Türkiye savunmada büyük oynuyor

Türk savunma sanayisi, bölgesel gücünü küresele çeviriyor. Endonezya’dan ABD’ye kadar ihracat yapan Türk savunma sanayisi artık ortak üretim ve bilgi paylaşımı teklifleri alıyor. Bu yıl yeni araç ve ekipmanların sergileneceği IDEF 2023’e Körfez ülkeleri en büyük katılımını yapacak. Mısır ise ortak üretimi masaya yatırdı.

Türkiye, ihracatında yeni bir lokomotif yaratıyor. 2011'de 883 milyon dolar olan Türk savunma sanayisinin ihracatı 2021’de 3.2 milyar dolara, geçen yıl ise 4.3 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl ise beklenti 6 milyar dolar. Azerbaycan’ın Karabağ’ı geri alma sürecinde savaşın seyrini değiştiren, Rusya’nın Ukrayna işgali sürecinde dünyanın ikinci ordusuna deyim yerindeyse meydan okuyan, adına şarkılar yazılan Türk savunma sanayisinin ürünleri, dünya ordularının vazgeçilmezi oluyor. Endonezya’dan Romanya’ya kadar dünyanın değişik ülkelerinin askeri güçleri, Türk savunma şirketlerinin üretimleriyle donatıldı. Bu hafta düzenlenecek IDEF Fuarı ile de bu güç, sadece bölgesel değil, Türkiye’nin küresel bir oyuncu olma adına önemli misafirlerini ağırlayacak.

Son bir haftada yaşanılan gelişmeleri anlatmaya başlayarak IDEF 2023’ün ne kadar hareketli geçeceğini sizlerle paylaşmak isterim. Geçen hafta dünyanın en büyük askeri gücü ABD’ye tabanca satan, hatta ülkede üretim yapmaya başlayan Sarsılmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile görüştüm. Aliş, savunmada yerlilik oranının sektörde yüzde 60-70’ler seviyesine çıktığını, kendi şirketlerinde durumun yüzde 96’ya ulaştığını dile getirdi.

Aynı zamanda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin Başkanı da olan Aliş ile geçen hafta yaptığım görüşmede artık Türk şirketlerinin deneyim ve bilgi satar hale geldiğini, farklı ülkelerde ortak üretim için teklif aldıklarını dinledim. Yine geçen hafta aldığım bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Ordusundaki Sovyet izlerini temizlemek isteyen kardeş ülke Kazakistan’ın envanterini yenilediğini, zırhlı personel araçlarında büyük bir değişime gideceğini öğrendim.

4.4 milyar dolarlık 834 araç için Kazak Hükümeti’nin teklifler için görüştüğü listede Türk firmaları da var. Bir de buna Bayraktar hava araçlarının açtığı yolu eklemekte fayda var. Ukrayna’da üretime hazırlanan Bayraktar İHA, SİHA ve TİHA’larını imal eden Baykar Makine, geçen hafta Suudi Arabistan ile önemli bir anlaşmayı da imzalamıştı.

Mısır ve Türkiye, savunmada iş birliğini görüşüyor

Ortak ve yerinde üretim demişken belirteyim, Türkiye geçtiğimiz günlerde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Arap Baharı’nın ardından yönetime geçen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013 yılında darbe ile yerini Abdulfettah es-Sisi’ye bırakması ile bozulan, son iki yıldaki adımlarla tekrar onarılan Türkiye-Mısır ilişkileri savunma sanayisi ile işbirliğini gündemine aldı.

Mısır’ın Askeri Üretimden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Salah El-Din Mostafa , geçtiğimiz hafta Türkiye’nin yeni atanan Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile görüştü. İki taraf arasındaki işbirliğini artırmanın yollarının masaya yatırıldığı görüşmede konuşan Mısırlı Bakan Mohamed Salah El-Din Mostafa, ülkenin askeri tesislerine modern teknolojilerin getirilmesi, askeri ve sivil ürünlerin genişletilmesi ve küresel pazarlarda kalite ve rekabet gücünün artırılmasının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de bu hafta düzenlenecek olan IDEF Fuarı’na katılacaklarını dile getiren Mısırlı Bakan, Türk askeri sanayi firmalarını da Aralık 2023'te yapılması planlanan Mısır Savunma Fuarı'na (EDEX-2023) katılmaya davet etti. Mohamed Salah El-Din Mostafa, Mısır Askeri Üretim Bakanlığı'nın, Arap ve Afrika pazarlarına girmek için umutları ve daha geniş bir alanı açan Türk tarafıyla işbirliği içinde yeni üretim hatları kurmaya hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu ise Mısır ve Türkiye'nin pek çok alanda karşılıklı güven ve saygıya dayalı yapıcı işbirliğine sahip olduğunu söyledi. Görüşmede Mısırlı askeri üretim şirketleri ile Türk şirketleri arasında çeşitli imalat alanlarında ortak işbirliği ve yatırım fırsatları yaratmanın yolları tartışıldı.

Körfez’den gelen en büyük katılım

Gelelim ikinci önemli gelişmeye. Katar Ablukası ve Arap Baharı ile siyasi ilişkilerin geliştiği bir başka ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri, IDEF 2023’e en kalabalık heyetiyle katılım sağlayacak. Deyim yerindeyse İstanbul’a çıkarma yapacak olan BAE Heyeti hakkında bilgiyi Emirlik Savunma Şirketleri Konseyi (Tawazun) duyurdu.

25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2023) katılacak heyete Tawazun Konseyi Genel Sekreteri Tariq Abdul Rahim Al Hosani başkanlık edecek. BAE'deki savunma sanayii sektörünün en önemli oyuncuları olan Yahsat, Calides, Al Hamra, Rabdan Academy, Al Jundi , Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na bağlı 8 devlet kurumu da fuara katılım gösterecek.

LC Waikiki’den açıklama yapıldı

Dünya Gazetesi’nde dün yayınlanan Türk perakende devi LC Waikiki'ye ortaklık teklifi haberimiz sonrası, şirketten açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada “24.07.2023 tarihli Dünya gazetesinde ‘LC Waikiki'ye Körfez İlgisi’ başlıklı haberinizde yer alan, bölgedeki bir şirket tarafından LC Waikiki'ye ortaklık teklif edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimize ilişkin herhangi bir teklif söz konusu değildir” denildi.