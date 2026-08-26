Türk işletmelerine Çin ile mücadele reçetesi
Dünyada yeni bir ticaret savaşı başlıyor. Ancak bu kez savaşın cephanesi yalnız gümrük vergileri değil; ölçek, teknoloji, devlet destekleri, enerji maliyeti ve fiyat. Türkiye'nin önünde ise kritik bir tercih var: Çin'le maliyet yarışına girmek mi, yoksa Çin'in kolay taklit edemeyeceği bir üretim modeli yaratmak mı? Çin 2025 yılını yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık rekor dış ticaret fazlasıyla tamamladı.
Daha önemlisi, ABD'nin uyguladığı tarifeler Çin ihracatını durdurmadı; yalnızca yönünü değiştirdi. Çin'in ABD'ye ihracatı %20 gerilerken Afrika'ya %25,8, ASEAN ülkelerine %13,4 ve Avrupa Birliği'ne %8,4 arttı. Temmuz 2026'da Çin ihracatındaki yıllık artışın %24'e ulaşması ve yalnızca bir ayda yaklaşık 113 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi, meselenin geçici olmadığını gösteriyor. Bu tabloyu sadece “Çin ucuz mal satıyor” diye açıklamak da hata olur.
Çin'in avantajının arkasında dev üretim ölçeği, entegre tedarik zincirleri, teknolojik ilerleme ve güçlü sanayi politikası var. Buna bir de Çin iç talebindeki zayıflık ve kapasite fazlası eklenince fabrikaların çıkış kapısı dünya pazarları oluyor. Yeni Çin şoku artık oyuncak ve tekstilden ibaret değil. Elektrikli otomobil, batarya, güneş paneli, makine, elektronik ve ileri teknoloji ürünleri de aynı dalganın içinde.
Amerika duvar örüyor, Avrupa kalkan kaldırıyor
ABD yönetiminin şimdi Çin'deki “aşırı üretim kapasitesi” gerekçesiyle Çin mallarına ilave %7,5 tarife uygulamayı değerlendirdiği bildiriliyor. Washington daha önce elektrikli araçlardan stratejik teknolojilere kadar birçok alanda Çin'e karşı ticaret engellerini yükseltmişti. Yeni düzenleme gerçekleşirse korumacılık artık istisna değil, küresel ticaretin yeni normlarından biri olacak.
Avrupa da aynı baskıyı hissediyor. Çin menşeli elektrikli otomobillere yönelik önlemlerin ardından Almanya'da Çin hibrit otomobillerinin de tarifelere dahil edilmesi çağrıları başladı. Avrupa'nın diğer silahı ise karbon. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (CBAM) mali yükümlülükleri 1 Ocak 2026'da başladı. Demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen gibi sektörlerde karbon artık yalnız çevre meselesi değil, doğrudan üretim maliyeti ve pazar erişimi meselesi. Dünya açık pazardan kontrollü pazara doğru ilerliyor. Ve Türkiye tam bu fırtınanın ortasında.
Türkiye'nin Çin açığı alarm veriyor
2026'nın ilk yedi ayında Türkiye 161,6 milyar dolar ihracat, 222,1 milyar dolar ithalat yaptı. Dış ticaret açığı yaklaşık 60,5 milyar dolar oldu. Asıl dikkat çekici rakam Çin'de. Türkiye'nin Çin'den ithalatı ilk yedi ayda yaklaşık %10 artarak 31,5 milyar dolara ulaştı ve Çin ithalatta birinci sıraya yerleşti. Aynı dönemde Çin'e ihracatımız %35 artmasına rağmen artış yalnızca 633 milyon dolar düzeyinde kaldı. Bu rakamlardan hareketle Türkiye'nin Çin'e yedi aylık ihracatı yaklaşık 2,4 milyar dolar, Çin'e karşı dış ticaret açığı ise kabaca 29 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor. Yani Türkiye'nin toplam dış ticaret açığının neredeyse yarısına denk gelen büyüklükte bir Çin dengesizliği söz konusu. Bu yalnız dış ticaret problemi değildir; sanayi politikası problemidir.
Dört sektör cephede
İlk cephe otomotiv. Türkiye'nin güçlü olduğu otomotiv ve yan sanayi, Çin'in elektrikli araç ve batarya ekosistemiyle karşı karşıya. Çinli üretici artık sadece daha ucuz değil; yazılım, batarya ve ölçek ekonomisinde de hızla ilerliyor. Türk otomotiv sektörünün cevabı daha ucuz otomobil üretmeye çalışmak değil; Avrupa'ya yakınlığı, mühendislik kapasitesi, hızlı teslimat ve tedarik zinciri entegrasyonunu avantaja çevirmek olmalı.
İkinci cephe tekstil ve hazır giyim. 2026'nın ilk yarısında tekstil ihracatı yaklaşık 5,6 milyar dolar, hazır giyim ihracatı ise yaklaşık 6,9–8 milyar dolar bandında gerçekleşirken sektörün yıllık performansı yaklaşık %1 civarında geriledi. Türkiye'nin Çin ve diğer düşük maliyetli Asya ülkeleriyle standart tişört, iplik veya kumaşta fiyat savaşı vermesi sürdürülebilir değil.
Çözüm; teknik tekstil, tasarım, sürdürülebilir üretim, hızlı moda yerine hızlı teslimat ve küçük parti üretim yeteneği.
Üçüncü cephe çelik. Türkiye'nin 2025 çelik ihracatı yaklaşık 16,5 milyar dolar düzeyindeydi. Çin kapasite fazlasının küresel piyasalara yönelmesi fiyatları aşağı iterken Avrupa'nın CBAM sistemi oyunun kurallarını değiştiriyor. Burada Türkiye'nin bir avantajı olabilir. Elektrik ark ocaklı, hurda bazlı ve görece düşük karbonlu üretim yapan firmalar Avrupa'da Çinli yüksek karbonlu üreticilere karşı üstünlük sağlayabilir. TCMB'nin şirket görüşmeleri de bazı Türk çelik üreticilerinin CBAM'ı rekabet avantajı olarak gördüğünü gösteriyor.
Dördüncü cephe makine. Temmuz 2026'da Türkiye ihracatına en fazla katkı yapan üç ürün grubundan biri makinelerdi. Fakat makinede Çin'le kilogram fiyatında yarışmak mümkün değil. Türk üreticinin rekabet alanı müşteriye özel mühendislik, servis, kısa teslimat süresi, yazılım, otomasyon ve satış sonrası hizmet olmalı.
Türk sanayicisinin beş yeni kuralı
Artık “maliyeti biraz düşürelim, kuru bekleyelim, ihracat devam eder” modeli yeterli değil.
Birincisi, emtia ürününden kaçmak gerekiyor. Herkesin üretebildiğini Çin çoğu zaman daha ucuza üretebilir.
İkincisi, fabrikalara AI ve otomasyon girmeli. Ancak gösteriş için değil; birim işçilik maliyetini, fireyi, enerji tüketimini ve stok gününü düşürmek için.
Üçüncüsü, Avrupa'ya yakınlık 72 saatlik rekabet avantajına dönüştürülmeli. Çin'in haftalar süren tedarik zincirine karşı Türkiye'nin en güçlü silahlarından biri hızdır.
Dördüncüsü, yeşil üretim bir çevre projesi olarak değil satış stratejisi olarak görülmeli. CBAM'a erken uyum sağlayan çelik, makine, otomotiv yan sanayi ve tekstil şirketleri Avrupa'da pazar payı kazanabilir.
Beşincisi ve en önemlisi, şirketler artık ciro değil katma değer yönetmeli. Türkiye temmuz ayında 25,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek temmuz ihracatını yaptı. Yıllıklandırılmış mal ihracatı da 278,6 milyar dolara çıktı. Ancak TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin uyarısı önemli: ihracatçılar üç yıldır yüksek maliyet sorunuyla mücadele ediyor ve birçok sektörde rekabet gücü zayıflıyor. Dolayısıyla asıl soru “Türkiye daha fazla ihracat yapabilir mi?” değil.
Hangi ürünü, hangi teknolojiyle ve kilogram başına kaç dolardan ihraç edeceğiz?
Çin'le aynı ürünü üretip Çin'den ucuz olmaya çalışırsak bu savaş zor kazanılır. Ama daha hızlı teslim eden, daha az enerji tüketen, müşteriye özel üretim yapan, Avrupa standartlarına daha hızlı uyum sağlayan ve ürününün içine mühendislik ile teknoloji koyan bir sanayi yaratabilirsek tablo değişir. Çünkü Çin'in 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret fazlasına karşı Türkiye'nin cevabı yeni bir gümrük duvarından ibaret olamaz.
Türkiye Çin'den daha ucuz olmak zorunda değil. Çin'den daha değerli olmak zorunda. 2027'nin Türk sanayicisi için gerçek rekabet stratejisi de tam olarak budur.
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“İnsanlara kendimi anlatmayı işlerine geleni duyduklarını fark ettiğimde, bıraktım” Mark Twain
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