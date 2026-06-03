Büyüme rakamları ne söylüyor, kalkınma var mı?

1- Büyüme ile kalkınma arasındaki fark

Türkiye ekonomisi 2026 yılının birinci çey­reğinde zincirlenmiş ha­cim endeksine göre yıllık bazda %2,5 büyüdü. Bu oran, ekonominin teknik olarak büyüme bölgesin­de kaldığını gösteriyor. Ancak büyümenin kom­pozisyonuna, sektörlerin payla­rına, dış ticaret eğilimine ve gelir dağılımı göstergelerine bakıldı­ğında tablo daha temkinli okun­malıdır.

2026 ilk çeyrek verileri büyüme ile kalkınma arasındaki farkı ye­niden gündeme getirmektedir.

Büyüme nedir, kalkınma nedir?

Büyüme, GSYH’nin artmasıdır. Ekonomide üretilen mal ve hiz­metlerin toplam hacmindeki ge­nişlemeyi ifade eder. Daha çok ni­celiksel bir göstergedir.

Kalkınma ise büyümenin top­lumsal refaha, verimlilik artışı­na, adil gelir dağılımına, teknolo­jik kapasiteye, eğitim ve sağlık ka­litesine dönüşmesidir. Kalkınma yalnızca daha fazla üretmek değil, daha kaliteli üretmek ve bu üreti­min gelirini daha dengeli paylaş­maktır.

Türkiye açısından temel mese­le şudur: Ekonomi büyümektedir; fakat bu büyümenin ne kadarının sanayi, teknoloji, ihracat ve ve­rimlilik üzerinden geldiği tartış­malıdır.

Sanayinin payı düşerken, ima­lat sanayi zayıflarken, gayrimen­kulün payı artarken ve ihracat ge­rilerken büyümenin kalkınmaya dönüşme kapasitesi sınırlı kala­bilir.

2 2024, 2025 ve 2026 ilk çeyrek karşılaştırması

2024, 2025 ve 2026 ilk çeyrek­leri karşılaştırıldığında üç ana eğilim öne çıkıyor.

2.1. Nominal büyüme hızı ya­vaşlıyor

-2024 ilk çeyrekte cari fiyat­larla yıllık GSYH artışı %89,1 idi.

-2025 ilk çeyrekte bu oran %38,0 oldu.

-2026 ilk çeyrekte ise %35,7 olarak gerçekleşti.

Bu düşüş, fiyat artışlarının ve nominal şişmenin hız kaybettiği­ni gösteriyor. Ancak bu durum ay­nı zamanda reel ekonomik aktivi­tenin çok güçlü olmadığını da dü­şündürüyor.

2.2. Sanayi ve imalatın payı geriliyor

Sanayi ve imalat sanayi, kalkın­ma açısından kritik sektörlerdir. Çünkü kalıcı refah artışı; verimli­lik, ihracat, teknoloji, nitelikli is­tihdam ve üretim kapasitesi üze­rinden sağlanır.

-Sanayinin GSYH içindeki pa­yı 2024 ilk çeyrekte %21,5 idi.

-2025 ilk çeyrekte %18,8’e ge­riledi.

-2026 ilk çeyrekte ise %17,7 ol­du.

İmalat sanayinde gerileme daha dikkat çekicidir:

-İmalat sanayinin payı 2024 ilk çeyrekte %18,5 idi.

-2025 ilk çeyrekte %15,9’a düştü.

-2026 ilk çeyrekte ise %14,9 seviyesine indi.

Bu eğilim, Türkiye ekonomi­sinde üretim omurgasının göreli ağırlığının zayıfladığını gösteri­yor.

2.3. Gayrimenkul ve kamu hizmetlerinin payı artıyor

Gayrimenkul faaliyetlerinin payı 2024 ilk çeyrekte %7,2 iken, 2025 ilk çeyrekte %9,9’a, 2026 ilk çeyrekte ise %11,3’e yükseldi.

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyet­lerinin payı da 2024 ilk çeyrek­te %13,0, 2025 ilk çeyrekte %13,7, 2026 ilk çeyrekte ise %13,9 oldu.

Bu tablo, büyümenin üretim ve imalat ekseninden daha çok hiz­metler, kamu bağlantılı faaliyet­ler ve gayrimenkul ağırlıklı bir ya­pıya kaydığını düşündürüyor.

3 Sektörel büyüme: Hizmetler taşıyor, sanayi zayıflıyor

2026 ilk çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksine göre sektörler arasında en güçlü artış bilgi ve iletişim faaliyetlerinde görül­dü.

Olumlu sektörler

-Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5 büyüdü.

-Diğer hizmet faaliyetleri %5,2 arttı.

-Tarım sektörü %4,6 büyüdü.

-Ticaret, ulaştırma, konakla­ma ve yiyecek hizmetleri %3,7 arttı.

-Finans ve sigorta faaliyetleri %3,5 büyüdü.

-İnşaat sektörü %3,2 arttı.

-Gayrimenkul faaliyetleri %3,0 büyüdü.

Bu tablo, hizmetler sektörünün büyümeyi taşıdığını gösteriyor. Özellikle bilgi ve iletişim faaliyet­lerindeki %9,5’lik büyüme, Tür­kiye açısından stratejik bir fırsat­tır. Dijital ekonomi, yazılım, veri, yapay zekâ, siber güvenlik ve ile­tişim altyapısı gibi alanlar kalkın­ma potansiyeli taşımaktadır.

Olumsuz sektör

Sanayi sektörü %0,8 daraldı.

Bu veri, büyüme kalitesi açı­sından en kritik uyarıdır. Çün­kü sanayi daralırken hizmetler üzerinden sağlanan büyüme, uzun vadeli kalkınma için ye­terli olmayabilir. Sanayi üreti­mi zayıfladığında ihracat kapa­sitesi, teknoloji üretimi, verim­lilik artışı ve nitelikli istihdam da baskı altına girer.

4 Dış ticaret: İhracat ve ithalatta eş zamanlı daralma

Önceki değerlendirmede düzel­tilmesi gereken en önemli başlık dış ticaretti. Doğru veri şudur:

-Mal ve hizmet ihracatı 2026 ilk çeyrekte %12,7 azaldı.

-Mal ve hizmet ithalatı ise %2,0 azaldı.

Bu nedenle 2026 ilk çeyrek dış ticaret görünümü “ihracatın bü­yümeye güçlü katkısı” şeklin­de okunamaz. Aksine ihracattaki %12,7’lik daralma, dış talep ve re­kabet gücü açısından olumsuz bir sinyaldir.

İthalatın %2,0 azalması ise iki yönlü okunmalıdır. Bir taraftan it­halatın azalması dış açık ve döviz ihtiyacı üzerinde kısa vadede sı­nırlayıcı etki yapabilir. Diğer ta­raftan ithalat düşüşü ara malı, ya­tırım malı veya üretim girdileri tarafında gerçekleşiyorsa, sanayi üretimi ve yatırım kapasitesi açı­sından zayıflama anlamına gele­bilir.

Dış ticaret değerlendirmesi

-İhracattaki sert düşüş bü­yümenin kalitesi açısından olumsuzdur.

-İthalattaki sınırlı azalış tek başına olumlu okunmamalıdır.

-Hem ihracatın hem ithala­tın azalması, ekonomide dış ti­caret hacminin daraldığını gös­terir.

-Bu durum, dış talep zayıf­lığı ve iç üretim temposunda­ki yavaşlama ile birlikte değer­lendirilmelidir.

-Sanayinin %0,8 daralma­sı ile ihracatın %12,7 azalması birlikte okunduğunda, üretim ve dış pazar performansı açı­sından dikkatli olunması gere­kir.

5 Harcama tarafı: Tüketim büyümeyi taşıyor

Harcama yöntemiyle bakıldı­ğında ise 2026 ilk çeyrek büyüme­sinde iç talebin önemli rol oynadı­ğı görülmektedir.

Temel veriler

-Hanehalkı nihai tüketim har­camaları %4,8 arttı.

-Devletin nihai tüketim harca­maları %2,1 arttı.

-Gayrisafi sabit sermaye olu­şumu %3,0 büyüdü.

-Mal ve hizmet ihracatı %12,7 azaldı.

-Mal ve hizmet ithalatı %2,0 azaldı.

Bu tablo, büyümenin esas olarak hanehalkı tüketimi ve sınırlı yatırım artışıyla sürdü­ğünü göstermektedir. Ancak ihracattaki daralma, büyüme­nin dış talep ayağında ciddi za­yıflama olduğunu ortaya koy­maktadır.

Tüketim kaynaklı büyüme kısa vadede ekonomiyi ayakta tutabilir. Fakat kalıcı kalkınma için tüketimin yanında üret­ken yatırım, sanayi kapasitesi, ihracat çeşitliliği ve teknolojik dönüşüm gerekir.

6 Büyümede olumlu tespitler

2026 ilk çeyrek büyüme verile­rinde tamamen olumsuz bir tablo yoktur. Bazı alanlar güçlü potan­siyel taşımaktadır.

Olumlu başlıklar

-Ekonomi yıllık bazda %2,5 büyüyerek daralmadan kaçındı.

-Bilgi ve iletişim sektörü %9,5 büyüyerek en dinamik alan oldu.

-Tarım sektörü %4,6 büyü­yerek gıda arzı açısından olumlu sinyal verdi.

-Hanehalkı tüketimi %4,8 ar­tarak iç talebin canlı kaldığını gösterdi.

-Gayrisafi sabit sermaye olu­şumu %3,0 artarak yatırım tara­fında sınırlı da olsa pozitif görü­nüm sundu.

-İşgücü ödemelerinin Gayri­safi Katma Değer içindeki payı %42,7 ile korunmuş görünüyor.

7 Büyümede olumsuz tespitler

Verilerin daha kritik tarafı ise büyümenin niteliğiyle ilgilidir.

Olumsuz başlıklar

-Sanayi sektörü %0,8 daraldı.

-İmalat sanayinin GSYH için­deki payı 2024 ilk çeyrekte %18,5 iken 2026 ilk çeyrekte %14,9’a ge­riledi.

-Sanayinin payı 2024 ilk çey­rekte %21,5 iken 2026 ilk çeyrek­te %17,7’ye düştü.

-Mal ve hizmet ihracatı %12,7 azaldı.

-İthalatın %2,0 azalması, dış açık açısından kısa vadeli rahatla­ma sağlasa da üretim girdileri açı­sından riskli olabilir.

-Gayrimenkul faaliyetlerinin payı %11,3’e yükseldi.

-Büyüme ivmesi zayıf; çeyrek­lik artış yalnızca %0,1.

-Nominal büyüme ile reel bü­yüme arasındaki fark hâlâ yük­sektir.

Son sözler: “İnsanların yü­züne iyi bakın; acısı çok olanın gülüşü de çok güzel olur” Dos­toyevski

“Bir insanın en büyük serma­yesi, taviz vermediği karakteri­dir

Olası çözüm başlıkları

1-Sanayi ve imalatı yeniden merkeze alan büyüme mo­deli

Türkiye’nin temel önceliği, büyümeyi yeniden üretim ve sa­nayi eksenine oturtmak olmalı­dır.

Politika önerileri

-Sanayi üretimini destekle­yen seçici kredi politikası uygu­lanmalıdır.

-Yüksek katma değerli üre­tim yapan firmalara uzun vadeli finansman sağlanmalıdır.

-Makine-teçhizat yatırımla­rına vergi avantajı verilmelidir.

-İhracatçı sanayi firmalarına enerji ve finansman desteği sağ­lanmalıdır.

-Ara malı ithalatını azaltacak yerli üretim programları güçlen­dirilmelidir.

-KOBİ’lerin dijital dönüşüm ve otomasyon yatırımları des­teklenmelidir.

2 İhracat stratejisinin yeniden kurulması

İhracattaki %12,7’lik daral­ma, dış ticaret stratejisinin ye­niden ele alınmasını zorunlu kı­lıyor.

Politika önerileri

-İhracat pazarları çeşitlendi­rilmelidir.

-Avrupa Birliği’ne bağımlılık azaltılırken Afrika, Orta Asya, Körfez ve Uzak Doğu pazarların­da kalıcı stratejiler kurulmalıdır.

-Eximbank kredileri yüksek katma değerli ihracata yönlendi­rilmelidir.

-Kilogram başına ihracat de­ğeri artırılmalıdır.

-Markalı ve teknolojik ürün ihracatı desteklenmelidir.

-Kur politikası ani şoklar ya­ratmadan rekabet gücünü koru­yacak şekilde yönetilmelidir.

3 Üretken yatırımın teşvik edilmesi

Yatırımın yalnızca miktarı değil, niteliği önemlidir.

Öncelikli alanlar

-Makine ve teçhizat yatı­rımları.

-Enerji verimliliği.

-Yenilenebilir enerji.

-Savunma, havacılık, elekt­ronik ve otomotiv yan sanayi.

-Tarım teknolojileri.

-Yazılım, yapay zekâ ve veri ekonomisi.

-Lojistik ve ihracat altyapı­sı.

4 Gayrimenkul yerine üretken sermaye birikimi

Gayrimenkul faaliyetlerinin payındaki artış dikkatle izlen­melidir. Gayrimenkul kısa va­dede büyüme yaratabilir; an­cak teknoloji, ihracat ve ve­rimlilik kapasitesi sınırlıdır.

Politika önerileri

lVergi ve teşvik sistemi üretken yatırımları daha cazip hale getirmelidir.

-Sermayenin konut ve arsa yerine sanayi, teknoloji ve ih­racata yönelmesi sağlanmalı­dır.

-Kentsel rant odaklı büyü­me yerine üretim odaklı kal­kınma modeli kurulmalıdır.

-Konut politikası sosyal ba­rınma ve erişilebilir kira he­defleriyle yeniden tasarlan­malıdır.

5 Emek payını reel refaha dönüştürmek

İşgücü ödemelerinin payı­nın korunması olumlu görün­se de asıl mesele reel alım gü­cüdür.

Politika önerileri

-Ücret artışları enflasyon karşısında reel olarak korun­malıdır.

-Vergi sistemi düşük ve or­ta gelirli çalışanlar üzerindeki yükü azaltmalıdır.

-Dolaylı vergilerin ağırlığı düşürülmelidir.

-Gıda, kira, ulaşım ve eği­tim maliyetleriyle mücadele edilmelidir.

-Kadın ve genç istihdamını artıracak programlar güçlen­dirilmelidir.

-Verimlilik artışıyla ücret artışı arasında bağ kurulmalı­dır.

6 Büyüme var, ama kalkınma için yeterli değil

2026 ilk çeyrek verileri Tür­kiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, ancak büyü­menin niteliği konusunda cid­di soru işaretleri bulunduğunu gösteriyor.

Ekonomi %2,5 büyümüştür; fakat sanayi daralmış, imala­tın payı gerilemiş, ihracat düş­müş, büyüme daha çok tüke­tim ve hizmetler üzerinden ta­şınmıştır. Bu yapı, kısa vadede ekonomiyi büyüme bölgesinde tutabilir; ancak kalkınma için yeterli değildir.

Asıl mesele GSYH’nin kaç puan büyüdüğü değil; bu büyü­menin hangi sektörlerden gel­diği, ne kadar teknoloji üret­tiği, ihracat kapasitesini nasıl etkilediği, işgücüne ne ölçüde reel refah sağladığı ve gelece­ğin üretim gücünü nasıl besle­diğidir.

Bu nedenle Türkiye’nin ön­celiği yalnızca büyümeyi sür­dürmek değil, büyümenin ka­litesini değiştirmek olmalıdır. Sanayi, imalat, teknoloji, ih­racat, verimlilik ve adil gelir paylaşımı yeniden ekonomi politikasının merkezine alın­malıdır.

Kısacası 2026 ilk çeyrek ve­risi bize şunu söylüyor:

Büyüme var; ancak kal­kınmaya dönüşmesi için üretkenlik, sanayi, ihracat ve adil paylaşım şarttır.