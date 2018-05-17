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Kanserde erken teşhisin önemi 'kuşdili' ile vurgulandı

Giresun'da kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak amacıyla "kuşdili" ile kamu spotu hazırlandı.
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