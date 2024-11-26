Yapay zekâ yatırımına nereden başlanmalı?
İşim gereği pek çok CEO ve Genel Müdür ile iletişim halindeyim. Büyüme, kârlılık, kurumsallaşma, strateji geliştirme, risk yönetimi ve diğer pek çok konuda istişare içinde olduğumuz bu değerli dostlarımın bugünlerde en çok merak ettikleri konu yapay zekâ. “Bertan hocam biz yapay zekânın çok önemli olduğunu biliyoruz, ancak nereden başlamalıyız? Mevcut operasyonları aksatmadan yapay zekâyı nasıl uygulayabiliriz” diye soruyorlar.
Bu konu, sürdürülebilirlik ve yetenek yönetimi ile birlikte hem dünyada hem Türkiye’de iş dünyasında üç sıcak gündemden birisi. Tek sorun, üçü üzerinde de yaygın kabul gören model, metot ve araçlar mevcut değil. Her şirket, kendi bildiği veya yönlendirildiği şekilde, kendi analizleri sonucunda aksiyon alıyor. Bu soruya somut şekilde yanıt vermenin önemli olduğunu düşünüyorum.
Nereden başlanmalı? Öncelik ne olmalı?
Öncelik ne olmalı sorusuna yanıt vermeden şunu söyleyeyim: Şirketler bu konuda çok yanlış yönlendiriliyor. Ya çok öncelik arz etmeyen teknolojilerden başlıyor ya da pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Bu durum hem beklenen faydanın sağlanamamasına yol açıyor, hem de içselleştirme sağlanamıyor.
Dünyada bu konuda yazılmış makale ve raporların en önemlilerini inceledim. Dört tane öncelik alanı çıkıyor. Bunlar: Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti, iş süreçlerine yönelik akıllı otomasyon, risk yönetimi ve analitik / karar destek süreçleri.
Müşteri ve iş süreçleri
Müşteri tarafı ile başlayalım. Yapay zekânın müşteri odaklı kullanım alanları, müşteri deneyimini kişiselleştirerek ve süreçleri hızlandırarak şirketinizin müşteri sadakati oluşturmasını sağlıyor. Kişiselleştirilmiş deneyim, chatbot ve sanal asistanlar, müşteri duygu analizi gibi uygulamalar, veri toplanması ve teknolojik olarak uygulanması kolay ve sonuç alınabilecek işler.
Diğer hızlı kazanım sağlanabilecek konu süreç otomasyonları. Fatura işleme, veri girişi, teminat takip ve alacak yaşlandırma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek hataları azaltabilir, iş gücünü daha stratejik görevlere yönlendirebilirsiniz. Yine, stok yönetiminden teslimat süreçlerine kadar tedarik zinciri süreçlerinizin tamamını optimize edebilirsiniz. Örneğin, YZ’nin öngörücü analiz yetenekleri, tedarik zincirinizdeki gecikmeleri önceden tespit edebilir. Üretimde akıllı sistemler kullanarak, sensör verilerini işleyerek makine bakımını tahmin etmek veya üretim süreçlerini gerçek zamanlı optimize etmek de hızlı uygulayıp, fayda göreceğiniz işler.
Risk yönetimi
Şirketinizin mali, operasyonel, teknolojik ve yasal risklerini yönetmede yapay zekâdan faydalanmak hızlı kazanımlar sağlar. Yolsuzluk, suistimal, veri sızıntısı, siber saldırı, hatalar, verimsizlikler ve daha pek çok konuda yapay zekâ güçlü bir erken uyarı ve kontrol sistemi olarak işlev gösterebilir. Doğru risk göstergelerini tanımlayıp, sizin için izleyebilir, otomatik raporlamalar yapabilir. Yine, iyi kurgulanmış bir yapay zekâ, sağlıklı veri üreten bir şirketseniz, veri analitiği yardımı ile şirketinizin en kritik noktalarını sizin adınıza denetler ve izler.
Analitik uygulamalar
YZ, büyük veri setlerini anlamlandırarak daha iyi kararlar almanızı sağlayabilir. Örneğin, satış trendlerini veya müşteri taleplerini öngörerek iş planlamasında şirketinize avantaj sağlayabilir. Yöneticilerinizin hızlı ve etkili kararlar almasını sağlamak için karmaşık veri setlerini kolayca anlaşılır hale getirebilir. Zamanla daha akıllı hale gelen algoritmalar, işletmenize daha derin ve anlamlı içgörüler sunarak, yönetsel tecrübe ve sezgiyi destekleyebilir.
Bunlar dört alan dahilinde önceliklendirme yapmanızı tavsiye ederim. Ancak bu işe kafaca hazır ve istekli olmak da gerekiyor.