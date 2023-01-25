  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Aktüel
  4. Ayvalık’ın sakızlı kurabiyesine coğrafi işaret

Ayvalık’ın sakızlı kurabiyesine coğrafi işaret

Ayvalık mutfağında yer alan sakızlı kurabiye, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve lor tatlısının ardından sakızlı kurabiyeye de coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ayvalık'ın gastronomi alanında birçok değerli ürünü olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Ayvalıklıların yüzyıllardır severek tükettiği ürünlere coğrafi işaret ve patentini alarak sahip çıkıyoruz. Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz."

Ergin, Ayvalık Tostu, Kirlihanım Peyniri, Sepet Peyniri, Papalina Balığı ve Karadiken (Denizkestanesi) ile ilgili de başvuru yaptıklarını söyledi.

Diğer Videolar
Ankara'daki gizli sığınak: İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık için yapılmıştı
Erdoğan'dan İsveç'teki eyleme büyük tepki: NATO kapısını kapattı!
Erdoğan seçim tarihini duyurdu, 'hayırlı olsun' dedi
Kapadokya'da bir yılda yaşanan kuraklık aynı açıdan çekilen görsellerde
3 proje ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor
Bulaşıkçılıkla başladı, pide ustası olup İzmir'de dükkan açtı
Almanya'dan Ukraynalı gıda üreticilerine destek
Diyarbakırlı öğrenciler günde 100 kilogram burma kadayıf üretiyor