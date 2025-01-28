Yapay zeka yönetimi de dönüştürüyor

Yapay zeka yıkıcı bir teknoloji. Strateji­leri, iş modellerini, pazarları, sektör­leri dönüştürüyor. Buhar, elektrik, bilgisa­yar, cep telefonu ve internetten daha az et­kili olmayacak. Hatta ilk defa insanı belirli ölçüde devre dışı bırakan bir gelişme oldu­ğu için, diğerlerinden daha radikal sonuç­lar ortaya çıkartacak.

Bugün, bu işin “yöne­tim” meselesine yansıması üzerine sohbet etmek istiyorum. Tahminim, beş sene için­de, yönetim stilleri, felsefeler, sistemler, hepsi radikal şekilde değişecek. Bu tabloyu bugünden öngörüp, şirketinizin yönetim sistemini geleceğe hazır hale getirmek size ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak.

Beş yıl içinde yönetim nasıl değişecek?

Yönetim, teknoloji ile insanı birleştiren bir anlayışa evrilecek. Beyaz ve mavi yaka­lar ile metal yakalar bir arada çalışıyor ola­cak. Ben yönetim altında dört alanda ciddi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Bunlar her seviyede karar alma, liderlik ve takım yönetimi, yönetici rollerinin yeniden ta­nımlanması ve organizasyon yapıları ola­caktır. Bu konularda radikal değişimler ya­şanacağını söyleyebilirim.

Karar alma mekanizmalarının otomasyonu

Yapay zeka (YZ), yöneticilere karşılaş­tıkları karmaşık problemler için anında çözüm önerileri sunabilecek. Örneğin, bir şirketin finans birimi, YZ’nin sunduğu se­naryo analizleri ile nakit yönetimine veya yatırımlara dair riskleri ve fırsatları daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek. Bu, sadece zaman kazandırmakla kalmayıp, daha kesin ve şahsi hatalardan arındırıl­mış kararlar alınmasını sağlayacak.

Karar alma süreçlerinde önce insana destek olan, sonrasında ise pek çok operasyonel ve fi­nansal kararı veri kalitesine bağlı olarak kendisi doğru şekilde alabilen bir yapa ze­ka yöneticiler düşünün. Tabi verisi kaliteli olan, veri madenciliği ve veri analitiği ko­nusunda ciddi yatırımlar yapmış, yapay ze­kayı kaliteli veri ile besleyebilen şirketler, karar süreçlerinde bir adım önde olacaklar.

Liderlik ve takım yönetimi

Her çalışanın performansını, yetkinlik­lerini ve gelişim alanlarını izleyen yapay zeka sistemleri, liderlere çalışanlarına da­ha özel bir şekilde liderlik yapma fırsatı ve­recek. Google’ın kendi içindeki çalışan de­neyimi izleme projeleri, bu geleceğin şim­diden başladığına dair bir işaret. Buna ek olarak, yapay zeka daha doğru takımlar ve proje ekipleri kurulması noktasında veya doğru pozisyona doğru insanın atanması noktasında bu verileri kullanacak. Yetkin­lik, performans ve kişilik envanteri girdile­ri bu yapay zeka modellerinde anlamlı öne­rilere dönüşecek.

Yönetici rollerinin yeniden tanımlanması

Geleneksel olarak strateji belirleyen, kaynak dağıtan ve şirketin vizyonunu oluş­turan yöneticilerin rolleri, YZ’nin des­tekleyici ve analitik katkıları ile yeniden şekillenecek. Artık yöneticiler daha faz­la yaratıcılık ve insan odaklı karar verme üretecek, yapay zeka ise veriye dayalı ana­lizler ve öngörülerle bu süreçlere rehberlik edecek.

Benim tahminim, insanın giderek strateji, iş modeli, kontrol veya denetim gibi makro konular üzerinde sistem kuru­cu ve gözetimini sağlayıcı rollere evrilmesi olacak. Bu noktada her kademede yönetici­nin, işe daha makro bakması, büyük resmi görebilmesi, kendi alanında veriye ve ya­pay zekaya çok hakim olması gerekiyor. YZ okuryazarlığının ötesine geçip, YZ’ye sis­tem kurdurabilir ve onu denetleyebilir be­cerilere sahip olmak gerekecek.

Organizasyon yapıları

Dikey, fonksiyonel yönetimin sonu geldi gi­bi gözüküyor. Şirketlerin yatay dijital süreç­lerden oluşacağını, bu süreçlerin yöneticileri olacağını ve bunların bir kısmının yapay ze­ka yöneticilerden oluşacağını öngörüyorum. Şirketinizi bugünden süreç yönetimine ha­zırlamanızı ve tüm yönetim sistemini buna göre revize etmenizi öneriyorum.