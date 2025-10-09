Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu

Hatay’ın İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşanan olayda, işletme çalışanı Nisa Ateş, servis açmak için dışarı çıktıktan sonra dalgınlıkla kapalı cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ateş, kısa süreli şaşkınlık yaşadı ancak yara almadı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Ateş yaşadıklarını “Kapının açık olduğunu sandım, çarpınca bayıldım sandım ama sonra güldüm. Daha önce de birkaç kişi çarpmıştı, ben sadece yere düşen ilk kişi oldum” sözleriyle anlattı.

İşletme Müdürü Ali Yunus Karadağ, benzer kazaların sık yaşandığını belirterek, “Bu camın projesini çizen kişi bile kafasını buraya çarpmıştı. Sanırım bu kapının uğuru bu” dedi.