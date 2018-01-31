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Çevreci "Bisiklet taksiler" ilgi odağı oldu

Kırklareli, Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Birliliği ile ortak yürüttüğü 'Bisikletimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz' projesi kapsamında ücretsiz hizmete sunulan 'bisiklet taksiler', vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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