Yerli saatlerin satıştaki payı yüzde 50'ye çıkacak

7’nci yerli saat markasının üretimini gerçekleştiren Saat &Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, dünyaca ünlü markalarla birlikte mağazaların vitrinlerinde toplamda 30 saatin satıldığını söyledi. Kaya, “Amacımız toplam satıştaki paylarını artırarak yüzde 50’ye çıkarmak” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli marka saatini üre­ten Saat & Saat, bu sayıyı 7’ye çıkardı. Dünya­ca ünlü markalarla birlikte mağazaların vitrinlerinde toplamda 30 saatin satıldı­ğını dile getiren Saat &Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ra­mazan Kaya, “Amacımız top­lam satıştaki paylarını artı­rarak yüzde 50’ye çıkarmak” dedi. Geçtiğimiz hafta dü­zenlenen basın toplantısın­da konuşan Kaya, Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinde hem şirket olarak hem de bi­reysel anlamda afet bölgesi­ne yönelik yarım kampanya­larına odaklandıklarını dile getirdi.

Depremin satışları da etkilediğini dile getiren Kaya, şubat ayında satışların yarı yarıya düştüğünü, mart ayında da toparlanma süre­cinin başladığını vurgula­dı. Kaya, “Saat&Saat olarak baktığımızda 2022 yılı bizim için çok verimli geçti. Adet­te yüzde 20, ciroda yüzde 17 büyüdük. Deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Deprem bölgesinde 12 mağa­zamız kapalıydı, şu anda 5’i kapalı. Bu mağazaların ciro­muzda payı yüzde 8 civarın­da. Afet nedeniyle düşen sa­tışlar geçen ay toparlanmaya başladı ve adetsel olarak he­defimizin yüzde 12 üzerinde mart ayını kapattık. Bu ay da hedefimiz yüzde 15’lik büyü­me” diye konuştu.

Saat& Saat vitrinlerin­de dünyaca ünlü markaların da olduğu 30 saat markası­nı tüketiciyle buluşturduk­larını belirten Ramazan Ka­ya, bu listeye son olarak Phi­lipp Plein, Ted Baker, Furla ve Adidas’ın marka karmala­rına katıldığını söyledi. 2017 yılında İtalyanlardan satın aldıkları Welder’in Türki­ye’de indirim yapılmayan tek saat markası olduğunu vur­gulayan Kaya, bu markayla yedi yılda 500 bin adet saat sattıklarını ifade etti. Kaya, “Şu anda 30 saat markasın­dan 7’si bize ait, yerli mar­ka.

Satıştaki oranı yüzde 35 bandında. Amacımız bu ra­kamı yüzde 50’ye çıkarmak. 7 markamız içinde Welder bizler için çok önemli. Mayıs ayında saatin yeni modelini tüketicinin beğenisine su­nacağız. Tasarımından üre­timine 18 aydır bu model için uğraşıyoruz” dedi.

“Yurtdışında bir zincir mağaza alabiliriz”

Ramazan Kaya, US Po­lo’nun 36 ülkede lisansını al­dıklarını da vurgulayan Ka­ya, yurtdışında mağazalaş­maya da önem verdiklerini söyledi. Kaya, “Şu anda ilk adımı attığımız Makedon­ya’da başarılı bir süreç ya­şıyoruz. Bu bölgede büyü­me planımız var. Eğer fırsat çıkarsa bir zincir mağazayı bünyemize katabiliriz” diye konuştu.

Avrupa’da yılda 1, Türkiye’de 5 yılda bir saat alınıyor

Ramazan Kaya, Türkiye’de saat pazarında büyümenin sürdüğünü ancak yine de hala Avrupa’nın oldukça gerisinde kaldığını söyledi. Kaya’nın verdiği bilgilere göre, saat ithalatı adetsel olarak 2021'de 4,2 milyon iken, 2022'de 5 milyon oldu. Bu da 2021'de 241,5 milyon dolarlık ithalatın 2022'de 317,4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Kaya, şunları söyledi: “İthalatta adet olarak 13-14 milyonu bulduğu zamanları da gördük ama artık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) sayesinde ülkemize ucuz ürünlerin ithalatı zorlaştı.

Kaliteli ürünler geliyor ve insanlar hem kaliteli hem de sağlığa zararlı olmayan ürünler kullanıyor. Pazarda hala gidecek yol var. Avrupa’da insanlar yılda 1 saat alırken Türkiye’de 4 yılda bir alınıyor. Alım gücü açısından Avrupa ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin 4 hatta 5 katı satış yapılan bir pazar söz konusu.”