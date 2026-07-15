2026’nın ikinci yarısı: Türkiye ekonomisinde üç cepheli sınav
Trump etkisi, Orta Doğu’da savaş riski ve iç siyasette yeni denge arayışı
- CEPHE
İRAN savaşı: Petrolün gölgesinde ekonomi
Petrol yükselirse sadece akaryakıt değil; enflasyon, cari açık, bütçe ve faiz de yükselir.
Türkiye enerjisinin büyük bölümünü ithal ediyor.
Bu nedenle;
-Petrol
-Doğal gaz
-Hürmüz Boğazı
-Deniz taşımacılığı artık sadece dış politika başlığı değil...
Ekonominin ana belirleyicileri haline geldi.
- CEPHE
Trump ekonomisi dünyayı yeniden şekillendiriyor
Trump yönetimi;
-Gümrük tarifeleri
-Çin rekabeti
-NATO harcamaları
-Dolar politikası
-Küresel ticaret
üzerinde yeni bir dönem başlatıyor.
Bu durum Türkiye için hem risk hem fırsat.
- CEPHE
İç siyaset ekonomiyi nasıl etkileyecek?
Piyasaların takip ettiği üç temel başlık var:
-CHP’deki hukuki ve siyasi süreçlerin seyri
-Yeni anayasa tartışmalarının siyasi gündemi nasıl şekillendireceği
-Erken seçim ihtimaline ilişkin beklentiler
Bu başlıkların her biri, gerçekleşmesinden bağımsız olarak, yatırımcı güveni, CDS primi, döviz kuru ve yabancı sermaye akımları üzerinde etkili olabilecek belirsizlik unsurları olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasal takvim 2028’i işaret etse de, erken seçim ve anayasa değişikliği tartışmaları siyasi gündemde yer almaya devam ediyor.
Türkiye’yi bekleyen 10 risk
-İran kaynaklı enerji maliyetleri
-Trump’ın ticaret savaşları
-İç siyasi belirsizlik
-Enflasyonda direnç
-Yüksek faiz
-Finansmana erişim
-İhracatta Avrupa yavaşlaması
-Kur oynaklığı
-Şirket borçluluğu
-Jeopolitik risk primi
10 büyük fırsat
- Faizlerde normalleşme
-Türkiye’nin lojistik üs olması
-Savunma sanayii
-Turizm
-Yapay zekâ yatırımları
-Yenilenebilir enerji
-Orta Koridor
-Yabancı sermaye
-Teknoloji ihracatı
-Bölgesel üretim merkezi olma avantajı
Değerlendirme
2026’nın ikinci yarısında Türkiye ekonomisinin kaderi yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın kararlarına bağlı olmayacak. Washington’dan gelecek ticaret politikaları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve Ankara’daki siyasi gündem de piyasaların yönünü belirleyen temel değişkenler arasında yer alacak.
Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısı, enflasyon-faiz dengesinin ötesinde; jeopolitiğin, iç siyasetin ve ekonomik reformların birlikte fiyatlandığı çok katmanlı bir dönem olacak. Türkiye bu üç cephede belirsizliği azaltıp güveni güçlendirebilirse, küresel riskleri önemli fırsatlara dönüştürme potansiyeline sahip. Aksi halde yüksek risk primi, yatırım iştahında zayıflama ve finansman maliyetlerinde kalıcılık ihtimali güçlenebilir.
Bu nedenle önümüzdeki altı ay, sadece ekonomik verilerin değil, stratejik kararların da belirleyici olacağı kritik bir eşik niteliği taşıyor.
Son sözler: “İnsan bazen kendini anlatmak için, kelimeleri değil, sessizliği seçer”
Anonim
“Özgürlüğün son sınavı şudur. Övgüde, hakarette, kazançta ve kayıpta aynı kişi kalabilirmisin”
Seneca
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