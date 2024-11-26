Yapay zekâ yatırımına nereden başlanmalı?

İşim gereği pek çok CEO ve Genel Mü­dür ile iletişim halindeyim. Büyüme, kârlılık, kurumsallaşma, strateji geliştir­me, risk yönetimi ve diğer pek çok konuda istişare içinde olduğumuz bu değerli dost­larımın bugünlerde en çok merak ettikleri konu yapay zekâ. “Bertan hocam biz yapay zekânın çok önemli olduğunu biliyoruz, ancak nereden başlamalıyız? Mevcut ope­rasyonları aksatmadan yapay zekâyı nasıl uygulayabiliriz” diye soruyorlar.

Bu konu, sürdürülebilirlik ve yetenek yönetimi ile birlikte hem dünyada hem Türkiye’de iş dünyasında üç sıcak gün­demden birisi. Tek sorun, üçü üzerinde de yaygın kabul gören model, metot ve araç­lar mevcut değil. Her şirket, kendi bildiği veya yönlendirildiği şekilde, kendi analiz­leri sonucunda aksiyon alıyor. Bu soruya somut şekilde yanıt vermenin önemli ol­duğunu düşünüyorum.

Nereden başlanmalı? Öncelik ne olmalı?

Öncelik ne olmalı sorusuna yanıt ver­meden şunu söyleyeyim: Şirketler bu ko­nuda çok yanlış yönlendiriliyor. Ya çok öncelik arz etmeyen teknolojilerden baş­lıyor ya da pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar. Bu durum hem beklenen fay­danın sağlanamamasına yol açıyor, hem de içselleştirme sağlanamıyor.

Dünyada bu konuda yazılmış makale ve raporların en önemlilerini inceledim. Dört tane öncelik alanı çıkıyor. Bunlar: Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti, iş sü­reçlerine yönelik akıllı otomasyon, risk yönetimi ve analitik / karar destek süreç­leri.

Müşteri ve iş süreçleri

Müşteri tarafı ile başlayalım. Yapay zekânın müşteri odaklı kullanım alanla­rı, müşteri deneyimini kişiselleştirerek ve süreçleri hızlandırarak şirketinizin müş­teri sadakati oluşturmasını sağlıyor. Ki­şiselleştirilmiş deneyim, chatbot ve sanal asistanlar, müşteri duygu analizi gibi uy­gulamalar, veri toplanması ve teknolojik olarak uygulanması kolay ve sonuç alına­bilecek işler.

Diğer hızlı kazanım sağlanabilecek ko­nu süreç otomasyonları. Fatura işleme, veri girişi, teminat takip ve alacak yaşlan­dırma gibi tekrarlayan görevleri otoma­tikleştirerek hataları azaltabilir, iş gücü­nü daha stratejik görevlere yönlendirebi­lirsiniz. Yine, stok yönetiminden teslimat süreçlerine kadar tedarik zinciri süreçle­rinizin tamamını optimize edebilirsiniz. Örneğin, YZ’nin öngörücü analiz yete­nekleri, tedarik zincirinizdeki gecikmele­ri önceden tespit edebilir. Üretimde akıl­lı sistemler kullanarak, sensör verilerini işleyerek makine bakımını tahmin etmek veya üretim süreçlerini gerçek zamanlı optimize etmek de hızlı uygulayıp, fayda göreceğiniz işler.

Risk yönetimi

Şirketinizin mali, operasyonel, tekno­lojik ve yasal risklerini yönetmede yapay zekâdan faydalanmak hızlı kazanımlar sağlar. Yolsuzluk, suistimal, veri sızıntı­sı, siber saldırı, hatalar, verimsizlikler ve daha pek çok konuda yapay zekâ güçlü bir erken uyarı ve kontrol sistemi olarak işlev gösterebilir. Doğru risk göstergelerini ta­nımlayıp, sizin için izleyebilir, otomatik raporlamalar yapabilir. Yine, iyi kurgulan­mış bir yapay zekâ, sağlıklı veri üreten bir şirketseniz, veri analitiği yardımı ile şir­ketinizin en kritik noktalarını sizin adını­za denetler ve izler.

Analitik uygulamalar

YZ, büyük veri setlerini anlamlandıra­rak daha iyi kararlar almanızı sağlayabilir. Örneğin, satış trendlerini veya müşteri ta­leplerini öngörerek iş planlamasında şir­ketinize avantaj sağlayabilir. Yöneticileri­nizin hızlı ve etkili kararlar almasını sağ­lamak için karmaşık veri setlerini kolayca anlaşılır hale getirebilir. Zamanla daha akıllı hale gelen algoritmalar, işletmeni­ze daha derin ve anlamlı içgörüler suna­rak, yönetsel tecrübe ve sezgiyi destekle­yebilir.

Bunlar dört alan dahilinde önceliklen­dirme yapmanızı tavsiye ederim. Ancak bu işe kafaca hazır ve istekli olmak da ge­rekiyor.