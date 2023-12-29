Ülkemiz, yazılım sektörümüz ve geleceğimiz için çalışmaya devam
“Yerli milli bilişim ve yazılım endüstrimizin ülkemizde gelişimi, işgücü yetiştirilmesi, istihdamı ve ihracatının artırılması” hedefi için çalışmalarımızı 2023’te de yoğun bir tempoda sürdürdük. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı kurumlarla sürekli iletişim halinde, birlikte çalışarak, farkındalık faaliyetleri, etkinlikler, çalıştaylar ve mevzuat odaklı bir çok çalışmaya imza attık.
- 12. Kalkınma Planına çalıştık, yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program (OVP), 2024 hükümet programlarında dijital dönüşüm, bilişim ve yazılıma dair birçok eylem planı yer aldı, yatırımlara projelere yer verildi.
- Kamu bilişim hizmet alımı ihalelerinde yeterlilik koşulları yürürlüğe girdi.
- Bilişim projeleri başarı oranının yükseltilmesi ve sektörümüze olan güven ve desteğin artması için standartlarımızı yeteneklerimizi geliştiriyoruz.
- Sanayici kapasite raporu yazılım firmalarımıza uygun hale dönüştürdük.
- TGB, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan bilişim personeli uzaktan çalışma desteği %100‘e çıkarıldı, 28.12.2023 ‘te 1 yıl daha uzatıldı.
- Türkiye Yazılım Envanter Projesi 3. fazı tamamlanmak üzere, 2024 yılında hayata geçireceğiz.
- Yerli Malı Yerli Yazılım Belgesi üzerindeki çalışmalarımızı tamamladık.
- TOBB’a bağlı odalarda birçok ilimizde E-Turquality Bilişim ve Yazılım İhracat Destekleri ve sektörel buluşmaları gerçekleştirdik.
- İhracatımızın 5 milyar dolara ulaşması için, oyun yazılımları gelişim ve ihracatının artırılması çalışmalarımız sürüyor.
- Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Genelgesi ile sektör çalıştayı ve kamu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Yeniden yapılanıyoruz ve katkılarımızı sürdürüyoruz.
- Girişimci yatırımcı ekosistemi gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımız sürmekte.
- Yazılım firma sayımız 30 bine yaklaşmak üzere.
- İşgücü, eğitim ve istihdama yönelik Türkiye 3. Bilişim Şurası “Dijital Beceriler ve Çevik İşgücü Uyuu” konusuna çalışmaya başladık.
Bilişimle, yazılımla “Teknoloji geliştiren ve üreten daha güçlü bir TÜRKİYE” için projelerimiz ve önerilerimiz var.
-Dijital dönüşümün hızlanması için Türkiye’nin iletişim altyapısının daha da güçlendirilmesi,
- Kamu kurumlarının bilişim yazılım projelerinde sektöre rakip olmadan yerli firmalarımızı tercih ederek işbirliği yapması,
- Ülkemizin her köşesinin teknoloji geliştirme bölgesi haline dönüştürülmesi, sanal teknopark uygulamasıyla uzaktan çalışma yüzde 100 desteğinin kalıcı hale getirilmesi, dışarıda Ür-Ge desteğinin uygulanması,
- Bilişim teknolojileri ve yazılımın ilköğretim eğitim müfredatına alınması, üniversitelerde müfredatın güncel bilişim teknolojileri odaklı bir yapıya dönüştürülmesi,
- Girişimci startup projelerinin desteklenerek millileşmesi,
- Ülkemiz bilişim yazılım sektörü dinamiklerini değiştirecek nitelikteki tüm çalışmalarda istişarelerin sürdürülmesini arzu etmekteyiz.
Ekosistem olarak inandık, önyargısız peşin hükümsüz çözüm odaklı çalıştık, girişimlerde bulunduk, hep birlikte 2024 yılında da 2023 yılından çok daha fazlası için ülkemiz, bilişim yazılım endüstrimiz ve geleceğimiz için sonuç odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi ve dünyamızın daha yeşil ve daha canlı bir doğaya dönüşmesi dileklerimle yeni yılınızı kutlarım.