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Anıtkabir'in mimarının eseri, iş dünyasına eğitim üssü olacak

Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu'nun tasarladığı mimarının eser Uludağ'daki Kirazlıyayla Sanatoryumu, restore edilmesinin ardından iş dünyasına eğitim merkezi olarak hizmet verecek.
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