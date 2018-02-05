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Cıbıltepe yatırımcıları cezbediyor

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle kış turizmin parlayan yıldızı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne, yalnızca yerli ve yabancı turistler değil son zamanda yatırımcılar da ilgi gösteriyor.
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