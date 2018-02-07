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Kazak ören erkekler alzaymıra meydan okuyor

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde geçen yıl kurulan "Tazelenme Üniversitesi"nde sınıfı geçebilmek için kazak ören 60 ila 92 yaşındaki erkek öğrenciler, unutkanlıklarının azaldığını ve örgü örmeye devam ettiklerini belirttiler.
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