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Yönetim danışmanınıza dikkat edin!

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM [email protected]

Son dönemde dik­katimi çeken, sıklıkla gözlemle­diğim bir trend var. Kurumsal şirketler­de önemli görevler almış ve sonra ayırı­lıp çeşitli alanlarda daha küçük ölçek­li şirketlere danış­manlık hizmeti ve­ren danışmanlar ile bazı ünlü danışmanlık şirketle­ri, şirketleri ve sorunlarını de­ğerlendirirken ve bunlara yöne­lik çözümler önerirken, vahim hatalar yapıyorlar. Ezber işler yapıyorlar.

Bu şekilde faydadan çok zarar veriyorlar. İşin ilginç yanı, şirket sahipleri de, “bun­lar meşhur danışmanlar, vardır bir bildikleri” diye düşündü­ğünden, yanlışa ortak oluyorlar.

Yanlış teşhis, yanlış tedaviye götürür!

Gözlemlediğim en yaygın so­run şirketlerin kendi özel di­namiklerini anlamamak. Sek­töründe beş sene içinde 300 milyon TL’den 4- 5 milyar TL ciroya ulaşmış, tanınan bir marka haline gelmiş, ciddi bir iş ekosistemi oluşturmuş olan firmayı dahi, büyümede başa­rılı değilsiniz diyerek (ki o sek­törü yakından tanıyorum, hari­ka bir büyüme) eleştirdiklerini öğrenince çok şaşırmıştım. Bu firmaya agresif büyüme strate­jileri uygulatmaya çalışıyorlar!

Aynı fimaya tedarik zinciri­niz fazlaca müşteri odaklı, ra­kipleriniz böyle değiller, ma­liyetiniz bu nedenle yüksek diyerek, firmanın en güçlü ol­duğu, onu bugünlere getirmiş olan ve rakiplerden farklı kılan müşteri memnuniyeti odak­lı iş modelini eleştirmişler ve maliyet tasarrufları adına, bu felsefeyi ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmışlar.

Başka bir firmada, patronu piyasanın üzerinde zam yaptı­ğı için eleştirmişler. Oysa tur­nover bu sayede yüzde 10! Bir diğer firmada ise, firmayı na­kit bazlı yönetilen bir şirket ol­maktan dolayı küçük kalmış ol­makla suçlayıp, agresif EBIT­DA bazlı bir yönetim modeline geçirmişler. Oysa sektörü ve iş gerçekleri içinde son derece uygun bir modelle çalışıyordu!

Şirketleri ve sektörleri tanımak lazım

Bu danışmanların kendi alanlarında çok iyi oldukları­na eminim. Kurumsal şirket­lerde kazandıkları tecrübeler de çok değerli. Ancak pek çoğu bu şirketlerde bu tür ezber tes­pitler yapıp, bunlara yönelik aksiyonlar aldırarak şirketlere zarar veriyorlar.

Bir şirketi ve sektörü tanı­mak, en iyi ihtimalle 3-4 ay. Patronun zihin yapısını, şirke­tin iş modelini, güçlü ve zayıf yanlarını, insanları ve görevle­rini, iş süreçlerini ve birbirle­ri ile ilişkileri, kritik kurumsal riskleri, raporlama sistemini, kültürünü, rakipleri, sektör dinamiklerini, pazarı, müş­teri profilleri ve beklentileri­ni anlamak bundan kısa sür­mez. Oysa gelip 1-2 hafta ça­lışıp, hatta bu çalışmayı dahi yapmadan 1-2 günde şirketle­ri ve sorunlarını anladıkları­nı iddia eden danışmanlar var. Teşhisleri yanlış olunca, teda­vi de doğru olmuyor. Bu kadar kısa sürede, biz sizi anladık, tanıdık, sorunlarınızı çözeriz diyen insanlar ile karşılaşır­sanız, bir kahve için, teşekkür edin ve bir daha görüşmeyin!

Ama ben guruyum!

Ben guruyum, şöyle tecrübe­liyim, böyle iyiyim diyen danış­manların, halen kendi alanla­rında tamamen demode olmuş, artık dünya gerçeğinde kulla­nılmayan eski yönetim model­lerini sıklıkla pazarladıkları­nı görüyorum. Zaman ve para kaybı. Müşteriye gereken özen ve dikkati göstermediklerinde, hayal kırklığı büyük oluyor.

Hayır arkadaşlar, Peter Dru­cker’ın dahi kendisine guru dememiş olduğu bir dünyada, biz guru değiliz. Sadece belirli alanlarda bilgi sahibi, yol yön­tem bilen insanlarız. Ancak bu yardımı yapacağımız şirketle­re gereken özeni ve önemi gös­termeliyiz. Ezberler ile danış­manlık yapılmaz.

Patronlara tavsiyem, doğ­ru yönetim danışmanı seçimi için dikkatli olmaları ve tüm önerileri gözü kapalı kabul et­memeleri. Bir şirkette işe ya­rayan bir çözüm, sizde yara­mayabilir. Bir büyük ölçek­li kurumsal şirketin yönetim modeli, sizi kurumsallaştır­mayabilir. Size yaramayabilir. Aynı sektörde olsanız dahi.

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