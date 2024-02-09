Yazılımsız bir dünya -2-: Deprem ve bilişim!

Bir anda Türkiye karanlığa gömüldü. Canlarımız gitti, yüreklerimiz yandı. Acılar ardı ardına geldi, kurtarmalarla az da olsa yüzümüz güldü.

Tereddütsüz umut olan, sessiz kahramanlar ve yardımlar için herkes seferber oldu. Yardımlar, afet bölgesine akın akın ulaştırılmaya çalışıldı.

Bilişimin sessiz kahramanları

Bilişimin sessiz kahramanları da yardım ve desteklerin ulaşması, koordinasyon, bilgiye ulaşma, bilgileri yaymada destek oldular. Birbirini tanımayan profesyoneller, amatörler anında iletişim ortamlarında bir araya geldiler, taşın altına ellerini koydular. Kimi 1 saatte kimi bir iki günde, gece gündüz kod yazarak yüzlerce proje, uygulama hayata geçirdiler, koordinasyon ve haberleşme için gece gündüz çalıştılar.

Bilişimin sesini duymalı, kulak vermeli Afetlere hazırlık ve yanıt verme süreçlerimizin, afet yönetimi sistemlerimizin her boyutuyla yeniden değerlendirililmeli.

Bilişim, İletişim teknolojileri ve özellikle de yazılım etkin kullanılmalı, yapay zeka teknolojilerinden muhakkak yararlanılmalı. Öncesi, anı ve sonrası afet yönetimindeki etkinliği artırmada, acil durum ekiplerine, etkilenen bireylere destekte, gelecekteki afetlere karşı daha dirençli, hazırlıklı bir Türkiye için mevcut durum analizi, atılacak adımlar, gerçeğe yakın simulasyonlar için, gelecekteki afetlere karşı bilişimciler hazır.

Erken uyarı ve risk azaltma: Afetler öncesi sismik aktiviteleri izleyip, risk altındaki bölgelerdeki insanlara, yetkililere değerli dakikalar kazandırabilecek, önceden hazırlanmış mobil uygulamalar, SMS uyarıları ile güvenli alanlara tahliye, önlemleri almalarına olanak tanıyıcı, uyarıcı gelişmiş yazılımlar, teknolojilerin kullanımı ve entegrasyonu.

Acil durum yanıtı ve koordinasyonu: Afet anında iletişim ağlarının çökmemesi için alternatif ve dayanıklı iletişim altyapılarının geliştirilmesi, uydu haberleşmesi. Hızlı iletişim, bilgi paylaşımı, en çok ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirmeyi sağlayıcı teknolojiler.

Yazılım tabanlı koordinasyon platformları: Acil durum ekipler arası bilgi paylaşımını kolaylaştırıcı, müdahale süreçlerini hızlandırıcı, koordinasyonu, kaynak dağılımını optimize edici merkezi yazılım platformları.

Halka yönelik eğitim ve bilgilendirmeler: Afet bilinci, hazırlığı üzerine dijital platformlar. Online eğitim programları, interaktif uygulamalar, sosyal medya kampanyaları.

Veri analizi ve risk değerlendirme: Yapay zeka ve büyük veri analizi teknolojilerini kullanarak, afet risklerinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve önlem stratejilerinin geliştirilmesi.

Spekülasyon ve dezenformasyonu önleme: Doğru bilginin yayılması, panik ve yanlış bilgilendirmeyi önlemeye yönelik, sosyal medya platformları, online iletişim araçları ile yetkililerin halkı durum hakkında bilgilendirmesi, güvenli yerler ve yardım noktaları hakkında güncel bilgiler yardım kampanyaları ve kaynak toplama çabalarının koordinasyonuna yönelik dijital platformlar.

Topluluk dayanışması ve destek ağları: Afetlerden etkilenenlerin deneyimlerini paylaşmaları, yardım istemeleri veya kayıp kişiler hakkında bilgi vermeyi sağlayıcı, topluluk dayanışmasını, yardım eli uzatma, kaynaklar ve barınma gibi ihtiyaçlar, teşvik edici ve psikolojik destek sağlayıcı yazılım ve sosyal medya platformları, sanal alanlar.