Büyüme rakamları ne söylüyor, kalkınma var mı?
1- Büyüme ile kalkınma arasındaki fark
Türkiye ekonomisi 2026 yılının birinci çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksine göre yıllık bazda %2,5 büyüdü. Bu oran, ekonominin teknik olarak büyüme bölgesinde kaldığını gösteriyor. Ancak büyümenin kompozisyonuna, sektörlerin paylarına, dış ticaret eğilimine ve gelir dağılımı göstergelerine bakıldığında tablo daha temkinli okunmalıdır.
2026 ilk çeyrek verileri büyüme ile kalkınma arasındaki farkı yeniden gündeme getirmektedir.
Büyüme nedir, kalkınma nedir?
Büyüme, GSYH’nin artmasıdır. Ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam hacmindeki genişlemeyi ifade eder. Daha çok niceliksel bir göstergedir.
Kalkınma ise büyümenin toplumsal refaha, verimlilik artışına, adil gelir dağılımına, teknolojik kapasiteye, eğitim ve sağlık kalitesine dönüşmesidir. Kalkınma yalnızca daha fazla üretmek değil, daha kaliteli üretmek ve bu üretimin gelirini daha dengeli paylaşmaktır.
Türkiye açısından temel mesele şudur: Ekonomi büyümektedir; fakat bu büyümenin ne kadarının sanayi, teknoloji, ihracat ve verimlilik üzerinden geldiği tartışmalıdır.
Sanayinin payı düşerken, imalat sanayi zayıflarken, gayrimenkulün payı artarken ve ihracat gerilerken büyümenin kalkınmaya dönüşme kapasitesi sınırlı kalabilir.
2 2024, 2025 ve 2026 ilk çeyrek karşılaştırması
2024, 2025 ve 2026 ilk çeyrekleri karşılaştırıldığında üç ana eğilim öne çıkıyor.
2.1. Nominal büyüme hızı yavaşlıyor
-2024 ilk çeyrekte cari fiyatlarla yıllık GSYH artışı %89,1 idi.
-2025 ilk çeyrekte bu oran %38,0 oldu.
-2026 ilk çeyrekte ise %35,7 olarak gerçekleşti.
Bu düşüş, fiyat artışlarının ve nominal şişmenin hız kaybettiğini gösteriyor. Ancak bu durum aynı zamanda reel ekonomik aktivitenin çok güçlü olmadığını da düşündürüyor.
2.2. Sanayi ve imalatın payı geriliyor
Sanayi ve imalat sanayi, kalkınma açısından kritik sektörlerdir. Çünkü kalıcı refah artışı; verimlilik, ihracat, teknoloji, nitelikli istihdam ve üretim kapasitesi üzerinden sağlanır.
-Sanayinin GSYH içindeki payı 2024 ilk çeyrekte %21,5 idi.
-2025 ilk çeyrekte %18,8’e geriledi.
-2026 ilk çeyrekte ise %17,7 oldu.
İmalat sanayinde gerileme daha dikkat çekicidir:
-İmalat sanayinin payı 2024 ilk çeyrekte %18,5 idi.
-2025 ilk çeyrekte %15,9’a düştü.
-2026 ilk çeyrekte ise %14,9 seviyesine indi.
Bu eğilim, Türkiye ekonomisinde üretim omurgasının göreli ağırlığının zayıfladığını gösteriyor.
2.3. Gayrimenkul ve kamu hizmetlerinin payı artıyor
Gayrimenkul faaliyetlerinin payı 2024 ilk çeyrekte %7,2 iken, 2025 ilk çeyrekte %9,9’a, 2026 ilk çeyrekte ise %11,3’e yükseldi.
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin payı da 2024 ilk çeyrekte %13,0, 2025 ilk çeyrekte %13,7, 2026 ilk çeyrekte ise %13,9 oldu.
Bu tablo, büyümenin üretim ve imalat ekseninden daha çok hizmetler, kamu bağlantılı faaliyetler ve gayrimenkul ağırlıklı bir yapıya kaydığını düşündürüyor.
3 Sektörel büyüme: Hizmetler taşıyor, sanayi zayıflıyor
2026 ilk çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksine göre sektörler arasında en güçlü artış bilgi ve iletişim faaliyetlerinde görüldü.
Olumlu sektörler
-Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5 büyüdü.
-Diğer hizmet faaliyetleri %5,2 arttı.
-Tarım sektörü %4,6 büyüdü.
-Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 arttı.
-Finans ve sigorta faaliyetleri %3,5 büyüdü.
-İnşaat sektörü %3,2 arttı.
-Gayrimenkul faaliyetleri %3,0 büyüdü.
Bu tablo, hizmetler sektörünün büyümeyi taşıdığını gösteriyor. Özellikle bilgi ve iletişim faaliyetlerindeki %9,5’lik büyüme, Türkiye açısından stratejik bir fırsattır. Dijital ekonomi, yazılım, veri, yapay zekâ, siber güvenlik ve iletişim altyapısı gibi alanlar kalkınma potansiyeli taşımaktadır.
Olumsuz sektör
Sanayi sektörü %0,8 daraldı.
Bu veri, büyüme kalitesi açısından en kritik uyarıdır. Çünkü sanayi daralırken hizmetler üzerinden sağlanan büyüme, uzun vadeli kalkınma için yeterli olmayabilir. Sanayi üretimi zayıfladığında ihracat kapasitesi, teknoloji üretimi, verimlilik artışı ve nitelikli istihdam da baskı altına girer.
4 Dış ticaret: İhracat ve ithalatta eş zamanlı daralma
Önceki değerlendirmede düzeltilmesi gereken en önemli başlık dış ticaretti. Doğru veri şudur:
-Mal ve hizmet ihracatı 2026 ilk çeyrekte %12,7 azaldı.
-Mal ve hizmet ithalatı ise %2,0 azaldı.
Bu nedenle 2026 ilk çeyrek dış ticaret görünümü “ihracatın büyümeye güçlü katkısı” şeklinde okunamaz. Aksine ihracattaki %12,7’lik daralma, dış talep ve rekabet gücü açısından olumsuz bir sinyaldir.
İthalatın %2,0 azalması ise iki yönlü okunmalıdır. Bir taraftan ithalatın azalması dış açık ve döviz ihtiyacı üzerinde kısa vadede sınırlayıcı etki yapabilir. Diğer taraftan ithalat düşüşü ara malı, yatırım malı veya üretim girdileri tarafında gerçekleşiyorsa, sanayi üretimi ve yatırım kapasitesi açısından zayıflama anlamına gelebilir.
Dış ticaret değerlendirmesi
-İhracattaki sert düşüş büyümenin kalitesi açısından olumsuzdur.
-İthalattaki sınırlı azalış tek başına olumlu okunmamalıdır.
-Hem ihracatın hem ithalatın azalması, ekonomide dış ticaret hacminin daraldığını gösterir.
-Bu durum, dış talep zayıflığı ve iç üretim temposundaki yavaşlama ile birlikte değerlendirilmelidir.
-Sanayinin %0,8 daralması ile ihracatın %12,7 azalması birlikte okunduğunda, üretim ve dış pazar performansı açısından dikkatli olunması gerekir.
5 Harcama tarafı: Tüketim büyümeyi taşıyor
Harcama yöntemiyle bakıldığında ise 2026 ilk çeyrek büyümesinde iç talebin önemli rol oynadığı görülmektedir.
Temel veriler
-Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %4,8 arttı.
-Devletin nihai tüketim harcamaları %2,1 arttı.
-Gayrisafi sabit sermaye oluşumu %3,0 büyüdü.
-Mal ve hizmet ihracatı %12,7 azaldı.
-Mal ve hizmet ithalatı %2,0 azaldı.
Bu tablo, büyümenin esas olarak hanehalkı tüketimi ve sınırlı yatırım artışıyla sürdüğünü göstermektedir. Ancak ihracattaki daralma, büyümenin dış talep ayağında ciddi zayıflama olduğunu ortaya koymaktadır.
Tüketim kaynaklı büyüme kısa vadede ekonomiyi ayakta tutabilir. Fakat kalıcı kalkınma için tüketimin yanında üretken yatırım, sanayi kapasitesi, ihracat çeşitliliği ve teknolojik dönüşüm gerekir.
6 Büyümede olumlu tespitler
2026 ilk çeyrek büyüme verilerinde tamamen olumsuz bir tablo yoktur. Bazı alanlar güçlü potansiyel taşımaktadır.
Olumlu başlıklar
-Ekonomi yıllık bazda %2,5 büyüyerek daralmadan kaçındı.
-Bilgi ve iletişim sektörü %9,5 büyüyerek en dinamik alan oldu.
-Tarım sektörü %4,6 büyüyerek gıda arzı açısından olumlu sinyal verdi.
-Hanehalkı tüketimi %4,8 artarak iç talebin canlı kaldığını gösterdi.
-Gayrisafi sabit sermaye oluşumu %3,0 artarak yatırım tarafında sınırlı da olsa pozitif görünüm sundu.
-İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı %42,7 ile korunmuş görünüyor.
7 Büyümede olumsuz tespitler
Verilerin daha kritik tarafı ise büyümenin niteliğiyle ilgilidir.
Olumsuz başlıklar
-Sanayi sektörü %0,8 daraldı.
-İmalat sanayinin GSYH içindeki payı 2024 ilk çeyrekte %18,5 iken 2026 ilk çeyrekte %14,9’a geriledi.
-Sanayinin payı 2024 ilk çeyrekte %21,5 iken 2026 ilk çeyrekte %17,7’ye düştü.
-Mal ve hizmet ihracatı %12,7 azaldı.
-İthalatın %2,0 azalması, dış açık açısından kısa vadeli rahatlama sağlasa da üretim girdileri açısından riskli olabilir.
-Gayrimenkul faaliyetlerinin payı %11,3’e yükseldi.
-Büyüme ivmesi zayıf; çeyreklik artış yalnızca %0,1.
-Nominal büyüme ile reel büyüme arasındaki fark hâlâ yüksektir.
Son sözler: “İnsanların yüzüne iyi bakın; acısı çok olanın gülüşü de çok güzel olur” Dostoyevski
“Bir insanın en büyük sermayesi, taviz vermediği karakteridir
Olası çözüm başlıkları
1-Sanayi ve imalatı yeniden merkeze alan büyüme modeli
Türkiye’nin temel önceliği, büyümeyi yeniden üretim ve sanayi eksenine oturtmak olmalıdır.
Politika önerileri
-Sanayi üretimini destekleyen seçici kredi politikası uygulanmalıdır.
-Yüksek katma değerli üretim yapan firmalara uzun vadeli finansman sağlanmalıdır.
-Makine-teçhizat yatırımlarına vergi avantajı verilmelidir.
-İhracatçı sanayi firmalarına enerji ve finansman desteği sağlanmalıdır.
-Ara malı ithalatını azaltacak yerli üretim programları güçlendirilmelidir.
-KOBİ’lerin dijital dönüşüm ve otomasyon yatırımları desteklenmelidir.
2 İhracat stratejisinin yeniden kurulması
İhracattaki %12,7’lik daralma, dış ticaret stratejisinin yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor.
Politika önerileri
-İhracat pazarları çeşitlendirilmelidir.
-Avrupa Birliği’ne bağımlılık azaltılırken Afrika, Orta Asya, Körfez ve Uzak Doğu pazarlarında kalıcı stratejiler kurulmalıdır.
-Eximbank kredileri yüksek katma değerli ihracata yönlendirilmelidir.
-Kilogram başına ihracat değeri artırılmalıdır.
-Markalı ve teknolojik ürün ihracatı desteklenmelidir.
-Kur politikası ani şoklar yaratmadan rekabet gücünü koruyacak şekilde yönetilmelidir.
3 Üretken yatırımın teşvik edilmesi
Yatırımın yalnızca miktarı değil, niteliği önemlidir.
Öncelikli alanlar
-Makine ve teçhizat yatırımları.
-Enerji verimliliği.
-Yenilenebilir enerji.
-Savunma, havacılık, elektronik ve otomotiv yan sanayi.
-Tarım teknolojileri.
-Yazılım, yapay zekâ ve veri ekonomisi.
-Lojistik ve ihracat altyapısı.
4 Gayrimenkul yerine üretken sermaye birikimi
Gayrimenkul faaliyetlerinin payındaki artış dikkatle izlenmelidir. Gayrimenkul kısa vadede büyüme yaratabilir; ancak teknoloji, ihracat ve verimlilik kapasitesi sınırlıdır.
Politika önerileri
lVergi ve teşvik sistemi üretken yatırımları daha cazip hale getirmelidir.
-Sermayenin konut ve arsa yerine sanayi, teknoloji ve ihracata yönelmesi sağlanmalıdır.
-Kentsel rant odaklı büyüme yerine üretim odaklı kalkınma modeli kurulmalıdır.
-Konut politikası sosyal barınma ve erişilebilir kira hedefleriyle yeniden tasarlanmalıdır.
5 Emek payını reel refaha dönüştürmek
İşgücü ödemelerinin payının korunması olumlu görünse de asıl mesele reel alım gücüdür.
Politika önerileri
-Ücret artışları enflasyon karşısında reel olarak korunmalıdır.
-Vergi sistemi düşük ve orta gelirli çalışanlar üzerindeki yükü azaltmalıdır.
-Dolaylı vergilerin ağırlığı düşürülmelidir.
-Gıda, kira, ulaşım ve eğitim maliyetleriyle mücadele edilmelidir.
-Kadın ve genç istihdamını artıracak programlar güçlendirilmelidir.
-Verimlilik artışıyla ücret artışı arasında bağ kurulmalıdır.
6 Büyüme var, ama kalkınma için yeterli değil
2026 ilk çeyrek verileri Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, ancak büyümenin niteliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu gösteriyor.
Ekonomi %2,5 büyümüştür; fakat sanayi daralmış, imalatın payı gerilemiş, ihracat düşmüş, büyüme daha çok tüketim ve hizmetler üzerinden taşınmıştır. Bu yapı, kısa vadede ekonomiyi büyüme bölgesinde tutabilir; ancak kalkınma için yeterli değildir.
Asıl mesele GSYH’nin kaç puan büyüdüğü değil; bu büyümenin hangi sektörlerden geldiği, ne kadar teknoloji ürettiği, ihracat kapasitesini nasıl etkilediği, işgücüne ne ölçüde reel refah sağladığı ve geleceğin üretim gücünü nasıl beslediğidir.
Bu nedenle Türkiye’nin önceliği yalnızca büyümeyi sürdürmek değil, büyümenin kalitesini değiştirmek olmalıdır. Sanayi, imalat, teknoloji, ihracat, verimlilik ve adil gelir paylaşımı yeniden ekonomi politikasının merkezine alınmalıdır.
Kısacası 2026 ilk çeyrek verisi bize şunu söylüyor:
Büyüme var; ancak kalkınmaya dönüşmesi için üretkenlik, sanayi, ihracat ve adil paylaşım şarttır.
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