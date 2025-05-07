Vergi beyanlarında geçici uzatma yerine kalıcı çözüm gerekiyor
Artık ismini bile hatırlamakta zorlandığımız çok sayıda vergi beyannamesinin verildiği bir süreç yaşanıyor. Aynı şekilde, her ay vergi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması gündeme geliyor. Beyan süreleri üç beş gün uzatılsa bile neticede bu beyanlar yapılmak ve vergisi ödenmek zorunda.
Mevcut vergi sistemi ve beyan dönemleri
Mevcut vergi sistemimizde, aşağıda görüleceği üzere aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere çeşitli vergi beyannameleri verilmektedir:
Aylık beyanlar:
-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
-Katma değer vergisi beyannamesi
-Özel tüketim vergisi beyannamesi
-Damga vergisi beyannamesi
-Dijital hizmet vergisi
-Turizm payı beyannamesi
-Konaklama vergisi
-Banka ve sigorta muameleleri
vergisi beyannamesi
-Özel iletişim vergisi beyannamesi
-Kaynak kullanımını destekleme
fonu bildirimi
-Şans oyunları vergisi beyannamesi
Üç aylık beyanlar:
-Gelir geçici vergi beyannamesi
-Kurum geçici vergi beyannamesi
-Katma değer vergisi beyannamesi
-Muhtasar ve hizmet prim beyannamesi
-Dijital hizmet vergisi
-Geri kazanım katılım payı beyannamesi
-Turizm payı beyannamesi
Yıllık beyanlar:
-Yıllık gelir vergisi beyannamesi
-Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi
Vergi beyan dönemleri üzerine değerlendirme ve öneriler
Özellikle geçici vergi beyan dönemlerinin yeniden gözden geçirilmesinde fayda vardır. Bilindiği gibi, her üç ayda bir beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi geçici vergi beyannamelerinin süre darlığı nedeniyle sağlıklı olmadığı bilinmektedir. Evet, teknoloji gelişti, artık birçok kayıt veya beyan daha da kolaylaştı. Ancak, her ay o kadar çok vergi beyanı var ki, bunları takip etmek veya sağlıklı bir şekilde beyan etmekte ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri, bir sonraki yılın Mart ve Nisan aylarında beyan edilmekte ve tahakkuk eden vergiler ödenmektedir. İdare, haklı olarak diyor ki, ticari işletmeler yıllık kazançlarını dönem içerisinde geçici olarak üçer aylık dönemlerde beyan edip hesaplanan vergilerini ödesinler ve yıllık ödedikleri vergilerden bir yıl sonra beyan ettikleri yıllık beyannamelerinde hesaplanan vergilerden mahsup etsinler.
Buraya kadar sorun yok, ancak mevcut geçici vergi beyannamelerinin üç ayda bir yerine getirilmesinde sorun vardır. Üç ayda bir uygulanan ve yılda dört defa beyan edilen geçici vergiler, çoğu zaman başka vergi beyan dönemleriyle çakışmakta ve yoğun bir iş yükü karşısında neredeyse her dönem süre uzatım talepleri gündeme gelmektedir. Her ne kadar, son bir yıldır son üç aylık geçici vergi beyanı kaldırılmış olsa bile, bu uygulama geçici olduğu için her an uygulanmasından vazgeçilebilir. Konunun üç tarafı bulunmaktadır. Birincisi maliye, ikincisi mükellef, üçüncüsü ise meslek mensuplarıdır. Bize göre, tüm tarafları memnun edecek en doğrusu yılda bir kez Haziran sonu itibariyle, en geç Temmuz ayı sonuna kadar verilecek geçici vergi beyanlarının sonucunda ödenecek olan verginin bir yıl sonraki yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesidir. Bu uygulama ile hem sağlıklı muhasebe kayıtları sağlanmış olacak, hem de sağlıklı beyanlar verilmiş olacaktır.
Mevcut vergi sistemimizin sürdürülebilir ve adil olmadığı yönünde yıllardır tartışmalar ve beklentiler gündemden düşmemektedir. Herkesin kayıt altında alınarak vergi mükellefi olduğu bir sistemin hayata geçirilmesi elzem bir durumdur. Mevcut vergi sistemimizde en sağlıklı işleyen alan, bordrolu memur ve işçi kesimidir. Bu kesimin ücretleri her ay daha ellerine geçmeden vergisi kesilip işverenleri tarafından beyan edilip ödenmektedir. Buradaki tek sorun ise, özellikle özel sektörde net maaş üzerinden sözleşme yapılan işyerlerinde vergisinin işverenin sırtında kalması nedeniyle maaşların resmiyette düşük gösterilmesidir. Bunun için de ciddi denetim yapılabilir veya yapılan sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenip diğer taraftan idareye bildirilmesi sağlanabilir.
Sonuç olarak; sağlıklı işlem ve beyanların yapılması için bazı beyanların birleştirilerek aylık tek bir beyanla tüm vergisel işlemler beyan edilmeli. Ayrıca, yılda bir kez olmak üzere, ilk altı ayı kapsayacak şekilde geçici vergi beyanında bulunulması, yıl içerisinde ödenen geçici verginin ise bir sonraki yıl beyan edilen yıllık vergiden mahsup edilmesi sağlanmalıdır.