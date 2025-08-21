Antalya'da kayalıklara sıkışan balina yavrusu kurtarıldı
Antalya’nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışan balina yavrusu, tekneciler ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak açık denize bırakıldı.
Gökkaya Koyu'na turistik tur düzenleyen tekneciler, kayalıklarda balinanın çırpındığını fark etti.
Tekneciler, halat bağlayarak kayalıklara sıkışan balinanın kuyruğunu kurtararak, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, balinayı tekneye alarak denizde daha derin suyun olduğu yere bıraktı.
Tekne kaptanlarından Fatih Bilgin, yavru balinayı kuyruğundan bağlayarak sıkıştığı yerden kurtarıp, Sahil Güvenlik ekibine teslim ettiklerini söyledi.