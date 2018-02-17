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Çiçek merakı botanik bahçesi kurduracak

Kocaeli Üniversitesi'nde 13 yıldır memur olarak çalışan bitki fotoğrafları çeken Hüseyin Doğan, sanayi kentinde görülen endemik türlerin yer alacağı botanik bahçe kurma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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