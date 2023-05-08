Türk müteahhitler Balkan seferine çıktı

Rusya ve Ukrayna savaşının ardından Türk müteahhitler yönünü Balkan ülkelerine çevirdi. Özellikle Romanya pazarına ağırlık veren müteahhitler son olarak 266 milyon euroluk Sibiu-Fagaras otoyol projesini üstlendi. Böylece ilk 4 ayda Romanya’da alınan projelerin büyüklüğü 2,5 milyar euroya ulaştı.

Kuzey Afrika’da Arap Ba­harı’nın devam eden yansımaları, Rusya’nın Ukrayna işgali ve yaşanan ambar­golar, Ortadoğu’da da son yıllar­da kendini gösteren siyasi sorun­lar Türk müteahhitleri, Avrupa’ya yöneltti. Bugüne kadar 133 ülke­de 478 milyar dolar değerinde 11 bin 717 proje üstlenen Türk inşaat sektörü, bu yılı ise 20 milyar dolar­lık yeni işle kapatmayı hedefliyor. Bu hedefte de en önemli rolü ise Romanya ve Bulgaristan’ın başını çektiği Balkan coğrafyası üstleni­yor. Özellikle Romanya bu konuda önemli bir hedef pazar durumun­da. 1972 yılından bu yana Roman­ya’da 197 projeyi 6.7 milyar dolar­lık iş üstlenen Türk müteahhitleri son olarak dün 266 milyon euroluk bir iş daha aldı.

Otoyol 4 yılda tamamlanacak

Türk inşaat şirketleri Makyol ve Yapı Merkezi'nden oluşan Türk konsorsiyumu, Sibiu-Fagaras oto­yolu bölümünün bir bölümünün inşası için 1,19 milyar Rumen Lei (266 milyon euro) değerindeki ihaleyi kazandı. Romanya Ulaştır­ma Bakanı Sorin Grindeanu, Türk konsorsiyumunun kazandığı pro­jenin 16.2 kilometre uzunluğunda olacağı, 4 yılda da tamamlanaca­ğını söyledi. DÜNYA Gazetesi’nin tamamını ilk kez duyurduğu ha­berlerde, Romanya’da yılbaşından bu yana öne çıkan 3 büyük ihaleyi Türk şirketleri kazandı. Bunlar­dan en fazla öne çıkan ise Türk in­şaat şirketi Gülermak, yer aldığı konsorsiyumun üstlendiği iki ça­lışma oldu. Cluj-Napoca arasında­ki Metro Line 1 isimli hattı kon­sorsiyım 9.1 milyar Rumen Lei (1.8 milyar euro) ile kazandı. Bir başka proje olan Bükreş’te ise havalima­nı-şehir merkezi metro ihalesini Gülermak ve Rumen ortağı Somet, 1,3 milyar Rumen Lei (260 milyon euro) teklif vererek üstlendi. Bu yılın şubat ayında ise ESTA ve Gü­nal Grup Romanya'da yeni yol ya­pım ihalesi kazandı. Türk ortaklar, 36 ayda tamamlanması planlanan Baldana-Targovişte projesinin modernizasyon işleri 870 milyon Rumen Lei yani 3.5 milyar liraya üstlendi. Türk şirketleri yılbaşın­dan bu yana 3 projeyle 2.5 milyar euro yani 55 milyar liralık işi aldı.

3 milyar euroluk proje sırada

Türkiye Müteahhitler Birli­ği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, "Balkan ülkeleri son dönemde proje ve yatırım olanaklarıyla dik­kat çekiyor. Romanya’da 3 milyar dolarlık bir proje portföyünün de yakın zamanda Türk müteahhit­lerinin tekliflerine açılacağını bi­liyoruz. Dünyada marka haline gelen sektörümüzün hızını kesen şartlar düzenlendiği takdirde ül­kemiz ekonomisine katkısı artır. Yyılın ilk 4 ayında 4,8 milyar dolar olan yeni proje tutarımızın yılso­nunda 20 milyar dolara ulaşması­nı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Makedonya’da yeni projeler var

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk inşaat sektörünün bugüne kadar Balkan ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan) ulaştığı toplam iş hacmi 19,2 milyar dolar oldu. Böylece Balkan ülkeleri Türk müteahhitlerin yurt dışındaki toplam proje tutarından yüzde 4 pay aldı. Ülkeler arasında Romanya, 6,7 milyar dolarlık 197 projeyle ilk sırada yer alırken, ülkeyi 2,2 milyar dolar büyüklüğündeki 75 projeyle Bulgaristan ve yaklaşık 2 milyon dolarlık 43 projeyle de Makedonya izledi. Bu yılın Nisan sonu itibarıyla ise Makedonya’da alınmış toplam 700 milyon dolarlık 3 yeni proje dikkat çekerken, Romanya ve Bulgaristan pazarlarında da hareketlilik izlendi.