Veliahtlar hangi konularda yetişmiş olmalı?
Aile şirketlerinin en büyük sorunlarının başında, devir planlaması geliyor. Bir diğer ifade ile halefiyet planı. Temelde aile şirketinin yönetiminin sonraki nesillere devrinin kime ve nasıl gerçekleştirileceğinin planlanmasıdır.
Bu iş öyle zor bir iş ki, adeta bir tarafı bilim, diğer tarafı sanat. Aile anayasası hazırla, veliahtlara eğitim aldır, kontrollü şekilde çekil gibi kolay formüle edilebilecek bir iş değil. Zamanlama, koşullar, veliahtların bilgi ve yetkinlik düzeyi, gücü elinde tutan kuşakların devretmeye istekliliği, ülkede ve sektördeki konjonktür, rakiplerin stratejileri, vb. pek çok konu değerlendirilmek zorunda.
Veliahtlar için olmazsa olmaz yetkinlikler neler?
Pek çok şirkette, veliahtların yani işin liderliğini devralacak olan kuşakların, içinde bulunulan sektörün dinamikleri, ürün/hizmet, üretim/operasyon, satış ve iş geliştirme konularında hakim olmaları, diğer alanlarda da belirli ölçüde bilgi ve tecrübeye sahip olmaları beklenir. İşten anlamak, iyi yönetmenin sırrı olarak görülür. Mutlaka ki doğruluk payı vardır, ancak veliaht planlamasındaki diğer faktörleri bir tarafa bırakırsak, yetkinlik noktasında benim ilk aradığım yetkinlikler bunlar olmaz. Bunlar ikincil düzeyde arayacağımız yetkinlikler olmalıdır.
Peki bir veliahtta ne aramalıyız?
İlk arayacağımız şey liderlik potansiyeldir. Özellikle teknolojinin ve kuşakların bu denli hızlı değiştiği bir ortamda, liderlik potansiyeline sahip olup olmamak önemli bir karar noktasıdır. Elbette şanslı bir azınlık liderlik meziyetleri ile doğuyor. Büyük çoğunluk ise liderliği öğrenmek zorunda kalıyor. Mizaç çok önemli. Mizaçta liderlik etme ve yönetme özellikleri yoksa, bu özelliklerin büyük çabalar ile kazandırılması gerekiyor. Liderliğin en önemli özellikleri olan vizyoner ve stratejik düşünce, karar alma, iletişim, güven sağlama, ilham verme, duygusal zekâ, problem çözme ve adil olma konuları değerlendirilmeli. Doğuştan gelen potansiyeller eğitim, mentorluk ve koçluk ile geliştirilmeli.
Stratejik yönetim, iş modeli, yönetim sistemleri ve teknoloji
Buna ek olarak bir sonraki kuşağın, liderliği üstlenmeden önce strateji, iş modeli ve yönetim üzerinde kendisini hem kavramsal hem metodolojik, hem de uygulama yönünde geliştirmiş olması bence ikinci şart. Geleceği öngörüp, strateji geliştirebilme, mevcut iş modelini anlayabilme ve strateji doğrultusunda revize edebilme, şirket içinde stratejiyi ve iş modelini güçlü şekilde icra etmeye yardımcı olacak süreç yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol, ERP gibi sistemler ile dijital dönüşüm konularında (yapay zekâ, otomasyonlar, robotik uygulamalar, IoT) uzman olmasa da bilgi sahibi olması beklenmeli.
Üretimi, satışı, müşteriyi bilmek, şirkete hakim olmak elbette bir avantaj. Ancak yukarıdaki beceriler olmadan, bu beceriler sadece günü kurtarmaya yarar. Şunu unutmayalım, gelecek bugünden çok farklı olacak. Gelecek 10-15 sene için şirketlerde liderlik tarzı çok değişecek. Hem Z ve Alfa kuşakları ile hem de yapay zekâ ile çalışmak, bu yapılara liderlik etme zorunluluğu ortaya çıkacak. Dünyada rekabet de çok artıyor. Arz fazlası var. Yapay zekâ, geleneksel bazı işlere son verirken, yeni işler ortaya çıkana dek pazarlarda alım gücünü düşürmüş olacak, bu da talebe olumsuz yansıyacak. Böyle bir dönemde, liderlik etmek çok zorlaşıyor.
Hazırlık şart
Veliahtlar için dijital beceriler, strateji/ iş modeli geliştirme, yeni nesil iletişim ve liderlik temalı bütüncül ve uygulamalı bir gelişim planı öneriyorum. Halefiyet planları bu konuları muhakkak içermeli. Doğru uzmanlardan destekler alınmalı. Aile şirketinizin ölçeği ne olursa olsun, devir planlamasında odaklanılacak konular bunlar olmalı düşüncesindeyim.