Google Haberler

At arabasıyla 4 bin 800 kilometre

İki Alman çiftçi, II. Dünya Savaşı’nın bitişinin 80. yılında barış ve dostluk mesajı vermek için Berlin’den Kudüs’e at arabasıyla gidiyor.

Alman çiftçiler Heinz Bley (66) ve Friedrich Gernike (60), “Kudüs’e Barış Çanı Yolculuğu” adlı projeyle 8 Mayıs 2025’te Berlin’den yola çıktı. Üç atın çektiği arabayla 11 ülke geçmeyi planlayan ikili, toplam 4 bin 800 kilometre yol kat edecek.

151 gündür süren yolculuklarında Bursa’nın İnegöl ilçesine ulaşan çiftçiler, gittikleri her şehirde savaş karşıtı ve dinler arası barış mesajları veriyor. Yolculuk sonunda Kudüs’teki “El Ele Okulu”nu ziyaret ederek yanlarında taşıdıkları Barış Çanı’nı Müslüman, Yahudi ve Hristiyan çocuklara teslim edecekler.

Popüler Videolar
Video Haberler
Everest Dağı mezarı oldu
Everest Dağı mezarı oldu
Cenazeler karışınca mezar açıldı
Cenazeler karışınca mezar açıldı
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
Sirkeci'de feribot kazası: Önce vapura sonra iskeleye çarptı
Sirkeci'de feribot kazası: Önce vapura sonra iskeleye çarptı
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı