At arabasıyla 4 bin 800 kilometre

Alman çiftçiler Heinz Bley (66) ve Friedrich Gernike (60), “Kudüs’e Barış Çanı Yolculuğu” adlı projeyle 8 Mayıs 2025’te Berlin’den yola çıktı. Üç atın çektiği arabayla 11 ülke geçmeyi planlayan ikili, toplam 4 bin 800 kilometre yol kat edecek.

151 gündür süren yolculuklarında Bursa’nın İnegöl ilçesine ulaşan çiftçiler, gittikleri her şehirde savaş karşıtı ve dinler arası barış mesajları veriyor. Yolculuk sonunda Kudüs’teki “El Ele Okulu”nu ziyaret ederek yanlarında taşıdıkları Barış Çanı’nı Müslüman, Yahudi ve Hristiyan çocuklara teslim edecekler.