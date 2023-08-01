WEG, Türkiye’de elektrikli motor üretimi için geldi

Latin Amerika'nın en büyük sanayi şirketlerinden biri olan WEG, Türkiye’de ilk tesisini açtı. Elektrikli motor montajı yapacak tesis, önümüzdeki yıllarda yeni fazlarla büyüyecek. 40 bin çalışanı, 19 milyar dolar cirosu olan Brezilyalı şirket, Türkiye tesisiyle bölgedeki ilk yatırımını da hayata geçirmiş olacak.

Brezilyalı WEG, Latin Amerika’nın en büyük mühendislik şirketi olarak tanınıyor. 40 bin çalışanı olan Latin devi, güç ve otomasyon alanında faaliyet gösterirken, en önemli işi ise motor üretimi. Merkezi Brezilya'nın Jaragua do Sul kentinde bulunan dev firmanın, Türkiye tesisi Avrupa’da ikinci, Ortadoğu’da ise ilk üretim noktası olacak. Kocaeli’ne bağlı Dilovası’nda açılan tesis, elektrik motorlarının montajını sağlayacak.

7 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesisi, önümüzdeki dönemde yeni fazlarla büyüyecek. Brezilyalı devin ilk yatırımı olan tesis ile üretimler Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki potansiyel müşterilere de hizmet verecek. 250 milyon liranın üzerinde bir yatırımla kurulan tesis, klima başta olmak üzere birçok alana yönelik üretim gerçekleştirecek. WEG Türkiye İcra Direktörü Marco Antonio Campos, "Yerel montaj hattı ve depo genişlemesi, müşterilerimizin pazar talebini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.

İş ortaklarımız sayesinde Türkiye pazarında yıllardır varız ve bölgenin hareket sürücü çözümlerimiz için büyük bir potansiyel sunduğunu biliyoruz. Şimdi de üretim ile varlığımızı güçlendireceğiz” dedi. Brezilyalı şirketin CEO’su Campos, “Genişleme, yerel topluluk için fırsatlar yaratacak, yerel tedarikçiler için iş, gelişme ve fırsatlar yaratacak” diye konuştu.

Şirketi bir elektrikçi, bir motor ustası ve bir yönetici kurdu

WEG Ticari ve Aletler İş Birimi Genel Müdürü Julio Cesar Ramires ise “Bu yatırım, iklimlendirme segmenti için evlerde, ofislerde ve ticari alanlarda kullanılan klima cihazlarına bir evrim getiren önemli bir ilerlemeye işaret ediyor” dedi.

Brezilyalı şirketin ismi olan WEG, şirketin kurucularının isimlerinin baş harfleriyle 1961 yılında kuruldu. Kurucularının meslekleri ise oldukça ilginç. Daha doğrusu tam bir girişim niteliğinde. Elektrikçi Werner Ricardo Voigt, yönetici Eggon Joao da Silva ve tamirci Geraldo Werninghaus tarafından temeli atılan şirket, başlangıçta sadece elektrik motoru üretiyordu.

1980’li yıllarda elektrik aksamları, endüstriyel otomasyon ürünleri, güç ve dağıtım trafoları, sıvı ve toz boyalar ve elektrik yalıtım vernikleri üretimi ile faaliyetlerini çeşitlendiren şirket, Mayıs 2019'da şimdiye kadarki tek parça en büyük motoru olan 4 MW gücündeki rüzgar türbinini tanıttı. 29 ülkede şirketi bulunan Brezilyalı WEG, aralarında Arjantin, Meksika, Portekiz, Çin, Güney Afrika, ABD, Hindistan’ın da 12 ülkede üretim gerçekleştiriyor. 19 milyar dolarlık yıllık satış gerçekleştiren WEG, Brezilya’nın en büyük özel sektör firmalarından biri