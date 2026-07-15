2026’nın ikinci yarısı: Türkiye ekonomisinde üç cepheli sınav

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Trump etkisi, Orta Doğu’da savaş riski ve iç siyasette yeni denge arayışı

CEPHE

İRAN savaşı: Petrolün gölgesinde ekonomi

Petrol yükselirse sadece akaryakıt değil; enflasyon, cari açık, bütçe ve faiz de yükselir.

Türkiye enerjisinin büyük bölümünü ithal ediyor.

Bu nedenle;

-Petrol

-Doğal gaz

-Hürmüz Boğazı

-Deniz taşımacılığı artık sadece dış politi­ka başlığı değil...

Ekonominin ana belirleyicileri hali­ne geldi.

CEPHE

Trump ekonomisi dünyayı yeniden şekillendiriyor

Trump yönetimi;

-Gümrük tarifeleri

-Çin rekabeti

-NATO harcamaları

-Dolar politikası

-Küresel ticaret

üzerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Bu durum Türkiye için hem risk hem fırsat.

CEPHE

İç siyaset ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Piyasaların takip ettiği üç temel başlık var:

-CHP’deki hukuki ve siyasi süreçle­rin seyri

-Yeni anayasa tartışmalarının siyasi gündemi nasıl şekillendireceği

-Erken seçim ihtimaline ilişkin bek­lentiler

Bu başlıkların her biri, gerçekleşmesinden bağımsız olarak, yatırımcı güveni, CDS primi, döviz kuru ve yabancı sermaye akımları üzerinde etkili olabilecek be­lirsizlik unsurları olarak değerlendirili­yor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasal takvim 2028’i işaret etse de, erken seçim ve anayasa değişikliği tartışmaları siyasi gün­demde yer almaya devam ediyor.

Türkiye’yi bekleyen 10 risk

-İran kaynaklı enerji maliyetleri

-Trump’ın ticaret savaşları

-İç siyasi belirsizlik

-Enflasyonda direnç

-Yüksek faiz

-Finansmana erişim

-İhracatta Avrupa yavaşlaması

-Kur oynaklığı

-Şirket borçluluğu

-Jeopolitik risk primi

10 büyük fırsat

- Faizlerde normalleşme

-Türkiye’nin lojistik üs olması

-Savunma sanayii

-Turizm

-Yapay zekâ yatırımları

-Yenilenebilir enerji

-Orta Koridor

-Yabancı sermaye

-Teknoloji ihracatı

-Bölgesel üretim merkezi olma avantajı

Değerlendirme

2026’nın ikinci yarısında Türkiye ekono­misinin kaderi yalnızca Hazine ve Maliye Ba­kanlığı ile Merkez Bankası’nın kararlarına bağlı olmayacak. Washington’dan gelecek ti­caret politikaları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve Ankara’daki siyasi gündem de piyasaların yönünü belirleyen temel değiş­kenler arasında yer alacak.

Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısı, enf­lasyon-faiz dengesinin ötesinde; jeopoli­tiğin, iç siyasetin ve ekonomik reformla­rın birlikte fiyatlandığı çok katmanlı bir dönem olacak. Türkiye bu üç cephede belir­sizliği azaltıp güveni güçlendirebilirse, küre­sel riskleri önemli fırsatlara dönüştürme po­tansiyeline sahip. Aksi halde yüksek risk pri­mi, yatırım iştahında zayıflama ve finansman maliyetlerinde kalıcılık ihtimali güçlenebilir.

Bu nedenle önümüzdeki altı ay, sadece ekonomik verilerin değil, stratejik kararla­rın da belirleyici olacağı kritik bir eşik nite­liği taşıyor.

Son sözler: “İnsan bazen kendini anlat­mak için, kelimeleri değil, sessizliği seçer”

Anonim

“Özgürlüğün son sınavı şudur. Övgüde, ha­karette, kazançta ve kayıpta aynı kişi kalabi­lirmisin”

Seneca