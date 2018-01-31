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Artvin'e 2,5 milyon liralık hayvan bakımevi

Artvin Belediyesi tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteği ve TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in sponsorluğunda yaptırılan hayvan bakımevinde, günlük ortalama 50 sokak ve yaban hayvanına hizmet verilecek.
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