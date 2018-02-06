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Denizsiz ilde yılda 2 bin ton balık üretimi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve denize kıyısı olmayan Tunceli'de tatlı su ve baraj sahalarında kafes balıkçılığı yapan üreticiler, yılda 2 bin ton anaç balık üretiyor.
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