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Antalya, turizm sezonuna hazırlanıyor

Antalya'da, turizm sezonunun sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için sorunlar ele alındı. Havalimanındaki gümrüklerden valiz alımına, pasaport işlemlerinden servis araçlarına, teknolojik altyapıdan yatırımlara kadar her konu değerlendirildi.
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