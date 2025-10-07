Google Haberler

Cenazeler karışınca mezar açıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hastanın cenazesi karışınca, yanlış defin yapıldığı ortaya çıktı. Savcılık kararıyla mezar açılarak cenazeler doğru ailelerine teslim edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki G.G. ile 91 yaşındaki G.K.’nin cenazeleri morgda karıştı. G.G.’nin cenazesi yanlışlıkla G.K.’nin yakınlarına verilerek Sivaslı’nın Selçikler beldesinde defnedildi. G.K.’nin ailesi morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti.

Olay savcılığa bildirildi, mezar açılarak G.G.’nin cenazesi çıkarıldı ve kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edildi. G.G.’nin cenazesi Uşak Asri Mezarlığı’na, G.K.’nin cenazesi ise Selçikler beldesine defnedilecek. Olay hastane yönetimini ve savcılığı alarma geçirdi.

Popüler Videolar
Video Haberler
Everest Dağı mezarı oldu
Everest Dağı mezarı oldu
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
Sirkeci'de feribot kazası: Önce vapura sonra iskeleye çarptı
Sirkeci'de feribot kazası: Önce vapura sonra iskeleye çarptı
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı