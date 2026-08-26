Türk işletmelerine Çin ile mücadele reçetesi

Dünyada yeni bir ti­caret savaşı baş­lıyor. Ancak bu kez sa­vaşın cephanesi yal­nız gümrük vergileri değil; ölçek, teknolo­ji, devlet destekleri, enerji maliyeti ve fi­yat. Türkiye'nin önün­de ise kritik bir tercih var: Çin'le maliyet ya­rışına girmek mi, yok­sa Çin'in kolay taklit edemeye­ceği bir üretim modeli yaratmak mı? Çin 2025 yılını yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık rekor dış ticaret fazlasıyla tamamladı.

Daha önem­lisi, ABD'nin uyguladığı tarifeler Çin ihracatını durdurmadı; yalnız­ca yönünü değiştirdi. Çin'in ABD'ye ihracatı %20 gerilerken Afrika'ya %25,8, ASEAN ülkelerine %13,4 ve Avrupa Birliği'ne %8,4 arttı. Tem­muz 2026'da Çin ihracatındaki yıl­lık artışın %24'e ulaşması ve yal­nızca bir ayda yaklaşık 113 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi, meselenin geçici olmadığını göste­riyor. Bu tabloyu sadece “Çin ucuz mal satıyor” diye açıklamak da hata olur.

Çin'in avantajının arkasında dev üretim ölçeği, entegre tedarik zincirleri, teknolojik ilerleme ve güçlü sanayi politikası var. Buna bir de Çin iç talebindeki zayıflık ve ka­pasite fazlası eklenince fabrikala­rın çıkış kapısı dünya pazarları olu­yor. Yeni Çin şoku artık oyuncak ve tekstilden ibaret değil. Elekt­rikli otomobil, batarya, güneş paneli, makine, elektronik ve ile­ri teknoloji ürünleri de aynı dal­ganın içinde.

Amerika duvar örüyor, Avrupa kalkan kaldırıyor

ABD yönetiminin şimdi Çin'de­ki “aşırı üretim kapasitesi” gerek­çesiyle Çin mallarına ilave %7,5 tarife uygulamayı değerlendirdiği bildiriliyor. Washington daha ön­ce elektrikli araçlardan stratejik teknolojilere kadar birçok alanda Çin'e karşı ticaret engellerini yük­seltmişti. Yeni düzenleme gerçek­leşirse korumacılık artık istisna değil, küresel ticaretin yeni norm­larından biri olacak.

Avrupa da aynı baskıyı hisse­diyor. Çin menşeli elektrikli oto­mobillere yönelik önlemlerin ar­dından Almanya'da Çin hibrit oto­mobillerinin de tarifelere dahil edilmesi çağrıları başladı. Avru­pa'nın diğer silahı ise karbon. Sı­nırda Karbon Düzenleme Me­kanizması'nın (CBAM) mali yü­kümlülükleri 1 Ocak 2026'da başladı. Demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen gibi sektörlerde karbon artık yalnız çevre meselesi değil, doğrudan üre­tim maliyeti ve pazar erişimi mese­lesi. Dünya açık pazardan kontrollü pazara doğru ilerliyor. Ve Türkiye tam bu fırtınanın ortasında.

Türkiye'nin Çin açığı alarm veriyor

2026'nın ilk yedi ayında Türkiye 161,6 milyar dolar ihracat, 222,1 milyar dolar ithalat yaptı. Dış ti­caret açığı yaklaşık 60,5 milyar do­lar oldu. Asıl dikkat çekici rakam Çin'de. Türkiye'nin Çin'den ithala­tı ilk yedi ayda yaklaşık %10 arta­rak 31,5 milyar dolara ulaştı ve Çin ithalatta birinci sıraya yerleşti. Ay­nı dönemde Çin'e ihracatımız %35 artmasına rağmen artış yalnızca 633 milyon dolar düzeyinde kaldı. Bu rakamlardan hareketle Türki­ye'nin Çin'e yedi aylık ihracatı yak­laşık 2,4 milyar dolar, Çin'e kar­şı dış ticaret açığı ise kabaca 29 milyar dolar düzeyinde hesapla­nıyor. Yani Türkiye'nin toplam dış ticaret açığının neredeyse yarısına denk gelen büyüklükte bir Çin den­gesizliği söz konusu. Bu yalnız dış ticaret problemi değildir; sanayi politikası problemidir.

Dört sektör cephede

İlk cephe otomotiv. Türki­ye'nin güçlü olduğu otomotiv ve yan sanayi, Çin'in elektrikli araç ve batarya ekosistemiyle karşı karşı­ya. Çinli üretici artık sadece daha ucuz değil; yazılım, batarya ve öl­çek ekonomisinde de hızla ilerliyor. Türk otomotiv sektörünün cevabı daha ucuz otomobil üretmeye çalış­mak değil; Avrupa'ya yakınlığı, mü­hendislik kapasitesi, hızlı teslimat ve tedarik zinciri entegrasyonunu avantaja çevirmek olmalı.

İkinci cephe tekstil ve hazır gi­yim. 2026'nın ilk yarısında teks­til ihracatı yaklaşık 5,6 milyar do­lar, hazır giyim ihracatı ise yaklaşık 6,9–8 milyar dolar bandında ger­çekleşirken sektörün yıllık perfor­mansı yaklaşık %1 civarında gerile­di. Türkiye'nin Çin ve diğer düşük maliyetli Asya ülkeleriyle standart tişört, iplik veya kumaşta fiyat sava­şı vermesi sürdürülebilir değil.

Çözüm; teknik tekstil, tasarım, sürdürülebilir üretim, hızlı mo­da yerine hızlı teslimat ve küçük parti üretim yeteneği.

Üçüncü cephe çelik. Türkiye'nin 2025 çelik ihracatı yaklaşık 16,5 milyar dolar düzeyindeydi. Çin ka­pasite fazlasının küresel piyasalara yönelmesi fiyatları aşağı iterken Av­rupa'nın CBAM sistemi oyunun ku­rallarını değiştiriyor. Burada Türki­ye'nin bir avantajı olabilir. Elektrik ark ocaklı, hurda bazlı ve görece dü­şük karbonlu üretim yapan firmalar Avrupa'da Çinli yüksek karbonlu üreticilere karşı üstünlük sağlaya­bilir. TCMB'nin şirket görüşmele­ri de bazı Türk çelik üreticilerinin CBAM'ı rekabet avantajı olarak gör­düğünü gösteriyor.

Dördüncü cephe makine. Tem­muz 2026'da Türkiye ihracatına en fazla katkı yapan üç ürün grubun­dan biri makinelerdi. Fakat maki­nede Çin'le kilogram fiyatında ya­rışmak mümkün değil. Türk üreti­cinin rekabet alanı müşteriye özel mühendislik, servis, kısa tesli­mat süresi, yazılım, otomasyon ve satış sonrası hizmet olmalı.

Türk sanayicisinin beş yeni kuralı

Artık “maliyeti biraz düşürelim, kuru bekleyelim, ihracat devam eder” modeli yeterli değil.

Birincisi, emtia ürününden kaçmak gerekiyor. Herkesin üre­tebildiğini Çin çoğu zaman daha ucuza üretebilir.

İkincisi, fabrikalara AI ve oto­masyon girmeli. Ancak gösteriş için değil; birim işçilik maliyetini, fireyi, enerji tüketimini ve stok gü­nünü düşürmek için.

Üçüncüsü, Avrupa'ya yakınlık 72 saatlik rekabet avantajına dö­nüştürülmeli. Çin'in haftalar süren tedarik zincirine karşı Türkiye'nin en güçlü silahlarından biri hızdır.

Dördüncüsü, yeşil üretim bir çevre projesi olarak değil sa­tış stratejisi olarak görülmeli. CBAM'a erken uyum sağlayan çe­lik, makine, otomotiv yan sanayi ve tekstil şirketleri Avrupa'da pazar payı kazanabilir.

Beşincisi ve en önemlisi, şirket­ler artık ciro değil katma değer yö­netmeli. Türkiye temmuz ayın­da 25,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek temmuz ihracatını yap­tı. Yıllıklandırılmış mal ihracatı da 278,6 milyar dolara çıktı. Ancak TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin uyarısı önemli: ihracatçılar üç yıl­dır yüksek maliyet sorunuyla mü­cadele ediyor ve birçok sektörde re­kabet gücü zayıflıyor. Dolayısıyla asıl soru “Türkiye daha fazla ihra­cat yapabilir mi?” değil.

Hangi ürünü, hangi teknolo­jiyle ve kilogram başına kaç do­lardan ihraç edeceğiz?

Çin'le aynı ürünü üretip Çin'den ucuz olmaya çalışırsak bu savaş zor kazanılır. Ama daha hızlı tes­lim eden, daha az enerji tüke­ten, müşteriye özel üretim ya­pan, Avrupa standartlarına daha hızlı uyum sağlayan ve ürünü­nün içine mühendislik ile tekno­loji koyan bir sanayi yaratabilir­sek tablo değişir. Çünkü Çin'in 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret fazlası­na karşı Türkiye'nin cevabı yeni bir gümrük duvarından ibaret olamaz.

Türkiye Çin'den daha ucuz ol­mak zorunda değil. Çin'den daha değerli olmak zorunda. 2027'nin Türk sanayicisi için gerçek rekabet stratejisi de tam olarak budur.

SON SÖZLER: “Gücün haklı çıktığı yerde adalet yoktur,Güce ta­pan insanların olduğu yerde huzur yoktur” Platon

“İnsanlara kendimi anlatmayı iş­lerine geleni duyduklarını fark etti­ğimde, bıraktım” Mark Twain