Ülkemiz, yazılım sektörümüz ve geleceğimiz için çalışmaya devam

“Yerli milli bilişim ve yazılım endüstrimi­zin ülkemizde gelişi­mi, işgücü yetiştirilmesi, istih­damı ve ihracatının artırılması” hedefi için çalışmalarımızı 2023’te de yoğun bir tempoda sürdürdük. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı kurumlarla sürekli iletişim halinde, birlikte çalışarak, farkın­dalık faaliyetleri, etkinlikler, çalış­taylar ve mevzuat odaklı bir çok ça­lışmaya imza attık.

- 12. Kalkınma Planına çalıştık, yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program (OVP), 2024 hükümet programlarında dijital dönüşüm, bilişim ve yazılıma da­ir birçok eylem planı yer aldı, yatı­rımlara projelere yer verildi.

- Kamu bilişim hizmet alımı ihalelerinde yeterlilik koşulları yü­rürlüğe girdi.

- Bilişim projeleri başarı oranı­nın yükseltilmesi ve sektörümüze olan güven ve desteğin artması için standartlarımızı yeteneklerimizi geliştiriyoruz.

- Sanayici kapasite raporu ya­zılım firmalarımıza uygun hale dö­nüştürdük.

- TGB, Ar-Ge ve tasarım mer­kezlerinde çalışan bilişim persone­li uzaktan çalışma desteği %100‘e çıkarıldı, 28.12.2023 ‘te 1 yıl daha uzatıldı.

- Türkiye Yazılım Envanter Projesi 3. fazı tamamlanmak üze­re, 2024 yılında hayata geçireceğiz.

- Yerli Malı Yerli Yazılım Bel­gesi üzerindeki çalışmalarımızı ta­mamladık.

- TOBB’a bağlı odalarda birçok ilimizde E-Turquality Bilişim ve Yazılım İhracat Destekleri ve sek­törel buluşmaları gerçekleştirdik.

- İhracatımızın 5 milyar dolara ulaşması için, oyun yazılımları ge­lişim ve ihracatının artırılması ça­lışmalarımız sürüyor.

- Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Genelgesi ile sek­tör çalıştayı ve kamu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Yeni­den yapılanıyoruz ve katkılarımızı sürdürüyoruz.

- Girişimci yatırımcı ekosiste­mi gelişimi ve büyümesi için çalış­malarımız sürmekte.

- Yazılım firma sayımız 30 bine yaklaşmak üzere.

- İşgücü, eğitim ve istihdama yönelik Türkiye 3. Bilişim Şurası “Dijital Beceriler ve Çevik İşgücü Uyuu” konusuna çalışmaya başla­dık.

Bilişimle, yazılımla “Teknolo­ji geliştiren ve üreten daha güçlü bir TÜRKİYE” için projelerimiz ve önerilerimiz var.

-Dijital dönüşümün hızlanma­sı için Türkiye’nin iletişim altyapı­sının daha da güçlendiril­mesi,

- Kamu kurumları­nın bilişim yazılım proje­lerinde sektöre rakip ol­madan yerli firmalarımı­zı tercih ederek işbirliği yapması,

- Ülkemizin her köşe­sinin teknoloji geliştirme bölgesi haline dönüştü­rülmesi, sanal teknopark uygulamasıyla uzaktan çalışma yüzde 100 desteğinin kalı­cı hale getirilmesi, dışarıda Ür-Ge desteğinin uygulanması,

- Bilişim teknolojileri ve yazılı­mın ilköğretim eğitim müfredatı­na alınması, üniversitelerde müf­redatın güncel bilişim teknolojileri odaklı bir yapıya dönüştürülmesi,

- Girişimci startup projelerinin desteklenerek millileşmesi,

- Ülkemiz bilişim yazılım sektö­rü dinamiklerini değiştirecek nite­likteki tüm çalışmalarda istişare­lerin sürdürülmesini arzu etmek­teyiz.

Ekosistem olarak inandık, ön­yargısız peşin hükümsüz çözüm odaklı çalıştık, girişimlerde bu­lunduk, hep birlikte 2024 yılında da 2023 yılından çok daha fazlası için ülkemiz, bilişim yazılım en­düstrimiz ve geleceğimiz için so­nuç odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2024 yılının ülkemize ve tüm in­sanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi ve dünyamızın daha yeşil ve daha canlı bir doğaya dönüşmesi dileklerimle yeni yılınızı kutlarım.