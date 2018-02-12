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Babadağ'dan uçuşta rekor beklentisi

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, "Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuşlara yabancıların yanında yerli turistler de ilgi gösteriyor. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 35 rekor artış olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
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