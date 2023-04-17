Yerli saatlerin satıştaki payı yüzde 50'ye çıkacak
7’nci yerli saat markasının üretimini gerçekleştiren Saat &Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, dünyaca ünlü markalarla birlikte mağazaların vitrinlerinde toplamda 30 saatin satıldığını söyledi. Kaya, “Amacımız toplam satıştaki paylarını artırarak yüzde 50’ye çıkarmak” dedi.
Türkiye’nin ilk yerli marka saatini üreten Saat & Saat, bu sayıyı 7’ye çıkardı. Dünyaca ünlü markalarla birlikte mağazaların vitrinlerinde toplamda 30 saatin satıldığını dile getiren Saat &Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Amacımız toplam satıştaki paylarını artırarak yüzde 50’ye çıkarmak” dedi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaya, Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinde hem şirket olarak hem de bireysel anlamda afet bölgesine yönelik yarım kampanyalarına odaklandıklarını dile getirdi.
Depremin satışları da etkilediğini dile getiren Kaya, şubat ayında satışların yarı yarıya düştüğünü, mart ayında da toparlanma sürecinin başladığını vurguladı. Kaya, “Saat&Saat olarak baktığımızda 2022 yılı bizim için çok verimli geçti. Adette yüzde 20, ciroda yüzde 17 büyüdük. Deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Deprem bölgesinde 12 mağazamız kapalıydı, şu anda 5’i kapalı. Bu mağazaların ciromuzda payı yüzde 8 civarında. Afet nedeniyle düşen satışlar geçen ay toparlanmaya başladı ve adetsel olarak hedefimizin yüzde 12 üzerinde mart ayını kapattık. Bu ay da hedefimiz yüzde 15’lik büyüme” diye konuştu.
Saat& Saat vitrinlerinde dünyaca ünlü markaların da olduğu 30 saat markasını tüketiciyle buluşturduklarını belirten Ramazan Kaya, bu listeye son olarak Philipp Plein, Ted Baker, Furla ve Adidas’ın marka karmalarına katıldığını söyledi. 2017 yılında İtalyanlardan satın aldıkları Welder’in Türkiye’de indirim yapılmayan tek saat markası olduğunu vurgulayan Kaya, bu markayla yedi yılda 500 bin adet saat sattıklarını ifade etti. Kaya, “Şu anda 30 saat markasından 7’si bize ait, yerli marka.
Satıştaki oranı yüzde 35 bandında. Amacımız bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmak. 7 markamız içinde Welder bizler için çok önemli. Mayıs ayında saatin yeni modelini tüketicinin beğenisine sunacağız. Tasarımından üretimine 18 aydır bu model için uğraşıyoruz” dedi.
“Yurtdışında bir zincir mağaza alabiliriz”
Ramazan Kaya, US Polo’nun 36 ülkede lisansını aldıklarını da vurgulayan Kaya, yurtdışında mağazalaşmaya da önem verdiklerini söyledi. Kaya, “Şu anda ilk adımı attığımız Makedonya’da başarılı bir süreç yaşıyoruz. Bu bölgede büyüme planımız var. Eğer fırsat çıkarsa bir zincir mağazayı bünyemize katabiliriz” diye konuştu.
Avrupa’da yılda 1, Türkiye’de 5 yılda bir saat alınıyor
Ramazan Kaya, Türkiye’de saat pazarında büyümenin sürdüğünü ancak yine de hala Avrupa’nın oldukça gerisinde kaldığını söyledi. Kaya’nın verdiği bilgilere göre, saat ithalatı adetsel olarak 2021'de 4,2 milyon iken, 2022'de 5 milyon oldu. Bu da 2021'de 241,5 milyon dolarlık ithalatın 2022'de 317,4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Kaya, şunları söyledi: “İthalatta adet olarak 13-14 milyonu bulduğu zamanları da gördük ama artık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) sayesinde ülkemize ucuz ürünlerin ithalatı zorlaştı.
Kaliteli ürünler geliyor ve insanlar hem kaliteli hem de sağlığa zararlı olmayan ürünler kullanıyor. Pazarda hala gidecek yol var. Avrupa’da insanlar yılda 1 saat alırken Türkiye’de 4 yılda bir alınıyor. Alım gücü açısından Avrupa ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin 4 hatta 5 katı satış yapılan bir pazar söz konusu.”