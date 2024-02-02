Yazılımsız bir dünya -1

Devlet başkanlarının günü nasıl geçer, dünya ne hale gelir? Teknolojik yaşamdan, hayatımızdan, işlerimizden yazılımı çıkarınca bakın nerede, neler oluyor, günlük hayat ve dünya ne hale geliyor?

Devlet başkanlarının bir günü nasıl geçer?

Amerika, Türkiye, Fransa, Çin, Rusya Devlet Başkanları, İngiltere, Hindistan Başbakanı, Suudi Arabistan Kralı, Almanya Şansölyesi basılı gazetelerden canlı brifinglerden dünya haberlerini öğrenir. Ulusal güvenlik brifingler yazılı rapor sözlü sunumlar, yüz yüze yapılır.

Devlet içi, bakanlar, kongre, parlamento meclis üyeleri, milletvekilleri iletişim, geleneksel telefon, fiziksel mektuplar özel kuryeler aracılığıyla sürdürülür. Kararlar, yazılı hazırlanıp dağıtılır. Yurt içi yurt dışı ziyaretler, fiziksel planlamalarla yapılır. Uluslararası liderlerle ilişkiler, diplomatik yazışmalar ve elçilikler aracılığıyla yürütülür. Halkla iletişim, televizyon konuşmaları radyo yayınları üzerinden gerçekleştirilir.

Dünya en çok hangi konularda, nasıl etkilenir?

Ülkeler içi ve küresel ekonomide büyük dalgalanmalara sebep olur, ekonomiler olumsuz etkilenir. Kamu güvenliği ve gözetleme sistemleri çöker, güvenlik sorunları artar, hükümetlerin kontrolü azalır. Uzaktan eğitim ve sağlık hizmetleri, altyapı sistemleri aksar, dijital sağlık kayıtları ve online randevu sistemleri ve hasta bakımını zorlaştırır, toplumsal hizmetlere erişim zorlaşır, sosyal ekonomik sorunlar derinleşir.

Milyonlarca insanın iletişim ve ticaret yapma şekli kökünden değişir, iş kaybına ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin durmasına yol açar. Global enerji piyasaları etkilenir, su kaynaklarının yönetimi ve tarımsal üretimde aksamalar olur. Yeşil enerji ve çevre dostu teknolojilerin gelişimi durur. Enerji yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik projeleri, büyük darbe alır. Üniversiteler enstitüler, bilimsel araştırma ve eğitimde önemli zorluklarla karşılaşır, araştırma ve geliştirme faaliyetleri aksar.

Elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri ve diğer kritik altyapı sistemlerindeki aksamalar, geniş çapta kesintilere ve acil durumlara yol açar. Savunma sanayisi askeri iletişimin yazılıma olan derin bağımlılığı nedeniyle, stratejik savunma kapasiteleri zayıflar.

Askeri iletişim ve lojistik operasyonlarının aksamaları, ulusal güvenlik açısından ciddi sorunlar doğurur. Fabrikalar ve tedarik zincirlerinin durması, dünya çapında mal akışını etkiler. Devletler tarafından yürütülen geniş çaplı gözetleme ve sansür faaliyetleri aksar, sosyal istikrarsızlığa yol açar.

Amerika; Wall Street ve finansal piyasalar, işlem platformları, e-ticaret sistemleri Silikon Vadisi, teknoloji merkezleri, yazılım geliştirme ve internet hizmetleri, uzay, uydu

Çin; Endüstri, üretim, otomasyon, tedarik zinciri yönetimi, elektronik, giyim, oyuncak piyasaları

Rusya; Enerji sektörü petrol doğalgaz üretimi ihracatı, savunma, askeri alanlar, uzay çalışmaları, uydular.

Almanya; Otomotiv endüstrisi, üretim hatları, tedarik zinciri

İngiltere; Global finans, bankacılık ve sigorta sektörlerindeki elektronik işlemler

Hindistan; IT ve yazılım ihracatında lider global hizmetlerde büyük aksamalar yaşar.

Türkiye; Lojistik ve ticaret operasyonları

Arabistan; Petrol doğalgaz sektörü

Avustralya; Madencilik tarım sektörleri

Brezilya; Global gıda piyasaları

Finlandiya; Eğitim sistemi, teknoloji ve inovasyon