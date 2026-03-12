Vatandaş tüketimi kısıp altın aldı
Küresel risk ve belirsizlik sürecinde temel tüketim harcamalarında frene basan vatandaşların birikimlerini enflasyondan korunma ve kazanç amacıyla altına yönelişi 2026’da da devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayına ilişkin ticaret satış verileri, ilk bakışta perakendede belli bir canlılığa işaret ederken, veri setinin ayrıntıları aslında tüketimin “servet koruma davranışı” ve bazı niş harcamalar tarafından sürüklendiğini gösterdi. TÜİK verileri perakende satışlardaki artışın büyük oranda kuyum satışlarından geldiğini, özellikle orta sınıfın belli kalemler dışında harcamayı kısarak tasarruflarını altına kaydığına işaret ediyor. Başka deyişle hane halkının tüketimden çok altınla tasarrufa yöneldiği görülüyor.
Toptan ticaret daraldı
TÜİK ocak ayı verilerine göre ticaret satış hacmi önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Bu kapsamda; aylık bazda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında yüzde 3,4 artış olurken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 daraldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı. Yıllık bazda ise motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında hacmi yüzde 13,6, toptan ticaret satış hacminde sadece yüzde 1,5, perakende ticaret satış hacminde ise yüzde 18,8 artış yaşandı. Böylece toplamda ticaret hacmi bir yılda yüzde 7,6 arttı.
Kuyumda yıllık yüzde 83,4 artış
Perakende ticaretteki artışta küresel ve ulusal ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik sorunlar, bölgesel savaşlar gibi gelişmelerin etkisiyle artan belirsizlik ortamında değer saklama ve yatırım aracı olarak altına yöneliş etkili oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre ocakta, Perakende Satış Hacim Endeksi içinde yer alan “Uzmanlaşmış mağazalarda saat ve mücevher perakende satışı” kaleminde aylık bazda yüzde 11,8 artış yaşandı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre de bu grupta yıllık artış yüzde 83,4 oldu. Endeksi oluşturan harcama grupları içinde hem aylık hem yıllık bazda açık farkla en yüksek artışlar, bu alanda yaşandı.
Söz konusu kalem, istatistiksel sınıflamada altın takılar (bilezik, kolye, yüzük, küpe vb.), pırlanta ve diğer değerli taşlı takılar, gümüş takılar, takı setleri ve lüks saatler gibi ürünleri kapsıyor ancak satışların büyük bölümünü yatırım ve kazanç amaçlı satın alınan altınlar oluşturuyor. “Saat ve mücevher” grubu hariç tutulduğunda ise perakende ticaret satış hacminde aylık bazda artışın sadece yüzde 0,8, yıllık artışın da yüzde 11,1 olduğu belirlendi. Buna göre perakende satış hacminde ocakta yaşanan aylık artışın 1,6 puanlık, son bir yıldaki artışın da 7,7 puanlık kısmı bu harcama grubundan kaynaklandı.
İkinci en hızlı artış cep telefonunda
Yıllık artışta saat ve mücevher grubunu yüzde 43,1 oranı ile “uzmanlaşmış mağazalarda bilgisayar, bilgisayar donanımı ve yazılımı, iletişim aygıtları” grubundaki satışlar izledi. Büyük bölümünü cep telefonlarının oluşturduğu bu grupta satışlar ocak ayında da yüzde 6,9’la hızlı artışını sürdürdü.
Yıllık artış oranında bunları yüzde 29,7 ile e-ticaret yoluyla yapılan, yüzde 29,3’le mağaza, tezgâh ve pazar yerleri dışındaki, yüzde 26,8’le tezgâh ve pazar yerlerindeki satışlar izledi. Son bir yılda yakıt hariç gıda dışı ürünlerin perakende satışı yüzde 26,4, uzmanlaşmış mağazalarda bilgi ve iletişim teçhizatı perakende satışı yüzde 21,7 arttı.
Son bir yılda en düşük artış ise yüzde 0,5’le akaryakıt istasyonlarındaki satışlarda yaşandı. Akaryakıt satışlarının ocakta aylık bazda ise yüzde 0,6 azaldığı görüldü.
En temel tüketim maddesi olan gıdada da satışlardaki artış düşük kaldı. Yıllık bazda yüzde 9,5 artan gıda, içecek ve tütün perakende ticareti, aylık bazda da yüzde 1,1 artış gösterdi. Uzmanlaşmamış mağazalarda gıda, içecek ve tütün ağırlıklı perakende ticarette de yıllık artış yüzde 9,8 olurken, aylık artış yüzde 0,5’te kaldı. Uzmanlaşmış mağazalardaki tekstil, giyim, ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti de aylık yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 14,9 oranında bir artış kaydetti.
Uzmanlaşmış mağazalarda ses ve görüntü cihazları, hırdavat, boya ve cam, elektrikli ev aletleri grubunda ise aylık bazda yüzde 1,8 düşüş yaşandı, yıllık artış sadece yüzde 2’de kaldı.
Uzmanlaşmış mağazalarda diğer ev eşyası perakende satışlarının ocakta önceki aya göre yüzde 1,8 düştüğü, bu grupta yıllık artışın da sadece yüzde 1,9 olduğu dikkati çekti.
Tüketim verileri neyi gösteriyor?
Tüketimdeki gerçek canlılığı test etmek için ekonomistler genellikle altın ve yatırım davranışından arındırılmış tüketim göstergelerini esas alıyor. TÜİK, perakende ticarette “saat ve mücevher” grubu hariç değişime de veri setinde yer veriyor.
TÜİK’in ocak ayı perakende satış verilerine bakıldığında, ilk algı tüketimde artışa işaret etse de alt kalemler incelendiğinde tablonun farklı olduğu görülüyor. Saat ve mücevher grubundaki yüksek artış, hane halklarının tüketimden çok tasarruflarını altına yönlendirme eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Kuyumculuk ürünleri hariç tutulduğunda perakende satışlardaki artışın belirgin biçimde yavaşladığı görülüyor.
Bu durum, perakende verilerinde görülen büyümenin önemli ölçüde değer saklama amaçlı altın talebinden kaynaklandığını, geniş tabanlı tüketim harcamalarının ise daha sınırlı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Son aylarda tüm dünyada hızlı yükseliş yaşayan altına yatırım yaparak spekülatif kazanç elde etme niyetiyle temel harcamaları kısma eğilimi de görülüyor. Tüketimin gerçek seyri için “saat ve mücevher hariç perakende satış hacmi” ana göstergeyi oluşturuyor, bunun altında ise gıda, giyim ve dayanıklı tüketim malları satışlarının eğilimi birlikte değerlendiriliyor. Bu kalemler zayıfken yalnızca kuyum veya bilgisayar, cep telefonu satışlarının güçlü olması, geniş tabanlı bir tüketim canlılığına işaret etmiyor.
Ciroda yıllık artış yüzde 35,8
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ocakta önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 artış kaydetti. Toplam ciroda ocak itibarıyla yıllık artış yüzde 35,8 oldu. Son bir yılda yıllık sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 30, inşaat ciro endeksinde yüzde 34 arttı, ticaret ciro endeksinde yüzde 39,4, hizmet ciro endeksinde yüzde 33,8 oranında artış gerçekleşti.
