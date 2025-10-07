Cenazeler karışınca mezar açıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden 80 yaşındaki G.G. ile 91 yaşındaki G.K.’nin cenazeleri morgda karıştı. G.G.’nin cenazesi yanlışlıkla G.K.’nin yakınlarına verilerek Sivaslı’nın Selçikler beldesinde defnedildi. G.K.’nin ailesi morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti.

Olay savcılığa bildirildi, mezar açılarak G.G.’nin cenazesi çıkarıldı ve kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edildi. G.G.’nin cenazesi Uşak Asri Mezarlığı’na, G.K.’nin cenazesi ise Selçikler beldesine defnedilecek. Olay hastane yönetimini ve savcılığı alarma geçirdi.