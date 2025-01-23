Yönetimi veliahta bırakırken
Önceki yazımda aile şirketlerinde liderlik devir sürecinde veliahtların hangi konularda gelişim sağlamaları gerektiğinde değinmiştim. Bugün, sağlıklı bir geçişin sağlanması için neler yapılması gerektiğini ele alacağım.
Öncelikle şunu net şekilde ortaya koyalım; liderliği devredecek olan kişi ile devralacak olan kişi farklı kuşaklardan geliyor olacak. Hayata bakışları, inançları, değerleri, kafalarında işe dair fikirler belirli ölçüde farklılaşmış olacak. Zaten bu nedenle bu devir işleri ülkemizde epey gecikiyor.
Doğu zamanda devir yapılmıyor. Devir olsa da işe sıkça karışma, sürekli doğru olduğuna inanılan kararları aldırmaya yönelik baskı kurma veya tavsiye adı altında aslında dolaylı olarak yönetmeye devam etme durumları yaşanıyor. Bu da özellikle yönetimi devralan nesilleri zorluyor, işten soğutuyor.
Yönetimi devretmeden önce ne yapılmalı?
Bu farklılığı yönetmenin en kolay yolu ortak bir zemin ve payda oluşturmak. Bu nasıl olacak? Şirketin vizyonu, misyonu, değerleri üzerinde mutabık kalmakla başlanmalı.
Sonraki mutabakat, şirketin stratejik niyeti ve buna bağlı stratejileri üzerinde olmalı. En son, yönetişim yapısı üzerinde mutabakat sağlanmalı. Yönetim kurulu ve icranın görev rol ve sorumlulukları, toplanma ve karar alma süreçleri, hesap verme süreçleri ve diğer kritik konular üzerinde anlaşılmalı. Bu üç noktada mutabakat sağlanmadan devir yapılmamalı.
İcraya doğrudan müdahil olmadan izlemek
Devri gerçekleştirdikten sonra bir süre nezaret etmek, destek vermek son derece mantıklı olur. Ancak, bu süreç uzadığında problemler ortaya çıkma başlar. Yukarıdaki üç konuda mutabıksanız, artık icradan çekilerek, rehberlik ve gözetim sürecine ağırlık verebilirsiniz.
Bunun olabilmesi için ikinci koşul, şirket içinde bütçe, performans yönetimi, iç kontrol ve iç denetim gibi mekanizmaların sağlıklı ve etkili şekilde çalışmasıdır.
Bu yönetim sistemleri mevcut ise, yönetim kurulu seviyesinde şirketin gidişatına dair çok net fikir edinir, ona göre tavsiye, rehberlik ve gerekirse uyarı yaparsınız. Bu sistemler size objektif, sağlıklı ve makul veri sağlar.
Yorumları kendi düşüncenize değil, veriye dayalı yaparsanız, icrai yetkileri devrettiğiniz kişi de bu işten rahatsız olmaz. Üzerinde konuşulabilecek ortak bir zemin oluşur.
Stratejiniz, iş modeliniz, hedefleriniz, bütçeniz net ise, düzenli performans değerlendirmeleri iki tarafa da geri bildirim sağlar. İcrayı periyodik olarak Yönetim Kurulu’na bilgilendirme yapar hale getirmek pek çok sorunu aşmanızı sağlar.
Geçişe hazırlanmak gerek
Devri yapacağımız kişiyi liderliğe hazırlamak bir mesele, şirketi yönetsel altyapı olarak yeni döneme hazırlamak diğer bir mesele.
Bu işe vakit ve kaynak ayırmak gerekiyor.
Devir planlaması hassasiyetle yürütülmesi, belki devirden üç veya dört sene önce başlanarak planlanması gereken bir süreç. Taraflar arasında çatışma ve gerilim ortaya çıktığında, zorunluluk sebebiyle ve baskı ortamında yapılırsa sonuç vermiyor. İşler karışmadan, ilişkiler gerilmeden, akıllı şekilde yönetilmesi gerekiyor.
Bu konuda sakın ola bazı danışmanların anahtar teslim veya paket çözümlerine inanmayın.
Bu iş şirket ve aile özel bir iştir. Her şirkette ve ailede farklı dinamikler vardır. Özenle, sabırla, bilimsel yaklaşımlarla konu ele alınmalıdır. Hiçbir danışman sizin için geçiş sürecini gerçekleştiremez. Bunu siz yapacaksınız. Yardım alacaksanız, mutabakat sürecinde ve yönetsel altyapının sağlanması noktalarında alabilirsiniz. En önemlisi de bu işe doğru zamanda başlamaktır. Olası gecikmeler, yalnızca aile içi ilişkileri germekle ve motivasyon kaybına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda şirket içinde bir sonraki liderin karizma ve otoritesini de sarsabilir.