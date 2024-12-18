Yurt dışı seyahatlerde yolcu beraberi eşya taşıma

Yurtiçine girerken veya yurtdışına çı­karken yolcuların be­raberinde taşıyacağı eşya veya para mikta­rı her ülkenin mevzua­tına göre belirlenmek­te olup, ülkemiz için de bazı sınırlamalar mev­cuttur. Birçok yolcu, seyahatleri sırasında yanlarında taşıdıkları eşya veya para sınırını aşmaları nedeniyle ciddi ceza veya mağ­duriyetle karşılaşabiliyor.

Yolcu sayılanlar

Yabancı bir ülkeden; kara, de­miryolu, deniz veya hava yolla­rından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ül­kede oturan Türkler ile yaban­cılar veya herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türki­ye’de oturan Türkler ve yaban­cılar ile Türkiye’den aynı amaç­larla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılar yolcu sayılırlar.

Yolcu sayılmayanlar

Vapur ve gemi süvarisi, tayfa ve hizmetlileri, şeftren, kondük­tör, biletçi, kontrolör, makinist, ateşçi, gardfren, restoran şefi, şef brigat, garson gibi demiryo­lu ve yataklı ve yemekli vagon hizmetlileri, otomobil, otobüs, kamyon uçak, diğer kara, deniz ve hava nakil araçlarının sevk ve idaresinde, yolcu ve eşyaya ait hizmetlerde yolculuk süresince görevli şahıslar ise yolcu sayıl­mazlar.

Yolcu beraberi vergisiz eşya getirme

Gümrük idaresi tarafından yolcular kontrol edilebilir ve aranabilir. Yolcu olarak Türki­ye’ye girerken getirebileceğiniz eşyanın cins, miktar ve değer olarak limitleri gümrük mevzu­atında belirlenmiştir.

Türkiye’ye giriş yapacağınız kara sınır ka­pısı, deniz ve hava limanların­da bulunan mağazalardan satın alacağınız ya da beraberinizde getirebileceğiniz bazı (sınırlı) eşya da gümrük vergilerinden muaftır. Yolculuğunuz sırasın­da kullandığınız saat, tablet, fo­toğraf makinesi vb. eşya ile al­kol, tütün, kozmetik, ilaç, cep telefonu ve gıda gibi ürünleri de aşağıdaki limitler dahilinde beraberinizde getirebilirsiniz. Rapor veya reçete göstermek kaydı ile, kişisel tedaviniz için kullandığınız makul miktardaki ilacı beraberinizde getirebilir­siniz.

Çay, kahve, çikolata, şeker mamulü ürünlerin her birinden 1’er kilogram getirme hakkınız vardır. Et ve süt ürünleri, yol­cu beraberinde getirilemez. 600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya los­yon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesini beraberi­nizde getirebilirsiniz. Kimlik nu­maranıza kayıtlı hatlarla kullan­manız şartıyla üç takvim yılında 1 adet cep telefonu getirebilirsi­niz. Telefona, kıymetine bakıl­maksızın muafiyet tanınır.

An­cak cihazın IMEI kaydının 120 gün içerisinde yapılması gerekir. Yolcular tüketim maddeleri dı­şında ayrıca belirli miktarlarda giyim ve yolculuk eşyası, spor ve oyun aleti, elektronik/dijital eşya, sağlık cihazı, müzik aleti, mutfak eşyası gibi eşyayı da ver­gi ödenmeksizin yolcu berabe­rinde getirebilir.

Ayrıca, bu eş­ya yolcu beraberinde gelebilece­ği gibi yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonra posta veya hızlı kargo yoluyla getirilebilir. Yolcular beraberlerinde tüke­tim maddeleri, giyim ve yolculuk eşyası, spor ve oyun aleti, elekt­ronik/dijital eşya, sağlık cihazı, müzik aleti, mutfak eşyası gibi eşya haricinde ilave olarak 430 Avro değerinde hediyelik eşya­yı da (15 yaşın altındakiler için 150 Avro) vergi ödemeksizin ge­tirebilir.

Tütün ürünleri için belirlen­miş olan limitler; 600 adet si­gara, her biri 3 gramdan ağır ol­mayan 100 adet sigarillo, 50 adet puro, 250 gram kıyılmış tü­tün, 250 gram pipo tütünü. Al­kollü ürünler için belirlenmiş olan limitler ise; alkol derece­si % 22 yi geçen alkol ve alkollü içkilerden 1 litre, alkol derece­si %22 yi geçmeyen alkol ve al­kollü içkilerden 2 litre.

18 yaşın altındaki yolcuların tütün ve al­kollü ürünlerin muafiyetten ya­rarlanması mümkün değildir. Yolcunun beraberinde olmak ka­yıt ve şartıyla evcil hayvanlardan (sadece kedi, köpek ve kuş) top­lam 2 adet veya 10 adet akvar­yum balığı (veteriner sağlık ra­poru, orijin ve aşı belgesi ile var­sa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kay­dıyla) getirilebilir.

Yolcu beraberi vergisi ödenerek eşya getirme

Her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ve ticari mik­tar ve mahiyette olmayan eşya­nın 430/150 Avro’dan fazla olan miktarı için eşyanın AB ülke­lerinden doğrudan gelmesi du­rumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 oranda tek ve maktu vergi uygulanır.

Ör­neğin, yolcu beraberinde Fran­sa’dan 800 Avro kıymetinde he­diyelik eşya gelmesi durumunda 370 Avro (800-430 = 370) üze­rinden % 18 vergi hesaplanır. Beraberinizde getirdiğiniz cins ve miktar olarak bir limit be­lirlenmeyen eşyanız ise kıy­metine göre vergilendirilir. Söz konusu eşya kıymeti 1500 Avro’yu aşması durumunda yü­rürlükte olan ithalat vergile­rine ilişkin oranlar uygulanır

Gümrük yolcu salonlarındaki yeşil ve kırmızı hat ayrımı

Türkiye’ye giriş yaptığınız sı­nır kapılarında kırmızı ve ye­şil hatlar bulunur. Türkiye’ye giriş yaparken yanınızda güm­rüğe bildirmeniz gereken bir eşyanız yok ise yeşil hattı kul­lanmalısınız. Gümrüğe bil­dirmeniz gereken bir eşyanız varsa veya eşyanız için her­hangi bir beyanda bulunaca­ğınızdan emin değilseniz kır­mızı hattı kullanmalısınız.

Kırmızı ve yeşil hatlardan biri­ni kullanmanız, Türkiye’ye it­hali yasak olan ya da ithal edi­lebilmesi için bir izin alınması gereken eşyayı ülkeye sokabi­leceğiniz anlamına gelmez. Kır­mızı ve yeşil hatlardan birini kullanırken her zaman gümrük memurları tarafından kontrole tabi tutulabilirsiniz. Beraberi­nizde limit fazlası ürün bulun­ması halinde cezai işlem yapılır.

Bilindiği gibi, yolcularımız yurtdışı seyahatlerinde yurt­dışından alış/veriş yaparak be­raberlerinde eşya ülkeye getir­meyi çok severler. Ancak, konu hakkındaki gümrük mevzuatı­mızı bilmeyenler beraberinde getirdikleri (limitleri aşan) eş­yaları nedeniyle çeşitli cezalar­la karşı karşıya kalabiliyorlar.

Gelecek hafta ise, yurt dışı se­yahatlerde yolcuların berabe­rinde taşıyacakları para mikta­rını ve mevzuatını yazacağım.