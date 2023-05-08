Türk müteahhitler Balkan seferine çıktı
Rusya ve Ukrayna savaşının ardından Türk müteahhitler yönünü Balkan ülkelerine çevirdi. Özellikle Romanya pazarına ağırlık veren müteahhitler son olarak 266 milyon euroluk Sibiu-Fagaras otoyol projesini üstlendi. Böylece ilk 4 ayda Romanya’da alınan projelerin büyüklüğü 2,5 milyar euroya ulaştı.
Kuzey Afrika’da Arap Baharı’nın devam eden yansımaları, Rusya’nın Ukrayna işgali ve yaşanan ambargolar, Ortadoğu’da da son yıllarda kendini gösteren siyasi sorunlar Türk müteahhitleri, Avrupa’ya yöneltti. Bugüne kadar 133 ülkede 478 milyar dolar değerinde 11 bin 717 proje üstlenen Türk inşaat sektörü, bu yılı ise 20 milyar dolarlık yeni işle kapatmayı hedefliyor. Bu hedefte de en önemli rolü ise Romanya ve Bulgaristan’ın başını çektiği Balkan coğrafyası üstleniyor. Özellikle Romanya bu konuda önemli bir hedef pazar durumunda. 1972 yılından bu yana Romanya’da 197 projeyi 6.7 milyar dolarlık iş üstlenen Türk müteahhitleri son olarak dün 266 milyon euroluk bir iş daha aldı.
Otoyol 4 yılda tamamlanacak
Türk inşaat şirketleri Makyol ve Yapı Merkezi'nden oluşan Türk konsorsiyumu, Sibiu-Fagaras otoyolu bölümünün bir bölümünün inşası için 1,19 milyar Rumen Lei (266 milyon euro) değerindeki ihaleyi kazandı. Romanya Ulaştırma Bakanı Sorin Grindeanu, Türk konsorsiyumunun kazandığı projenin 16.2 kilometre uzunluğunda olacağı, 4 yılda da tamamlanacağını söyledi. DÜNYA Gazetesi’nin tamamını ilk kez duyurduğu haberlerde, Romanya’da yılbaşından bu yana öne çıkan 3 büyük ihaleyi Türk şirketleri kazandı. Bunlardan en fazla öne çıkan ise Türk inşaat şirketi Gülermak, yer aldığı konsorsiyumun üstlendiği iki çalışma oldu. Cluj-Napoca arasındaki Metro Line 1 isimli hattı konsorsiyım 9.1 milyar Rumen Lei (1.8 milyar euro) ile kazandı. Bir başka proje olan Bükreş’te ise havalimanı-şehir merkezi metro ihalesini Gülermak ve Rumen ortağı Somet, 1,3 milyar Rumen Lei (260 milyon euro) teklif vererek üstlendi. Bu yılın şubat ayında ise ESTA ve Günal Grup Romanya'da yeni yol yapım ihalesi kazandı. Türk ortaklar, 36 ayda tamamlanması planlanan Baldana-Targovişte projesinin modernizasyon işleri 870 milyon Rumen Lei yani 3.5 milyar liraya üstlendi. Türk şirketleri yılbaşından bu yana 3 projeyle 2.5 milyar euro yani 55 milyar liralık işi aldı.
3 milyar euroluk proje sırada
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, "Balkan ülkeleri son dönemde proje ve yatırım olanaklarıyla dikkat çekiyor. Romanya’da 3 milyar dolarlık bir proje portföyünün de yakın zamanda Türk müteahhitlerinin tekliflerine açılacağını biliyoruz. Dünyada marka haline gelen sektörümüzün hızını kesen şartlar düzenlendiği takdirde ülkemiz ekonomisine katkısı artır. Yyılın ilk 4 ayında 4,8 milyar dolar olan yeni proje tutarımızın yılsonunda 20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Makedonya’da yeni projeler var
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk inşaat sektörünün bugüne kadar Balkan ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan) ulaştığı toplam iş hacmi 19,2 milyar dolar oldu. Böylece Balkan ülkeleri Türk müteahhitlerin yurt dışındaki toplam proje tutarından yüzde 4 pay aldı. Ülkeler arasında Romanya, 6,7 milyar dolarlık 197 projeyle ilk sırada yer alırken, ülkeyi 2,2 milyar dolar büyüklüğündeki 75 projeyle Bulgaristan ve yaklaşık 2 milyon dolarlık 43 projeyle de Makedonya izledi. Bu yılın Nisan sonu itibarıyla ise Makedonya’da alınmış toplam 700 milyon dolarlık 3 yeni proje dikkat çekerken, Romanya ve Bulgaristan pazarlarında da hareketlilik izlendi.