önemli bulgu ise üretici fiyatlarındaki şokların tüketiciye yansıma süresi (lag etkisi). Kış şartlarının üretimi vurduğu Ocak 2026’da Tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 8,46 ile sert bir sıçrama yaptı. Gıda sanayicisi bu maliyeti o ay kısmen sineye çekip fiyat artışını yüzde 4,24’te tutsa da asıl dalga Şubat 2026’da perakendeye vurdu.

Şubatta tarlada fiyat artışı yüzde 0,21 ile dursa da bir önceki aydan devrolan maliyet yükü nedeniyle Tarım ÜFE yüzde 3,61 arttı, bu da Gıda TÜFE’deki aylık artışı yüzde 6,89’la son bir yılın rekor zam oranına ulaştırdı. Fiyat endekslerinin sunduğu tablo, faiz silahına dayalı para politikasının genel talebi kısarak manşet enflasyonu dizginlemede kısmen başarılı olduğunu, ancak gıda sektöründeki yapısal arz sorunları ve yüksek girdi maliyetleri ile dağıtım ağındaki çarpıklıkları çözmeye yetmediğini gösteriyor.

Bütçesinin neredeyse yarısını gıdaya ayıran dar ve sabit gelirli kitleler için reel enflasyon, açıklanan yüzde 31,51’lik manşet verinin çok daha üzerinde seyrediyor. Üretici hak ettiği geliri alamazken, tüketici de gıdayı pahalı tüketmek zorunda kalıyor.