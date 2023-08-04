YEO Teknoloji'den Gürcistan’a 35 milyon dolarlık proje

Türk enerji şirketlerinin yurtdışında yeni gözdesi yenilenebilir alana yoğunlaşıyor. Geçen yılın sonunda Makedonya’da rüzgar enerji santrali kurmak için anlaşma imzalayan YEO Teknoloji, bu kez de gözünü sınır komşumuz Gürcistan’a dikti.

Geçtiğimiz haftalarda Gürcistan için görüşmeler yapan Türk enerji şirketi YEO, süreci tamamladı ve yatırım için imza sürecine yöneldi.Gürcistan makamlarının da duyurduğu bilgilere göre YEO, yaklaşık 35 milyon dolarlık (950 milyon TL) anlaşma imzalayacak. Önümüzdeki günlerde imzalanacak anlaşma ile Türk enerji ve mühendislik şirketi YEO, Gürcü Bemoni firması ile önce ortaklık kuracak.

Ardından Türk şirketi YEO ve ortağı Bemoni, trafo merkezi için yatırıma başlayacak. Ülkenin kuzeyinde yer alan Rusya sınırındaki Svaneti bölgesindeki turizm merkezi Mestia kasabasında kurulacak olan Idliani 500/110/35/10 kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi’nin mühendislik, tasarım, inşaat gibi aşamaları olan anahtar teslim kurulum projesinin ihalesini kazanan ortakların üstleneceği proje, Gürcistan’daki en önemli enerji işlerinden biri olacak.

Bilindiği üzere Gürcistan’da Türk şirketleri genel itibarıyla suya dayalı hidroelektrik santral projelerinde yer alıyordu. Tolunay Yıldız’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiği YEO’nun üstleneceği trafo merkezi, trafo merkezi, Svaneti bölgesinde inşası planlanan 200 megavat kapasiteli yeni hidroelektrik santrallere de destek olacak.

Makedonya ve Bulgaristan’da

GES ve RES Gürcistan’ın devlet elektrik iletim sistemi operatörü Georgian State Electric System (GSE) tarafından ihaleye çıkarılan projenin 2025'te tamamlanması bekleniyor. Özellikle yenilenebilir enerji alanında EPC olarak konumlanarak uçtan uca çözümlerle anahtar teslim kurulum hizmeti veren YEO, geçen yılın Aralık ayında da Makedonya’da kuracağı 44 MW kurulu gücünde rüzgar enerji santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işleri için Kaltun Enerji’yle almış ve sözleşme imzalanmıştı.

YEO, bu projeyi de Kaltun Enerji ile birlikte yaklaşık 6.5 milyon euroya üstlenmişti. Yeo Teknoloji, yakın zamanda iş geliştirme faaliyetlerinde genişletmek ve depolama alanında faaliyet göstermek amacıyla Makedonya'da yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak şekilde Reap Batarya Teknoloji AŞ unvanıyla yeni bir şirket kurmuştu.

YEO, bu yılın şubat ayında da Bulgaristan’da şirket kurmuş, 50MWp gücünde GES projesi için çalışma başlatmıştı. Türk şirketi bu proje yatırımı için de 49 yıllığına arazi tahsisi alan şirket, projenin lisanslama ve izin süreçlerini yürütüyor. Lisans onayının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağı öngörülüyor.