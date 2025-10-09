Google Haberler

Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki kadın, karın şişliğini sindirim sorunu sanarak diyet yaptı. Aylar sonra yapılan tetkiklerde, yumurtalığında 45 santimetrelik ve 5 kilogram ağırlığında dev bir kist tespit edildi.

Gaz ve şişkinlik şikâyetleriyle doktora giden genç kadına ilk etapta bağırsak sorunu teşhisi konuldu ve diyet önerildi. Ancak şikâyetleri artınca başka bir merkezde yapılan incelemede karnında dev bir kist bulundu. Biruni Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Serhat Şen, kistin yumurtalıktan kaynaklandığını ve sindirim problemleriyle karıştırılabildiğini belirtti.

Yaklaşık 20–25 dakika süren ameliyatla kist tamamen çıkarıldı, hastanın sol yumurtalığı korunarak doğurganlık şansı sürdü. Dr. Şen, hareketsiz yaşam tarzı ve düzensiz kontrollerin geç teşhise yol açtığını vurguladı.

Yumurtalık kistlerinin her yaşta görülebileceğini belirten Dr. Şen, “Yeni başlayan şişkinlik, gaz ve kabızlık varsa mutlaka kadın doğum uzmanına gidilmeli” diyerek yıllık ultrason kontrollerinin önemine dikkat çekti.

