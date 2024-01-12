YAPAY ZEKÂ (1. Bölüm): İş dünyası kullanım alanları, stratejileri, faydaları

Birkaç bölüm halinde yayımlayacağım yapay zekâ yazı dizisinin bu bölümünde yapay zekânın bazı yönlerini ve İş dünyası, şirketler, holdingler, KOBİ’ler için kullanım alanları, stratejiler ve faydaları konularını ele aldım.

Nedir bu YZ?

Modern YZ (AI), insan zekâsının bazı işlevlerini taklit etmek veya öğrenmek için tasarlanmış bilgisayar tabanlı sistemler olup, makine öğrenimi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak, büyük veri kümelerinden öğrenme ve bu öğrenmeyi yeni durumlar ve sorunlar çözmek için uygulama, öğrenme, algılama, anlama yeteneğine sahiptir.

Dil işleme, görüntü tanıma, stratejik oyunlarda karar verme ve robotik gibi hizmet robotlarından, köpek çeşitliliği tahmin eden algoritmalara; stres düzeyini anlama yeteneğine sahip giyilebilir sensörlere ve hastalık teşhislerini gerçekleştiren uygulamalara kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.

Cinsiyeti ve duygusal deneyimi

Programlama ve eğitim verilerine dayalı olarak belirli görevleri yerine getiren algoritmalar ve modellerden oluşan YZ, insan benzeri bilinç, duygular veya cinsiyet gibi özelliklere sahip değildir. İnsanlara özgü aşk gibi duygusal deneyimleri yaşayamaz. İnsan duygularını anlamak ve taklit etmek için eğitilebilir Müşteri hizmetleri robotları veya etkileşimli sohbet robotları gibi duygusal tepkileri taklit edebilir, ancak bu tepkiler gerçek duygular değil, programlanmış yanıtlardır. İş dünyası, şirketler, holdingler, KOBİ’ler için YZ kullanım önerileri:

YZ kullanım alanları:

Müşteri hizmetleri: Sohbet robotları, sesli asistanlar, müşteri sorularına hızlı yanıt verme, 7/24 destek sağlama, Veri analizi, iş zekâsı: Büyük veri setlerini analiz etme, eğilimleri belirleme, karar alma süreçlerini geliştirme, Pazarlama, satış: Tüketici davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama stratejileri geliştirme, Üretim, tedarik zinciri yönetimi: Üretim süreçlerini optimize etmek ve tedarik zinciri verimliliğini artırma, İnsan kaynakları: Yetenek kazanımı, çalışanların performans değerlendirilmesi ve iş gücü planlaması gibi alanlarda YZ kullanılabilir.

YZ stratejisi geliştirme:

İhtiyaç analizi: Hangi alanlarda YZ’dan en çok faydalanabileceğini belirleme, Teknolojik altyapı: YZ altyapısını ve yeteneklerini geliştirme veya dış kaynaklardan temin etme, Eğitim, kültür değişikliği: Çalışanları YZ teknolojileri konusunda eğitme ve şirket kültüründe gerekli değişiklikleri yapma, Risk yönetimi: Veri güvenliği ve gizliliği, etik konular ve YZ’nın getirebileceği riskleri değerlendirerek yönetim planları oluşturma.

YZ faydaları:

Verimlilik artışı: Otomasyon sayesinde süreçlerin hızlanması ve işgücü maliyetlerinin düşmesi. Karar alma: Veriye dayalı daha doğru ve hızlı karar alma. Müşteri memnuniyeti: Kişiselleştirilmiş hizmetler ve hızlı müşteri desteği ile müşteri memnuniyetinin artması. İnovasyon ve rekabet avantajı: Yeni teknolojileri ve iş modellerini benimseyerek pazarda öne çıkma.

YZ yol haritası:

Hedef belirleme: Şirketin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu YZ uygulamalarını belirleme. Pilot projeler: Küçük ölçekli projelerle başlayarak YZ uygulamalarının etkisini test etme, öğrenme. Skalalandırma: Başarılı pilot projeleri daha büyük ölçekte uygulamaya geçirme. Sürekli iyileştirme: YZ sistemlerini sürekli olarak izleme, değerlendirme ve iyileştirme.